В СИЗО Караганды совершил суицид подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки

В СИЗО Караганды 6 октября обнаружено тело следственно-арестованного, подозреваемого за изнасилование малолетней девочки. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Предварительная причина смерти - суицид. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено", - сообщили в департаменте УИС по Карагандинской области.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, прибыла следственно-оперативная группа УП Караганды. Департаментом УИС назначена служебная проверка.
По информации фонда "Не молчи kz", 62-летний подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки в Сатпаеве повесился в камере СИЗО.
Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве пропала 5-летняя девочка. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Местные жители едва не устроили самосуд над подозреваемым. Было начато досудебное расследование по факту похищения и изнасилования малолетней.
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