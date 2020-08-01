Письменное интервью к 93-й годовщине основания Народно-освободительной армии Китая

Интервью Чрезвычайного и полномочного посла КНР в РК Чжан Сяо

Вопрос: Здравствуйте, господин посол! 1 августа - день образования Народно-освободительной армии Китая. Спасибо за то, что согласились на интервью перед этим важным праздником. Можете ли Вы рассказать нам об истории этой армии за последние 93 года?

Ответ: Прежде всего позвольте мне от всей души поздравить героическую Народно-освободительную армию Китая, которой Компартия Китая и китайский народ могут полностью доверять, в связи с 93-й годовщиной ее образования.

Начиная с Наньчанского восстания 1 августа 1927 года Народная армия под руководством Коммунистической партии Китая посвятила себя делу освобождения китайской нации, открыв новую главу в истории Великой китайской революции. Под мудрым руководством КПК народная армия, не жалея жизни, боролась за независимость и свободу китайской нации и освобождение китайского народа, одержала победу и совершила исторические подвиги.

После основания Китайской Народной Республики в 1949 году НОАК полностью выполняет свой священный долг по защите территориальной целостности Родины и поддержанию мирной жизни людей, а также решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития страны. Будучи воинами народа, перед лицом различных стихийных бедствий, чрезвычайных и трудных задач, порой подвергая себя опасности, честно выполняя основную цель служения народу, активно принимая участие в экономическом строительстве Китая, армия вносит большой вклад в политику реформ и открытости.

В 2015 году китайские вооруженные силы начали всесторонне углублять реформы, изменяя систему руководства и командования, оптимизируя масштабы, структуру и состав войск и продвигая реформу системы военной политики. Интенсивность, глубина и стратегическая высота этой реформы беспрецедентны. НОАК в новую эпоху решительно реализует идеи Си Цзиньпина об укреплении армии, твердо устанавливает стандарт боевой эффективности и продолжает продвигать реформу национальной обороны и вооруженных сил. Была создана "Стальная великая стена" с идеей "явиться по первому зову, сражаться до победного конца, победить во что бы то ни стало", которая защищает национальное достоинство и безопасность и является стратегическим подспорьем великого возрождения китайской нации.

Вопрос: Каковы основные задачи и цели Народно-освободительной армии Китая сегодня? Какую роль она играет в мире, стабильности и развитии современных Китая и мира?

Ответ: Народно-освободительная армия Китая является мощным защитником национальной безопасности. Она решительно сдерживает и дает отпор агрессии, обеспечивает политическую безопасность страны, безопасность людей и социальную стабильность, противостоит, сдерживает и атакует сепаратистские силы, а также защищает национальный суверенитет, единство, территориальную целостность и безопасность. Будь то в годы войны или в мирное время, она представляет собой несокрушимую "Стальную великую стену", которая охраняет мир и спокойствие людей. Народно-освободительная армия Китая является верным защитником интересов народа. Когда грозит опасность народу, могучая сила армии всегда рядом. С начала эпидемии коронавируса COVID-19 Народная армия решительно выполняет поручения Центрального комитета КПК, Центральной военной комиссии и Председателя Си Цзиньпина. Они выполняют приказы, смело несут тяжелое бремя, принимают удар на себя и разворачивают кампанию по борьбе с эпидемией. Более 10 000 военных медиков посвятили себя борьбе с эпидемией на передовой, не жалея усилий для защиты жизни и здоровья людей. В настоящее время на реках Янцзы и Хуанхэ происходят наводнения, и солдаты днем и ночью остаются на передовой борьбы с ними, потом и кровью они построили самую мощную плотину, чтобы обезопасить жизни и имущество народа.

Народно-освободительная армия Китая является верным защитником и активным участником в построении мира во всем мире. За 70 лет, прошедших с момента основания Нового Китая, он ни разу не спровоцировал ни войны, ни конфликтов. После проведения политики реформ и открытости Китай привержен курсу построения мира во всем мире и добровольно сократил более 4 млн военных постов. Китайские военные с гордостью выполняют свои международные обязанности и обязательства, всегда высоко держат знамя взаимовыгодного сотрудничества, предоставляют международному сообществу большое количество продукции общественной безопасности в рамках своих возможностей, активно участвуют в международных операциях по поддержанию мира, морскому сопровождению и гуманитарным спасательным операциям, а также укрепляют международный контроль над вооружениями и сотрудничество в области нераспространения, участвуют в политическом урегулировании острых вопросов, прилагают совместные усилия в обеспечение безопасности международных транспортных коридоров, в противодействие глобальным вызовам, таким как терроризм, сетевая безопасность и крупные стихийные бедствия, а также активно вносят вклад в создание сообщества единой судьбы человечества.

В частности, стоит упомянуть, что в свете распространения эпидемии коронавируса по всему миру НОАК осуществляет международное сотрудничество с оборонными ведомствами и военными многих стран. По состоянию на июнь 2020 года НОАК провела видеоконференции с военными России и 9 других стран для обмена опытом в области предотвращения и контроля за эпидемией, оказала материальную помощь военным более чем в 20 странах посредством самолетов ВВС и направила группы экспертов в 4 страны для участия в международной борьбе с эпидемией. Это все говорит о "Силе китайской армии".

Вопрос: Какое сотрудничество Китай и Казахстан осуществляют в военной сфере? Какова перспектива будущего этого сотрудничества?

Ответ: С момента установления дипломатических отношений 28 лет назад сотрудничество между вооруженными силами Китая и Казахстана всегда развивается в здоровом и надежном ключе, который отражает комплексность, важность и стратегический характер развития китайско-казахстанских отношений. Обе армии часто обмениваются кадрами, имеют практическое сотрудничество и эффективно, тесно взаимодействуют друг с другом. Обе стороны достигли плодотворных результатов в сотрудничестве в различных областях, таких как военные обмены, соревнования, военная подготовка, культурные обмены и подготовка персонала. Китайские и казахстанские Вооруженные силы решительно расправляются с "тремя силами зла" и выступают против создания "цветной революции" в регионе, защищают общие ключевые интересы двух стран на полную мощь и внесли важный вклад в безопасность, стабильность, процветание и развитие региона.

Китай готов работать с Казахстаном, чтобы с полной отдачей реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, поддерживать дух дружественного и взаимовыгодного сотрудничества в военной сфере, глубоко раскрывать потенциал, расширить области и постоянно повышать уровень сотрудничества для создания мирной обстановки и хороших условий для совместного построения инициативы "Один пояс, один путь" и сопряжения ее с НЭП "Нурлы жол", а также внести большой вклад в создание сообщества единых интересов и судьбы Китая и Казахстана.

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