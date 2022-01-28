Блэкаут в Центральной Азии: эксперт назвал причины

По некоторым версиям, массовое отключение в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошло из-за перегрузки транзитной линии на территории Казахстана. Пока непонятно, кто виноват. С одной стороны, Казахстан обвиняет во всем энергетиков Узбекистана, в Минэнерго Узбекистана говорят, что это Казахстан виноват, поскольку авария произошла на их территории. В энергокольцо Центральной Азии входит Таджикистан. А его обрушение не затронуло.
- Смысл в том, что Таджикистан изначально входил в это кольцо, но в 2009 году они из него вышли. Планы обратно вернуться в эту систему были, но они это сделать не успели. В момент, когда произошла авария, Таджикистан не был подключен к энергокольцу, иначе он тоже пострадал бы. Ни Туркменистан, ни Таджикистан не были подсоединены, работали автономно, поэтому их это не коснулось. Ни от них перетока не было, ни к ним перетока не было. Они остались автономными.
Сейчас в рамках восстановления всей системы каждый пытается автономно заработать, чтобы у себя электроэнергия была, а потом уже, возможно, все вернутся к кольцу и перетокам. Сейчас восстановительные работы идут по той же системе, как Таджикистан отключился. Все отключаются от кольца и внутри восстанавливают энергосистему.
Сколько может понадобиться времени, чтобы вернуть все?
- Несколько дней может уйти. Основные энергопотребители, столицы будут восстановлены в первую очередь, но полностью вся система на национальном уровне заработает только через несколько дней.
У некоторых есть дефицит, например, у Кыргызстана, потому что гидростанции не могут выработать достаточное количество энергии, поэтому им сейчас придется еще и выбирать, кому восстанавливать энергоснабжение, а кому нет. Населению восстановят полностью, а какие-то промышленные объекты, может быть, отключат или введут специальный график подачи электроэнергии, потому что импорта нет, вам придется ограничивать кого-то из своих потребителей. Это может занять неделю или более.
Энергокольцо Центральной Азии как управляется?
- Есть система управления, изначально она была в Ташкенте. Там профессиональные энергетики просто регулируют, куда какая подача идет, какая система взаимных перетоков, потому что вся система электроэнергетики должна работать в онлайн-режиме: сколько выработано в данный момент, столько и потребляется. Никакой системы хранения не предусмотрено, поэтому должен быть системный оператор, который следит, какие станции в данный момент включены в энергобаланс, какие вырабатывают электроэнергию и сдают ее в сеть. Если потребление снижается, например, ночью, то системный оператор говорит, кому нужно отключаться или снижать выработку, а кому работать.
Управление должно быть, оно происходит. На межгосударственном уровне в этом кольце идет учет, сколько в данный момент нужно соседней стране, сколько не хватает энергии, кто конкретно поставит ее. В данном случае Кыргызстан импортировал, поставщиками были Казахстан и Узбекистан. Сколько в данный момент, ежесуточно поставляет Узбекистан, сколько Казахстан, чтобы все было синхронизировано.
Единая система управления - это центр, который позволяет синхронизировать энергоперетоки.
Энергокольцо создавалось для энергобезопасности сразу в нескольких странах, и сейчас после масштабного отключения наверняка прозвучат мнения, что система не оправдала себя.
- Такие голоса будут слышны, но плюсов от существования и функционирования подобной системы значительно больше, чем минусов. Потому что такие аварии случаются редко, нужно просто создать дополнительную систему резервов, построить новые электростанции, чтобы были резервные мощности, а не работа постоянно на пределе, как было. Все это выгодно и поставщикам, потому что они поставляют электроэнергию не бесплатно, они ее экспортируют, продают. Разные системы энергоснабжения: у кого-то тепловые электростанции, которыми легче управлять, у кого-то ГЭС зимой вырабатывают меньше электроэнергии, потому что воды меньше, а летом больше, поэтому страны, которые ориентированы на гидростанции, зимой, как правило, являются импортерами, а летом - экспортерами, причем летом экспортная энергия к соседям и обратно - это дешевая энергия, поэтому всем это выгодно. Сначала ты зарабатываешь, потом, если у тебя не хватает электроэнергии, ты покупаешь ее, причем дешевую.
Главный смысл энергокольца - это надежность энергоснабжения. Сейчас это уникальный случай - такое ЧП, но в целом энергокольцо всегда позволяло таких блэкаутов избегать, то есть переток от соседа был всегда плечом, которое помогало проходить аварии.
С точки зрения безопасности - чем больше стран участвуют в энергокольце, чем больше вариантов, вырабатывающих, генерирующих станций, тем безопаснее система по себе?
- Чем больше мощностей по выработке электроэнергии, тем она безопаснее, потому что это не единственное кольцо. Есть пример БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва), и она позволяет России и Беларуси поддерживать энергосистему Прибалтики. Она нормально работает и покрывает дефицит у прибалтов. В БРЭЛЛ такие ситуации не возникают, потому что у России и у Беларуси большой профицит электроэнергии. И мы всегда можем свои резервы предоставить.
В Центральной Азии произошла такая авария во многом потому, что некий профицит, третьи резервы уже проедались возрастающим спросом. Надо просто нормальное функционирование энергосистемы восстановить, нарастить резервы, чтобы в запасе были электростанции, их мощности, и тогда энергокольцо будет выполнять свою основную задачу, будет позволять сохранять надежность энергоснабжения всех участников энергокольца.