Айдархан Адильбаев: "Раздутые" бюджеты режиссеров-соискателей настораживают

В Государственном центре поддержки национального кино - горячая пора. Не так давно завершился второй прием заявок от казахстанских кинематографистов - соискателей государственного финансирования. Напомним, всего поступило 215 заявок по семи секциям. Все эти проекты пройдут многоступенчатый отбор, цель которого - выявить талантливые работы, поддержать финансово и продвинуть казахстанское кино на мировом уровне. Заместитель председателя правления по стратегическому развитию НАО "ГЦПНК" Айдархан Адильбаев дал оценку качественной составляющей поступивших работ, что, в свою очередь, бесспорно, отражает в целом положение дел в отечественной киноиндустрии.

- Айдархан Болатович, о результатах второго питчинга говорить еще рано, но понять, как продвигается работа по отбору картин, претендующих на статус "национального фильма", наверняка можем?

- Да, результатов второго питчинга еще нет. Пока только поступили заявки, и нужно отметить, что их количество нас приятно удивило. По опыту первого питчинга, когда было 109 заявок, мы ожидали, что будет примерно столько же, но в этот раз заявок поступило почти в вдвое больше. Нас очень радует активность казахстанских кинематографистов - и молодых, и более взрослых, уже авторитетных, опытных. Очень позитивная картина и в жанровом направлении - это абсолютно разноплановые проекты, о которых мы бы и не знали, если бы не конкурс. Сейчас предстоит непростая работа: необходимо ознакомиться с каждым сценарием, с каждым синопсисом, со сметами. Стоит важная задача - сделать правильный выбор, потому что от этого зависит будущее отечественного кинематографа: что будет сниматься, что будет предложено зрителю. И делать этот выбор будут надежные в плане профессионализма люди - члены Экспертного совета, среди которых кинорежиссеры с многолетним опытом, кинокритики, анимационщики, документалисты, прокатчики, режиссеры, есть представители пост-продакшн студий. Заявок, повторюсь, немало. Открытый питчинг пока наметили на конец января, и уже оттуда проекты поступят на Межведомственную комиссию.

- Из того объема проектов, которые уже отсмотрены, можно ли надеяться, что в казахстанском кино будут открыты новые имена, новые звезды отечественной режиссуры?

- Новые имена обязательно будут. Уже есть заявленные режиссеры, о которых, к примеру, я не слышал, и многие члены Экспертного совета тоже. И в этих сценариях есть зерно. Да, может быть, не хватает немного опыта, местами неправильно выстроен сценарий, структура где-то слабая. Но главное - зерно в сценарии присутствует. И я очень надеюсь, что будут открыты новые громкие имена. Однако бывает и такое: я заметил, что многие соискатели подают заявки с огромными бюджетами. Я не знаю, с чем это связано: с неопытностью, незнанием режиссеров либо они думают, что у государства есть бесплатные деньги и безразмерные бюджеты. Это очень настораживает. И даже немного обидно, потому что сценарий интересный, молодой человек, бесспорно, талантлив, но бюджет "раздут". Таким людям опасно доверять, я считаю. Дебют должен быть дебютом, а молодой начинающий режиссер сначала должен себя показать, презентовать. И сделать это можно посредством абсолютно любого бюджета. Это прекрасно демонстрирует Адильхан Ержанов, который на совсем небольшие деньги снимает хорошие фильмы и занимает призовые места на фестивалях. Те же коммерческие картины, которые сегодня снимают казахстанские молодые кинематографисты - тоже, за весьма скромные бюджеты они снимают коммерчески успешные фильмы. А здесь непонятно. Когда начинающий режиссер заявляет неоправданно большой бюджет, это вызывает подозрение: либо он совсем не понимает, как составлять смету, либо преследует корыстные цели. Поэтому я бы рекомендовал всем кинодеятелям, чтобы считали реальные цифры. Да, государство дает хорошие преференции. Если фильм социально значимый, 100% расходов финансируется из госбюджета, 80% с проката забирает продюсер. Это уникальный шанс для всех кинематографистов делать хорошие фильмы, недорогие, но при этом на которых можно зарабатывать с проката - честно, официально и прозрачно.

- Есть ли совсем слабые сценарии, не готовые к такого уровня конкурсам?

- Таких сценариев около 30%. И для того, чтобы облегчить открытый питчинг, мы сейчас проводим предварительные заседания Экспертного совета при Киноцентре. Раз в неделю мы собираемся и уже на этом этапе отсеиваем какие-то проекты, чтобы не занимать время на открытом питчинге. Мы смотрим, обсуждаем, высказываемся, открыто голосуем, пропускать фильм дальше или отправить автору протокол с обоснованием, почему его фильм не прошел.

- Вы уже подметили разножанровость поступивших проектов. Всего в этот раз заявки принимались по 7 секциям. Давайте рассмотрим, к примеру, международную конопродукцию. Кто изъявил желание снимать в партнерстве с Казахстаном?

- В основном, это проекты из России, порядка 10. Если детальнее, то есть заявки из Татарстана, Якутии, очень интересные идеи. Более того, уже есть подтвержденные деньги в российских фондах - Фонде кино, например, других кинокомпаниях. То есть там нагрузка совсем небольшая, не более 50% бюджета они у нас просят. А в целом хорошие работы поступили практически по всем секциям - и по художественным фильмам, дебютным, есть артхаусные картины, документалка, короткометражные ленты.

- Айдархан Болатович, поговорим о преимуществах участия и победы в конкурсах ГЦПНК, помимо финансовой поддержки. Как вы считаете, почему казахстанскому режиссеру интереснее бороться на вот таких питчингах, чем привлекать спонсоров и снимать по традиционной схеме?

- Если молодой режиссер подает заявку через Киноцентр, прежде всего он получает авторитетное мнение от кинематографистов. Его проект пройдет через сито и будет признан лучшим, а это уже придает силы и уверенность в успехе картины. Те же профессионалы из Экспертного совета обязательно оценят, подскажут, где нужно доработать, где концовку поменять, где любовную линию усилить, как лучше выразить главного героя. То есть автор получает очень важное - советы профессионалов. Конечно, можно снимать за частные средства, но там нет контроля, нет мнения. Хорошо это или плохо, пока непонятно. Но время показывает, что коммерческие фильмы - да, успешны, они выпускаются в прокат, но не всегда это нравственно-идеологические проекты. Если зрителей постоянно "кормить" одной и той же темой - комедии, тои, келинки и прочее - то воспитательная часть будет проседать. Мы до сих пор цитируем фразы из советских фильмов, из картин, которые являются классикой казахского кино. Это имеет огромное значение, в кино должна быть мысль. При этом я не утверждаю, что все фильмы должны быть пропагандистскими. Но если картина влияет на правильное воспитание наших детей, я всегда отдам голос за такой проект.

- Спасибо за беседу!

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