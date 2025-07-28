27.07.2025, 09:22 32446
Грозу и пыльные бури прогнозируют синоптики в воскресенье
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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане ожидаются дожди с грозами и пыльные бури.
По данным РГП "Казгидромет", северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большей части территории Казахстана.
На северо-западе, севере, в центре страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града. На юге РК сохранится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, в центре - пыльная буря. На севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - сообщают синоптики.
Днем в областях Жетысу, Абай, в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях сильная жара 35-39 градусов, в Павлодарской области и на юге Карагандинской области сильная жара 35-36 градусов.
Днем на северо-западе, в центре области Жетысу, на юге области Абай, на западе, севере Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской области очень сильная жара 41-42 градуса.
В Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на западе, юге Атырауской, на юго-востоке Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, на юге, востоке Актюбинской области и области Улытау, на востоке, в центре Атырауской, на севере, западе, юге Мангистауской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 26-28 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Днем сильная жара 37-39 градусов.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 35-37 тепла.
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27.07.2025, 13:44 25456
Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности установлен в Алматы
Фото: МЧС РК
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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы установлен 5-й класс пожарной опасности: повсеместно идет покос сухой травы, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям города.
С начала года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировано более 300 случаев загораний сухой травы, некоторые из которых привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома", - отметили в ведомстве.
Там предупредили, что до 28 июля в Алматы сохраняется сильная жара 35-39 °C.
В пригородах установлен 5-й класс чрезвычайной пожарной опасности. В таких условиях даже небольшая искра может спровоцировать масштабный пожар. Совместно с акиматом проводится скашивание сухой растительности", - рассказали в ДЧС.
Жителей и гостей города просят не разводить костры, не курить и не сжигать траву рядом с сухостоем.
Также важно:
- не перегружать электросети, не включать в одну розетку несколько мощных приборов;
- не оставлять детей в закрытом автомобиле;
- ограничить пребывание на солнце, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов.
В случае возникновения последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.
В департаменте подчеркнули, что особую опасность представляют владельцы дачных участков и садоводы, которые осознанно поджигают невыкошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор, чтобы привести в порядок близлежащую территорию.
Напомним, вечером 25 июля на склоне горы Кенсай в Алматы вспыхнул пожар на площади 15 гектаров. Также в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды произошло возгорание сухой растительности на площади около 8 гектаров. За ночь пожар полностью ликвидировали.
Напомним, в 13 регионах Казахстана сохраняется высокая пожарная опасность.
25.07.2025, 20:35 102856
В Казахстане младенца выбросили из поезда: суд признал мать невменяемой
Фото: Depositphotos
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Караганда. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинская транспортная прокуратура завершила судебное разбирательство трагедии, произошедшей в пассажирском поезде на участке Караганда-Сортировочная - Сарыбель, сообщает пресс-служба надзорного органа.
20 апреля 2025 года одна из пассажирок поезда почувствовала схватки и родила ребенка прямо в туалете. Роды произошли вне медицинского учреждения и без надлежащей помощи.
Установлено, женщина, страдавшая психическим заболеванием, в состоянии обострения сбросила новорожденного в санитарный сток. Ребенок упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении ведомства.
Осакаровский районный суд Карагандинской области признал женщину невменяемой и постановил назначить принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, в апреле 2025 года новорожденного ребенка выбросили из окна поезда, следовавшего по маршруту Кызылорда - Астана.
25.07.2025, 20:22 101881
МВД проводит проверку по инциденту в детском доме в Баганашиле
Фото: фото очевидцев
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел ответили на запрос информационного агентства Kazakhstan Today об участии полиции в выселении сирот из детского дома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
По факту, указанному в вашем запросе, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Ранее агентство Kazakhstan Today направило в МВД запрос, в котором просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
Также ранее запрос был направлен в акимат города Алматы. Агентство продолжит информировать читателей об ответах от указанных ведомств.
Напомним, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео, на котором видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
По поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.
По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.
По мнению депутата мажилиса Ирина Смирновой, полиция превысила полномочия.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
25.07.2025, 14:40 115806
Работодатели задолжали свыше 870 млн тенге казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан работодатели задолжали свыше 870 млн тенге сотрудникам, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин.
На сегодняшний день задолженность по республике составляет 873 млн тенге. Наибольший рост - в Алматинской, Атырауской и Жамбылской областях", - заявил Ерболат Абулхатин.
По его словам, задолженности выявляются в ходе плановых проверок, а также по обращениям самих работников. Кроме того, отметил спикер, проводятся внеплановые проверки.
Если эти предприятия имеют задолженность более трех месяцев, то государственные инспекторы труда передают дело о принудительном взыскании через частных судебных исполнителей", - добавил заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда.
Напомним, в 6 из 20 регионов Казахстана наблюдается уменьшение индекса реальной заработной платы.
По данным Finprom, в первом квартале текущего года номинальная заработная плата работников в Казахстане составила 423,1 тыс. тенге - на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом индекс реальной заработной платы составил 101,2%, то есть покупательная способность зарплат увеличилась всего на 1,2%. Наибольшая среднемесячная номинальная заработная плата была зафиксирована в Атырауской (634,2 тыс. тенге), Мангистауской (621,3 тыс. тенге) и Улытауской (599 тыс. тенге) областях, тогда как наименьшие значения были отмечены в Северо-Казахстанской (300,1 тыс. тенге), Жетысуской (308,4 тыс. тенге) и Жамбылской (308,9 тыс. тенге) областях.
25.07.2025, 10:34 126751
Археологи обнаружили редкие серебряные монеты времен Золотой Орды
Фото: gov.kz
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Атырау. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Археологи Атырауского университета имени Досмухамедова обнаружили редкие средневековые серебряные монеты при раскопках на городище Ақтөбе-Лаэти, расположенном недалеко от города Атырау, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.
Отмечается, что найденные монеты относятся к периоду правления Менгу-Темир хана, одного из правителей Золотой Орды, основанной в Улусе Джучи. Профессор-нумизмат из России, изучив рельефные знаки на монетах, высоко оценил их историческую ценность.
По мнению известного нумизмата Павла Николаевича Петрова, эти монеты относятся ко второй половине XIII века. На одной стороне чеканной монеты изображены тамги Менгу-Темира, на другой - китайские иероглифы. Это, по всей видимости, связано с политическим пленником Номуханом, попавшим в плен во время конфликтов между потомками Хубилая - потомка Чингисхана - и Улусом Чагатая", - говорит археолог Амангельды Мугаулы.
Также археолог сообщил, что в ходе раскопок был найден и другой примечательный артефакт - глиняный сосуд "Тагара", сохранившийся в целости.
В этом году работы по раскопкам на древнем городище проводятся по заказу Атырауского областного центра по изучению историко-культурного наследия.
В последние два-три года мы уделяем этому месту особое внимание. Вся территория площадью 53 гектара была полностью огорожена. В будущем мы планируем создать здесь музей под открытым небом", - отметил руководитель центра Толыбай Достыбаев.
В археологических исследованиях также приняли участие студенты-историки Атырауского университета. В настоящее время артефакты, извлеченные с территории в 500 квадратных метров, планируется тщательно изучить в лаборатории учебного заведения.
25.07.2025, 10:19 127821
В Астане осужден устроивший погоню и врезавшийся в патрульный автомобиль пьяный водитель
Он приговорен к 4 годам лишения свободы и лишен права управления транспортными средствами
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульный автомобиль в Астане. Его осудили на 4 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны.
Лишенный права вождения транспортными средствами сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. При попытке остановки сотрудниками полиции он не подчинился законным требования и, проигнорировав их, уехал. При этом неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности окружающих. Все завершилось столкновением с патрульной машиной", - проинформировали в прокуратуре Астаны.
Сообщается, что правонарушитель задержан и помещен под стражу.
Нарушитель признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Причиненный материальный ущерб возмещен", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре напомнили, что за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения или передачу управления транспортным средством такому лицу предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.
24.07.2025, 17:01 154806
В Алматы спасают собаку с перерезанной шеей
Состояние собаки оценивают как крайне тяжелое
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщество зоозащитников "Помощь животным в Алматы" в соцсетях рассказало о спасательной операции пса с перерезанной шеей, передает корреспондент агентства.
У него порезана вся шея! Порез глубиной 2 сантиметра - кожа, подкожножировая клетчатка, мышцы! Как отчаянно мы хотели ему помочь - так он отчаянно сопротивлялся нашей помощи! На протяжении трех часов мы пытались с ним справиться, не причиняя ему вреда, но, когда открылось кровотечение, седация стала единственным выходом из ситуации, потому что было подозрение на разрыв шейной артерии. После хирургической чистки ему поставили антибиотик и он ушел в анафилактический шок", - поделились зоозащитники.
Отмечается, что сейчас врачи пытаются снять острый отек легких и поднять сатурацию и давление. Состояние собаки оценивают как крайне тяжелое, из-за агрессии его не выводят полностью из седации, "потому что тогда помочь ему станет абсолютно невозможно".
Рана в обхвате на всю шею. Грязная, гнойная. Шить ее нельзя, углубить на здоровую ткань - некуда. Дальше мышцы и крупные сосуды. Единственный вариант сейчас - в медикаментозном сне обрабатывать до полного очищения и потом ушить. Анафилактический шок удалось купировать, и сейчас нас хотят его выписать, потому что он снова пытается съесть врачей. Дома обрабатывать его нереально. Он не просто грозится укусить. К голове и к шее не подступиться - слишком близко к зубам. Фиксировать за шею и лапы чтобы обездвижить - верный путь к новому отеку легких", - рассказали в сообществе.
Врачи продолжают удаленно подавать седативные препараты животному, чтобы погрузить его в сон для обработки. Как заявили ветеринары, сейчас это единственный способ лечения такой раны.
Ранее в Карагандинской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространившегося в Сети видео, на котором живодер душит щенка.
24.07.2025, 16:51 138426
Город инстаграмных локаций: живописные улочки и стильные кинолаунжи Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Южная столица Казахстана - настоящая сокровищница для любителей ярких фотографий и незабываемых впечатлений. Здесь каждый уголок дышит историей, а современность гармонично вплетается в архитектурный ансамбль города. Рассказываем, как спланировать увлекательную прогулку по самым фотогеничным местам Алматы, и заглянем в стильные кинолаунжи, где можно насладиться хорошим фильмом и сделать потрясающие кадры для соцсетей, сообщили в компании Promodo.
Улочки, покоряющие сердца
Алматы - город, где каждая улица имеет свой характер. Начать путешествие стоит с живописного района Малая станица. Узкие улочки, утопающие в зелени, создают атмосферу уюта и спокойствия. Здесь вы найдете множество колоритных двориков и старинных домов, которые станут отличным фоном для фотографий.
Продолжите прогулку по улице Жибек Жолы. Эта пешеходная зона - настоящий рай для инстаграмеров. Яркие вывески, уличные музыканты и художники, современные арт-объекты - все это создает неповторимую атмосферу творчества и свободы. Не забудьте заглянуть в многочисленные кафе и рестораны, многие из которых оформлены в оригинальном стиле.
Любители камерной обстановки оценят улицу Кок-Тобе. Здесь есть уютные дворики, утопающие в цветах, и живописные виды на горы. А если подняться на фуникулере на гору Кок-Тобе, откроется панорама всего города - идеальное место для эффектных селфи.
Кинолаунжи: стиль и комфорт
Алматы славится не только красивыми улочками, но и современными кинотеатрами, где можно отлично провести время и сделать стильные фото. В кинотеатре "Чаплин Мега кино" доступно на любой вкус - заведение привлекает посетителей отличным репертуаром и оригинальным дизайном интерьера.
Любителям необычных пространств стоит обратить внимание на кинобары Алматы. Эти заведения сочетают в себе уютную атмосферу бара и возможность посмотреть фильм в камерной обстановке. Многие из них оформлены в стиле ретро или лофт, что создает дополнительные возможности для креативных фотосессий.
Современные кинотеатры Алматы - это не просто места для просмотра фильмов. Они становятся настоящими культурными центрами, где проводятся различные мероприятия:
- тематические вечеринки по мотивам популярных фильмов;
- встречи с режиссерами и актерами;
- мастер-классы по кинематографу.
После сеанса вы можете задержаться в лобби или кафе, чтобы обсудить увиденное с друзьями и сделать несколько эффектных снимков на фоне стильных интерьеров.
Природные локации: гармония города и гор
Нельзя говорить об Алматы, не упомянув о его главном богатстве - горах. Городской парк имени Горького предлагает отличные возможности для фотосессий на фоне живописных пейзажей. Здесь легко найти уютные аллеи, цветущие клумбы и романтичные мостики через горные речки.
Для более экстремальных фотографий отправляйтесь на Медеу - самый высокогорный каток в мире. Даже летом здесь можно сделать впечатляющие кадры на фоне величественных гор и зеленых склонов.
Завершить путешествие по инстаграмным местам Алматы стоит на смотровой площадке Кок-Тобе. Отсюда открывается потрясающий вид на город и горы, особенно красивый на закате. Не забудьте сделать фото у знаменитой статуи The Beatles - это место давно стало визитной карточкой города. Главное - не забывайте наслаждаться моментом и атмосферой, ведь самые лучшие кадры получаются тогда, когда вы по-настоящему счастливы и расслаблены.
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