Жителям дач пришлось самостоятельно эвакуироваться из-за пожара в горах Алматы

Официальные службы пока не прокомментировали ситуацию

Фото: кадр из видео

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Мангистау. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шетпе Мангистауской области сильный ливень размыл часть дорог, подтопил дома и железнодорожные пути, сообщает - В селе Шетпе Мангистауской области сильный ливень размыл часть дорог, подтопил дома и железнодорожные пути, сообщает Lada





Пользователи соцсетей присылают в редакцию видеозаписи , на которых виден коллапс: дороги размыло, бурные потоки воды текут вдоль железнодорожных путей и частных жилых домов. По словам очевидцев, ливень длился несколько часов. Из-за того что часть дорог размыло, машины застревают в грязи, пытаясь найти объездные пути", - пишет источник.









Местные жители жалуются, что весь аул в грязи и воде. Официальные службы пока не прокомментировали ситуацию.





В пресс-службе "Казахстан темір жолы" заверили, что ситуация находится под контролем.





Несмотря на сход ливневых вод в непосредственной близости к путям, железная дорога, проходящая вдоль села, не пострадала. Угрозы размыва нет. В районе организовано круглосуточное дежурство путевых бригад и спецтехники. Установлены временные ограждения и сигналы предупреждения, осуществляется регулярный обход проблемных участков. Пассажирские и грузовые поезда следуют по расписанию - задержек нет", - сообщили в КТЖ.





Между тем, по прогнозам синоптиков, завтра в Мангистауской области вновь ожидается гроза.