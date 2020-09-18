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В Алматы мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись с моста

17.09.2020, 14:36 10639
Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы мужчина совершил суицид, бросившись с моста по проспекту Суюнбая, передает Kazakhstan Today.
 
Департамент полиции города Алматы сообщает, что сегодня, 17 сентября, около 13.00, в Центр оперативного управления ДП поступило сообщение о том, что с пешеходного моста, расположенного по проспекту Суюнбая, вы выбросился мужчина. 
 
В результате суицида он погиб на месте происшествия.
 

В настоящее время личность погибшего устанавливается, документов, удостоверяющих его личность, при нем не было", - уточнили в полиции.

 
В управлении полиции Жетысуского района по территориальности начато досудебное расследование, по результатам которого будут установлены причина поступка и другие обстоятельства произошедшего.

 

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