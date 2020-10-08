Караганда. 7 октября. Kazakhstan Today - В СИЗО Караганды совершил суицид подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки в Сатпаеве, передает Kazakhstan Today.

В СИЗО Караганды 6 октября обнаружено тело следственно-арестованного, подозреваемого за изнасилование малолетней девочки. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Предварительная причина смерти - суицид. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено", - сообщили в департаменте УИС по Карагандинской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, прибыла следственно-оперативная группа УП Караганды. Департаментом УИС назначена служебная проверка.

По информации фонда "Не молчи kz", 62-летний подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки в Сатпаеве повесился в камере СИЗО.

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