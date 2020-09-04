В Нур-Султане 16-летняя девочка пыталась спрыгнуть с моста

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Нур-Султана спасли 16-летнюю девочку от суицида, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 2 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что на мосту по улице Сарайшык девушка пытается совершить суицид.

В течение пяти минут на место прибыли два экипажа автопатруля. Обнаружив девушку, которая сидела за перилами моста и собиралась прыгнуть вниз, сотрудники попытались вступить с ней в диалог.

По словам капитана Бауыржана Кайырбекова, девочка на их уговоры не совершать отчаянный поступок не реагировала и находилась в состоянии стресса. Полицейские пытались поговорить с ней, но она стала кричать, чтобы к ней никто не подходил.





Счет пошел на секунды. Жизнь девочки спас полицейский Адилет Амантай. Несмотря на сопротивление, он смог обхватить девочку, а подоспевшие полицейские вместе вытянули ее на безопасное место. 16-летнюю жительницу столицы, решившую свести счеты с жизнью, вместе с родителями доставили в управление полиции района Есиль для дальнейшего разбирательства. В настоящее время с подростком работают психологи", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

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