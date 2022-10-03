Об особенностях учения "Айбалта-2022" рассказали в Минобороны РК

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В нескольких регионах нашей страны проводятся стратегические командно-штабные учения "Айбалта-2022". Также планируется проведение учений с воинскими контингентами Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".

В связи с этим с 28 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств - членов ОДКБ. Подробнее о том, как пройдут учения и кто примет в них участие, рассказал в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника генерального штаба – начальник департамента оперативного планирования генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Марат Аймашев.

Марат Максутович, еще в августе началось стратегическое командно-штабное учение "Айбалта-2022", при этом в рамках него планируется провести ряд учений, в том числе с воинскими контингентами ОДКБ. Расскажите об их особенностях и отличиях и почему в этом году данные учения проводятся на территории Республики Казахстан.

- Все мероприятия оперативной, боевой и мобилизационной подготовки генеральным штабом планируются в реализацию поручений нашего верховного главнокомандующего по поддержанию боеготовности Вооруженных сил на требуемом уровне. Еще 16 августа этого года у нас началось стратегическое командно-штабное учение "Айбалта" под руководством начальника генерального штаба. Завершен первый этап учения в ходе которого были рассмотрены такие вопросы как скоординированное реагирование центральных государственных и местных исполнительных органов на различные кризисные ситуации, в том числе гибридного характера, уточнение планов действий в период нарастания военных угроз в военное время и с объявлением мобилизации, в органах военного управления оперативно-стратегического, оперативно-территориального, оперативно-тактического уровней проведено уточнение планов применения на военное время, главнокомандующими и командующими принимались решения, ставились боевые задачи подчиненным войскам. Также проведен ряд мобилизационных учений и тактико-специальных учений территориальных войск, на которые были призваны военнообязанные из запаса, проверены вооружение и военная техника воинских частей резерва. Особое внимание хочу обратить на комплексное учение "Бекет-2022" которое мы провели в Костанайской и Западно-Казахстанской областях.

С 26 сентября мы приступили ко второму этапу учения "Айбалта". Учение будет проводиться на различных полигонах во всех регионах Республики Казахстан - в южном, восточном, западном, центральном регионах. При этом хочу обратить особое внимание, на то, что учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ проходят в рамках именно нашего стратегического учения. Кроме этих учений у нас будет проведен еще ряд оперативно-тактических, тактических тактико-специальных, летно-тактических и специальных учений. Все учебно-боевые задачи на эти учения разработаны на основе решений, разработанных главнокомандующими и командующими на первом этапе учений.

Остановлюсь на особенностях учений в рамках ОДКБ. У нас проводятся три учения "Поиск", "Эшелон" и "Взаимодействие". Все они взаимоувязаны между собой и с учениями с нашими войсками. Учитывая важнейшее значение, которое приобретает разведка и материально-техническое обеспечение выделены отдельно учения "Поиск" и "Эшелон" с назначенными руководителями. Еще одна особенность – в соответствии с действующими соглашениями при применении Коллективных сил оперативного реагирования на территории Республики Казахстан командование ими возлагается на Десантно-штурмовые войска. Мы будем осуществлять планирование и применение боевых действий КСОР. Весь спектр задач будет решаться от специальных до оборонительных и контрнаступательных действий. Кроме того, на пункте управления командования КСОР мы развернули специальную геоинформационную платформу, которая позволит более детально и точно оценивать местность и наносить оперативную боевую обстановку в 3Д формате, будет использовано математическое программное обеспечение для моделирования боевых действий, разработанное Национальным университетом обороны Республики Казахстан. Касательно разведки в рамках учения "Поиск" она будет вестись непрерывно, при этом одновременно будет обеспечивать развертывание контингентов КСОР и применение в рамках совместной операции. Также будет обозначен противник специально назначенными подразделениями. Разведывательные органы будут постоянно перенацеливаться.

В рамках специальных учений "Эшелон" развернут весь комплект сил и средств стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, тактического уровней. Это сборные пункты поврежденных машин, полевые хлебозаводы, ветеринарные лаборатории, артиллерийские склады и склады горюче-смазочных материалов, пункты массовых заправок. Также развернут и функционирует мобильный полевой госпиталь, в том числе и уникальный в своем составе полевой инфекционный госпиталь. В рамках этого учения будет организована перевозка войск железнодорожным транспортом в тесном взаимодействии с национальной компанией АО "Казахстан Темир Жолы" и обеспечение горюче-смазочным материалом совместно с единым оператором поставщиком ГСМ. Будет проведено пожарно-техническое учение с территориальными подразделениями МЧС.

Также в рамках этого учения будут проведены две научно-практические конференции по материально-техническому обеспечению и медицинскому обеспечению. Также создана большая исследовательская группа, которая проведет исследования по наиболее актуальным вопросам. Это применение беспилотных летательных аппаратов, создание и применение коалиционных авиационных сил, апробирование сводного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения по нейтрализации биологических угроз.

Что касается учений КСОР ОДКБ, в соответствии с решением советов министров обороны и комитета секретарей советов безопасности от 2018 года эти учения проводятся в государствах - членах ОДКБ по очереди. В данном случае в 2022 году они проводятся в Республике Казахстан.

Господин генерал, учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, какие способы и методы боевых действий планируется отработать в рамках учений?

- В Вооруженных силах на постоянной основе проводится анализ современных вооруженных конфликтов, мы извлекаем наиболее важные уроки для себя при этом проводим апробацию внедрения новых форм с учетом изменения организационно-штатной структуры, введения в строй и на вооружение новых образцов вооружения и военной техники, проводим их апробацию в ходе таких вот учений. В итоге мы вносим соответствующие изменения в руководящие документы.

Непосредственно на этих учениях будут отработаны такие формы и способы применения войск, которые я приведу для примера. Отражение средств воздушного нападения различного типа от авиационно-ракетных ударов с применением Сил воздушной обороны, войск ПВО, истребительной авиации, отражение ударов дронов, беспилотных летательных аппаратов с созданием комплексных мобильных групп, имеющих в своем составе средства радиоэлектронной борьбы, зенитно-артиллерийские, зенитно-ракетные огневые средства.

Также мы будем обучать войска ведению боевых действий с превосходящим по силе противником. Первое - это ведение маневренной обороны с использованием огневых засад, обходящих рейдовых отрядов, воздушно-наземный охват с применением тактических воздушных десантов и маневренных групп, применение комплексных огневых групп, включающих в состав противотанковые средства, огнеметы. Также будем применять смешанные авиационные группы, включающие в свой состав оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Будут применяться ночные действия. Разведка будет выявлять противника, обходящие рейдовые отряды, огневые средства и наносить поражение. Все это будет происходить в ночных условиях. Применяться будут разведывательно-огневые и разведывательно-ударные контуры.

На этом учении будем комплексировать все средства поражения: артиллерию, огнеметно-зажигательные средства, авиацию со всеми видами разведки воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной. Все это будет комплексироваться в единое информационно-боевое пространство.

Артиллерийскими подразделениями будет применяться противоогневой маневр и вестись контрбатарейная борьба. Мы сосредоточим противотанковые средства. Также будут применяться подразделения психологических операций. Будем воздействовать на критически важные объекты противника, в том числе системы управления и материально-технического обеспечения, но и формирования сил специального назначения будут выполнять задачи антитеррористического и контрдиверсионного характера, а также гуманитарные задачи.

Все эти формы и способы будут применяться в межвидовой разноведомственной группировкой Коллективных сил оперативного реагирования в реализацию принятого командующим решения в тесном взаимодействии с войсками регионального командования "Юг" с главной задачей: отразить превосходящего по силе противника, нанести ему максимальное поражение, создать условия для перехода в контрнаступление, разгромить вторгшуюся группировку противника и восстановить положение по государственной границе.

Важно ли проводить подобные учения в интересах обеспечения военной безопасности Республики Казахстан?

- Военно-политическая обстановка в настоящее время остается сложной, зачастую непредсказуемой и нестабильной. Республика Казахстан не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Военная доктрина носит миролюбивый, сугубо оборонительный характер и применение военной силы мы рассматриваем, как крайнюю меру, когда исчерпаны все невоенные средства. Но надо учесть, что роль военной силы, как инструмента решения военно-политических вопросов в современных условиях возрастает. Поэтому обеспечение военной безопасности приобретает актуальное и важное значение. Важнейшим компонентом обеспечения системы военной безопасности безусловно являются Вооруженные силы, способные обеспечить суверенитет и территориальную целостность государства, что достигается кропотливым трудом всех военнослужащих, в том числе и в ходе таких учений.

Успешно проведенные столь масштабные учения, в том числе коллективных сил ОДКБ, являются важнейшим сдерживающим фактором от возможной агрессии. Они демонстрируют мощь нашего государства и, конечно же, вселяют нашему народу уверенность в безопасности. Поэтому подобные учения имеют важнейшее значение для обеспечения военной безопасности.