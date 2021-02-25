Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ по вопросам, связанным с Синьцзяном

Господин посол, что Вы можете рассказать об экономическом и социальном развитии Синьцзяна в 2020 году? Повлияла ли эпидемия коронавируса на обмены между Синьцзяном и Казахстаном?

- В 2020 году Синьцзян-Уйгурский автономный район преодолел негативные последствия эпидемии коронавируса и достиг регионального ВВП в размере 1379,76 млрд юаней, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году, и на 1,1 процентных пункта выше по сравнению со средним уровнем в стране. Среди них добавленная стоимость высокотехнологичного производства увеличилась на 25% в годовом исчислении, интернет-услуг - почти на 50%, из которых "покупки в Интернете" увеличились на 27,6%. Цифровая экономика выросла на 10%, что составляет 26% ВВП Синьцзяна.

Уровень жизни людей продолжает улучшаться. В 2020 году располагаемый доход на душу населения городских жителей в Синьцзяне составил 34 838 юаней (примерно 2,24 млн тенге), что на 0,5% больше, чем в предыдущем году; располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 14 056 юаней (примерно 0,9 млн тенге), рост на 7,1%. Количество пользователей 5G в Синьцзяне достигло 2,75 миллиона. Все 3,089 миллиона бедняков и 3666 бедных деревень были избавлены от бедности. Более чем у 800 человек в Синьцзяне был диагностирован коронавирус, но все они получили эффективное лечение, выздоровели и были выписаны из больницы без летального исхода.

Из-за эпидемии объем приграничной торговли между Синьцзяном и Казахстаном снизился в 2020 году. Тем не менее, количество поездов "Китай - Европа" в Казахстан через Синьцзян выросло, и их количество достигло 9679, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Кроме того, в апреле прошлого года группа медицинских экспертов Синьцзяна приезжала в Казахстан для оказания медицинской помощи, что получило высокую оценку среди местной общественности. Большое количество противоэпидемиологических материалов из Синьцзяна прибыло в Казахстан, оказав сильную поддержку Казахстану.

Недавно бывший госсекретарь США М. Помпео заявил, что в Синьцзяне проводится "геноцид" и этнические меньшинства вынуждены ассимилироваться, а ислам запрещен. Многие СМИ, включая BBC, также опубликовали соответствующие сообщения. Верны ли они?

- Это ложь. Давайте посмотрим на факты: с 2010 по 2018 год количество уйгурского населения в Синьцзяне выросло с 10,1715 млн до 12,7184 млн, увеличившись на 25,04%, что было значительно выше, чем рост населения ханьцев - на 2,0%. Абсолютная бедность этнических меньшинств в Синьцзяне полностью ликвидирована. Разве это можно назвать "геноцидом"?

Исторические здания, традиционное искусство и традиционные обычаи всех этнических групп в Синьцзяне были сохранены и защищены. Курбан айт и Наурыз являются официальными праздниками. Языки всех этнических групп в Синьцзяне, включая казахский, преподаются в школах и широко используются в правительственных органах власти, СМИ, Интернете и т.д. Разве это "насильственная ассимиляция"?

Право граждан в Синьцзяне на свободу вероисповедания полностью гарантируется. Работают 10 религиозных институтов с охватом более 3000 студентов, а также переводятся и публикуются классические религиозные произведения на разных языках, в том числе казахском. И вы это считаете "запретом ислама"?

А теперь посмотрим, какую злостную чушь несут эти людишки? М. Помпео, худший госсекретарь в истории Соединенных Штатов, однажды открыто заявил, что "мы лжем, обманываем, воруем"; BBC, британское СМИ, всегда рассматривает Китай и Коммунистическую партию Китая с менталитетом "холодной войны" и преследует "двойные стандарты", нарушая профессиональную журналистскую этику. Их цель - вмешаться во внутренние дела Китая, подорвать китайско-казахстанские отношения, поставить под угрозу мир и стабильность в регионе и открыть им путь для проникновения в Центральную Азию и спровоцирования "цветной революции". Эти лица и учреждения подверглись санкциям со стороны правительства Китая в соответствии с законом. Я надеюсь, что народ Казахстана будет держать глаза открытыми, видеть зловещие намерения некоторых людей и СМИ Запада и не попадется в их "ловушку общественного мнения".

Насколько верны заявления о том, что в Синьцзяне созданы "лагеря перевоспитания", чтобы задерживать большое количество мусульман, пытать их и заставлять работать?

- Так называемый "лагерь перевоспитания" - это один из основных фейков о Синьцзяне, придуманных Западом. Я уже много раз разъяснял его. В Синьцзяне были созданы "центры профессионального образования и подготовки" с целью искоренить террористическую и экстремистскую почву.

Синьцзян был "наиболее пострадавшим районом" насилия и терроризма. Согласно неполным статистическим данным, с 1990 по конец 2016 года "три силы", то есть сепаратистские, экстремистские и террористические, спланировали и осуществили тысячи террористических актов в Синьцзяне, в результате которых было убито большое количество невинных людей. С 2014 года в Синьцзяне было ликвидировано 1588 террористических банд и арестовано 12 995 террористов-насильников, что обеспечило безопасность жизни и имущества людей. Более чем за четыре года не было зарегистрировано ни одного террористического акта.

Воспитанники центров профессионального образования и подготовки были жертвами экстремизма. Если бы не было такого центра, они бы неизбежно скатились в пучину насильственно-террористической деятельности. Спас их центр профессионального образования и подготовки. В этих центрах они достигают цели дерадикализации, изучая государственный язык, юридические знания и профессиональные навыки. Свобода вероисповедания, национальных обычаев и право использовать свой собственный язык воспитанников полностью гарантируются, под защитой еще их личная свобода и достоинство. Нет никаких так называемых пыток или принужденной работы.

В октябре 2019 года все воспитанники центров профессионального образования и подготовки прошли курсы и были выписаны. Некоторые из них открыли рестораны; некоторые пошли работать на фабрики, их продукция ходовая по всему миру; некоторые использовали свой личный опыт и стали агентами по недвижимости; некоторые вернулись в села и стали выращивать фрукты, которые теперь популярны по всей стране. Все они вырвались из лап экстремизма, вернулись в общество и живут счастливой и мирной жизнью.

Вы упомянули, что эти люди нашли новую работу. Их занятость - "принудительный труд"? Кого-нибудь принудительно переводили на работу в другие регионы?

- Люди в Синьцзяне, которые ищут работу, в том числе уезжают из своих родных городов или деревень, чтобы работать в других местах, полностью добровольно выбирают работу. Никто из них не "принуждается". Большинство из них принимаются на работу в соответствии с законодательством после заключения трудовых договоров с предприятиями, при этом им гарантируется заработная плата, отдых и отпуск, а также условия охраны труда. Есть также люди, которые предпочитают работать в сельской местности или открывают собственное дело в качестве начальников.

В некоторых районах Синьцзяна плохие природные условия, отставание в индустриализации и урбанизации и ограниченные возможности трудоустройства. По этой причине Синьцзян активно помогает людям всех этнических групп найти работу в других местах, полностью уважая их пожелания и потребности в работе. С 2018 года в Синьцзяне перешли на работу 151 000 человек, из которых 14 700 человек были трудоустроены в других провинциях и городах. Их доход в несколько раз выше, чем на родине. Переток рабочей силы из районов с низким доходом в районы с высоким доходом соответствует экономическим законам, это доказывает, что люди Синьцзяна пользуются свободой выбора работы и передвижения.

Например, Юсупжан Ясэнжан, фермер из уезда Акто, Синьцзян, в 2017 году пошел работать в компанию в городе Наньчан, провинция Цзянси, где занимался сборкой мобильных телефонов, работая 8 часов в день, 5 дней в неделю и ежемесячно зарабатывал 5500 юаней (около 350 тыс. тенге). Он ходит в близлежащую мечеть для религиозных мероприятий после работы или по выходным. В 2019 году он вернулся в свой родной уезд с заработанными более 90 000 юанями и начал бизнес по отделке дома. Другой пример - Бекри Сугур, 40-летний фермер из уезда Куча, который выращивает хлопок и имеет годовой доход 200 тыс. юаней (около 13 млн тенге). Он нанимал людей, чтобы те собирали хлопок во время сбора урожая. Теперь он покупает автоматизированное оборудование, с помощью которого его можно собрать менее чем за день. Как и все жители Синьцзяна, они могут свободно выбирать, где работать, чем заниматься и как создавать зажиточную жизнь собственными силами.

В западных странах некоторые уйгуры и казахи говорят о своих "пропавших без вести" в Синьцзяне родственниках и друзьях. Сайракуль Сауытбай, этническая казашка, утверждала, что "была свидетельницей трагедии лагеря перевоспитания" и "бежала" в Соединенные Штаты. Это правда?

- Неправда. Синьцзян гарантирует свободу передвижения и общения всех этнических групп, включая казахов, в соответствии с законом. Никто не может "исчезнуть" без причины. Некоторые из так называемых потерянных контактов, о которых упоминали сепаратисты, нормально живут в обществе, а некоторые вещи попросту сфабрикованы из воздуха.

Например, "Австралийская радиовещательная корпорация" однажды сообщила, что Айзмат Вумар, гражданин Китая, проживающий в Австралии, "потерял связь" более чем с 20 родственниками в Синьцзяне, но на самом деле все они живут нормально. Другой пример - серия фотографий так называемых уйгуров, преследуемых правительством Китая, выставленных сепаратистами в Женеве, Швейцарии, в феврале 2020 года. На самом деле это уйгуры, живущие нормальной жизнью. Сепаратисты украли их личные данные, в том числе фотографии, и устроили этот фарс.

Что касается гражданки Китая, казашки Сайракуль Сауытбай, то она бессовестная лгунья. Сайракуль сказала, что она была сотрудником Центра профессионального образования и подготовки, но на самом деле она работала только учителем детского сада и начальной школы в Синьцзяне и никогда не работала в таком центре. В Синьцзяне ее подозревали в мошенничестве с кредитами, и она до сих пор должна около 400 тыс. юаней (примерно 25,7 млн тенге). Она незаконно пересекла границу и сбежала в Казахстан, а затем отправилась в западные страны в поисках "убежища". Эта преступница, распуская неподтвержденные слухи, получила какую-то награду от Помпео... Как это абсурдно! Ее дешевые действия давно разоблачили родственники и друзья. К сожалению, некоторые западные СМИ игнорировали разъяснения китайских официальных властей, ее родственников и друзей и продолжали использовать ее для поливания грязью Китая. Я надеюсь, что мои казахстанские друзья откроют глаза, увидят истинное лицо Сайракуль и перестанут быть обманутыми этой мошенницей.

Могут ли такие иностранные журналисты, как мы, поехать в Синьцзян для интервью?

- Конечно, можете. Иностранные журналисты могут поехать в Синьцзян для интервью, если они соблюдают китайские законы и соблюдают соответствующие процедуры. С конца 2018 года Синьцзян посетило более 1200 делегаций более чем из 100 стран, включая официальных лиц международных организаций, дипломатов, репортеров СМИ и религиозных лидеров. В январе 2019 года репортер МИА "Казинформ" посетил Синьцзян.

За последние два года в Синьцзяне произошло много изменений, экономические и социальные перспективы становятся все лучше и лучше. Мы приветствуем казахстанских репортеров и приглашаем снова посетить Синьцзян после пандемии и рассказать правду о Синьцзяне, устраняя различные фейки, чтобы внести новый вклад в содействии духовному сближению двух народов.

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