В Алматы мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись с моста

Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы мужчина совершил суицид, бросившись с моста по проспекту Суюнбая, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции города Алматы сообщает, что сегодня, 17 сентября, около 13.00, в Центр оперативного управления ДП поступило сообщение о том, что с пешеходного моста, расположенного по проспекту Суюнбая, вы выбросился мужчина.

В результате суицида он погиб на месте происшествия.

В настоящее время личность погибшего устанавливается, документов, удостоверяющих его личность, при нем не было", - уточнили в полиции.

В управлении полиции Жетысуского района по территориальности начато досудебное расследование, по результатам которого будут установлены причина поступка и другие обстоятельства произошедшего.





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