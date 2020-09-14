В Актюбинской области мать и сын совершили суицид

Актобе. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Актюбинской области мужчина и его мать покончили с собой, передает Kazakhstan Today.

Пенсионерка 1957 года рождения после семейной ссоры повесилась. Увидев, что произошло, ее 28-летний сын пошел на кухню, взял нож и нанес себе смертельное ранение.

В акимате сообщили региональному изданию "Мой город" , что семья была благополучной и на учете в полиции не состояла. Погибший мужчина был разведен, собирался жениться, работал в нефтяной компании.

В семье также есть старшая дочь, она живет в Актобе. У погибшей женщины остался 64-летний супруг.

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