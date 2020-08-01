МВД опубликовало видео по событиям в Сатпаеве

Сатпаев. 31 июля. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел опубликовало видео с подробностями задержания подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве, передает Kazakhstan Today.

В сюжете полиции подробно рассказывается ход событий дня пропажи пятилетней девочки. 23 июля в 21.00 в дежурную часть отдела полиции города Сатпаева поступило сообщение о пропаже девочки. Семья приехала из Жезказгана к родственникам. Ребенка отпустили одну играть во двор. Сначала родственники и соседи пытались найти девочку своими силами, потом обратились в полицию.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения, полицейские установили дом, в который зашла девочка. Начался поквартирный обход.

В одну из квартир мужчина не хотел никого пускать. Полицейские настояли на том, чтобы проверить квартиру. Обессиленную, связанную скотчем девочку обнаружили под диваном.

Весть о пропаже ребенка распространялась через социальные сети молниеносно. Возле дома собрались люди и требовали отдать подозреваемого на самосуд.

Выводить на улицу подозреваемого было опасно: люди, собравшиеся у подъезда, требовали выдать насильника для самоуправства. Они заблокировали пути к дому и проход к подъезду", - говорится в сюжете.

Людей становилось все больше. Собралось порядка тысячи человек. Они бросали камни, призывали к беспорядкам.

Полицейские с подозреваемым поднялись на два этажа выше и переодели его в форму СОБР.

Разъяренной толпе удалось пробиться в квартиру подозреваемого. Когда они поняли, что там никого нет, то устроили погром. Они повредили и имущество соседей по площадке.





Пока происходили эти события, полицейские успели переодеть задержанного в полицейскую форму. Подозреваемого спустили из квартиры соседей со второго этажа, с другой стороны дома и вывезли с территории города Сатпаева. Никто этого не заметил", - говорится в сюжете.

Агрессивно настроенные граждане, поняв, что преступник покинул дом, направились к зданию полиции.

В беспорядках принимали участие около 300 человек.

Группа лиц перешла на фактическое нападение на отдел полиции. Несмотря на это, сотрудники полиции не применяли огнестрельное оружие", - сообщили в полиции.

По команде министра внутренних дел были применены светозвуковые и газовые гранаты. Только после этого нападавшие отступили.

Ситуацию удалось стабилизировать к семи часам утра.

По данным полиции, за хулиганство в городе Сатпаеве задержано 15 человек. Они нанесли значительный материальный ущерб. Они сломали ворота, деревянную беседку во дворе, памятник погибшим сотрудникам полиции, разбили фонари по периметру здания полиции, выбили стекла окон. Также во время погромов были повреждены камеры наружного видеонаблюдения и служебный автотранспорт. Сумма причиненного ущерба по предварительным подсчетам составляет 59 млн тенге.

Досудебные расследования начаты по трем статьям Уголовного кодекса РК "Хулиганство", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Все следственные действия с задержанными проводятся исключительно в рамках действующего законодательства. Рассылаемые в социальных сетях и мессенджерах сообщения о пытках и противоправных действиях в отношении задержанных - не нашли своего подтверждения. Авторов и распространителей заведомо ложной информации ждет уголовная ответственность.

Необходимо подчеркнуть, что органами внутренних дел приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности в городе Сатпаеве. Полицейские пресекли групповые нарушения общественного порядка, проявив сдержанность и не применяя огнестрельное оружие. Расследование продолжается. Виновные лица понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, сообщает Polisia.kz

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