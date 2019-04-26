Общие усилия - путь к процветанию!

Второй форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь" состоится в Пекине с 25 по 27 апреля этого года. В форуме примут участие около 40 глав государств, правительств и других руководителей международных организаций. Он станет фокусом внимания всего мирового сообщества. В преддверии форума генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй дал интервью нашему изданию.

- За последние годы инициатива "Один пояс и один путь" вызвала широкое внимание международного сообщества. Расскажите, пожалуйста, каковы идеи и принципы воплощаются в этой важной инициативе?

- Инициатива "Один пояс и один путь" воплощает в себе мудрость дипломатического мышления председателя КНР Си Цзиньпина, идет в ногу с тенденциями развития эпохи. Она является важной мерой, предпринятой Китаем для расширения всесторонней открытости в условиях мировой глобализации и важной практической платформой для создания сообщества единой судьбы человечества и выстраивания международных отношений нового типа. Инициатива "Один пояс и один путь" твердо придерживается взглядов на глобальное управление на основе совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, отражает взгляд на международное сотрудничество, основывающееся на таких принципах, как взаимоуважение, беспристрастность, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество, поддерживает открытость экономики и многосторонность. Цель инициативы состоит в стимулировании роста мировой экономики и достижении совместного развития всех стран.

- В настоящее время Китай превратился в крупнейшего инвестора и главного торгового партнера многих стран. И все больше государств принимает участие в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути". Оглядываясь на прошедшие шесть лет, как Вы считаете, в каких аспектах сыграла ключевую роль инициатива "Один пояс и один путь"?

- Во-первых, она открыла новый горизонт международного взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня мир сталкивается с серьёзными изменениями, которые не происходили последние 100 лет: экономическая глобализация испытывает трудности, растет протекционизм и политика односторонних действий, увеличиваются факторы нестабильности и неопределенности. Инициатива строительства "Одного пояса и одного пути" объединяет силы всех государств, чтобы вместе отвечать на трудности и вызовы, вместе делиться возможностями и результатами, а также чтобы с помощью углубления взаимосвязанности инфраструктур и промышленного сотрудничества создавать новую платформу открытого сотрудничества и продвигать экономическую глобализацию к более открытому, инклюзивному, благоприятному, сбалансированному и взаимовыгодному развитию, которое приведет все страны к общему процветанию.

Во-вторых, она стала новым толчком для роста мировой экономики. В 2008 году, после вспыхнувшего международного финансового кризиса, мировая экономика пришла в упадок и был ослаблен ее рост, в этой связи общей задачей для международного сообщества стал поиск новых возможностей роста и открытие нового периода развития мировой экономики. Инициатива "Один пояс и один путь" сосредоточена на решении этого существенного вопроса, то есть вопроса развития, продвигает всестороннюю инфраструктурную взаимосвязанность, помогает странам-участницам преодолеть трудности, ограничивающие их развитие, и реализовать Программу устойчивого развития ООН до 2030 года. Данная инициатива стала важным способом стимулирования роста мировой экономики, а также предложила китайскую мудрость и китайский вариант решения этого актуального вопроса глобального значения.

В-третьих, она создала новую платформу для развития отношений между странами. Эта инициатива стимулировала инфраструктурную взаимосвязанность между странами-участницами, в результате чего еще ближе и крепче стали их экономические связи, более тесными культурно-гуманитарные контакты, более прочными связывающие их интересы. По мере продвижения сотрудничества непрерывно укрепляются взаимное понимание, уважение и доверие между странами.

- Какие основные результаты были достигнуты в течение 6 лет осуществления этой инициативы?

В течение 6 лет инициатива "Один пояс и один путь" прошла путь от теоретической концепции до практической реализации, из видения перспективы превратилась в реальное действие, она получила активную поддержку и теплые отклики международного сообщества, а достигнутые ею результаты и прогресс превзошли все ожидания. В настоящее время 124 страны и 29 международных организаций подписали с китайской стороной документы о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Концепция и позиции сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" успешно вписались в итоговые документы таких важных международных механизмов, как ООН, Большая двадцатка, АТЭС (ОПЕК), ШОС и другие. Последовательно проводится состыковка этой инициативы со стратегиями развития и политикой других сторон, активизируется углубление мирового сотрудничества в, так называемой, жесткой и мягкой инфраструктурной взаимосвязанности, создается ряд платформ сотрудничества в финансовой, налоговой, культурной, интеллектуальной сферах и сферах энергоресурсов и СМИ. День ото дня проявляется роль инициативы в содействии развитию экономики и улучшению благосостояния народа в государствах, расположенных вдоль Шелкового пути.

- Казахстан является местом, где впервые была выдвинута инициатива о строительстве Экономического пояса Шелкового пути и первой остановкой "Одного пояса и одного пути" в западном направлении. Как Вы оцениваете сотрудничество Китая и Казахстана в рамках осуществления этой инициативы?

- Сотрудничество Китая и Казахстана в рамках осуществления этой инициативы идет в первом ряду среди других стран, отражает взаимное дополнение преимуществ и взаимовыгодный характер, принося реальную ощутимую пользу народам двух стран. Проводится углубленная состыковка инициативы "Один пояс и один путь" с Новой экономической политикой "Нурлы жол". Казахстан является крупнейшей страной-реципиентом китайских инвестиций среди стран вдоль Шелкового пути, на сегодняшний день общие инвестиции Китая в Казахстан превысили 43 миллиарда долларов США. По мере открытия через Казахстан ряда маршрутов контейнерных поездов Китай - Европа, Казахстан из внутриконтинентальной страны стал важным связующим звеном для транзитных перевозок в Евразии. С каждым годом стремительно растет объем транзитных перевозок. Китайско-казахстанское индустриальное сотрудничество создало множество рекордов для Казахстана: первый завод алюминия, первая крупная гидроэлектростанция. Все это заметно способствовало развитию диверсификации экономики и повышению уровня производственных мощностей в Казахстане. Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньган позволила Казахстану впервые получить выход к морю, что не только увеличило его объем экспорта, но и стало международной экономической платформой для транзитных перевозок, складской логистики и взаимной торговли для стран Центральной Азии. Сотрудничество в рамках "Одного пояса и одного пути" крепко связывает вместе Китай и Казахстан и вступило в новый этап более глубокой интеграции и взаимного стимулирования.

- Какова дальнейшая ключевая задача инициативы "Один пояс и один путь"?

- На следующем этапе ключевой задачей строительства "Одного пояса и одного пути" является трансформация в высококачественное развитие. На Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", который состоится в Пекине, Китай будет обсуждать с главами всех государств-участников, как в дальнейшем повысить качество и эффективность сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

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