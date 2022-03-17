Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ по "двум сессиям" Китая в 2022 году и другим вопросам

Фото: посольство КНР в РК
- Чтобы понять Китай, нужно понять "две сессии" Китая. "Две сессии" - важное событие в политической жизни китайского народа. На двух сессиях тысячи депутатов Всекитайского собрания народных представителей и члены Народного политического консультативного совета Китая обсуждают проблемы страны, чтобы мысли и чаяния народа были интегрированы в план развития страны на высшем уровне. "Две сессии" этого года находятся на особом историческом этапе. В прошлом году Коммунистическая партия Китая отпраздновала свое столетие, и Китай достиг своей первой столетней цели. 2022 год - год проведения XX Всекитайского съезда КПК и решающий год для реализации "14-го пятилетнего плана". Две сессии, состоявшиеся в такое время, имеют важное практическое значение и далеко идущее историческое значение для экономического и социального развития Китая.
Китай является второй по величине экономикой в мире, и международное сообщество очень заботится о его экономическом положении и перспективах. В 2021 году перед лицом сложных и тяжелых внутренних и международных ситуаций, а также множества рисков и вызовов Китай координировал борьбу с эпидемией и экономическо-социальное развитие и добился новых, крупных достижений. Валовой внутренний продукт достиг 114 трлн юаней (около 17,7 трлн долларов США), увеличившись на 8,1%, что составляет более 18% мировой экономики. В частности, в долларовом выражении годовой прирост достиг 3 трлн долларов США, что является беспрецедентным в истории мирового экономического развития. Кроме того, ВВП на душу населения в Китае достиг 12 500 долларов США. Было создано 12,69 млн новых рабочих мест в городах, средний уровень безработицы составил 5,1%, а располагаемый доход жителей на душу населения увеличился на 8,1% в реальном выражении. Можно сказать, что экономическая деятельность Китая достигла оптимального сочетания сравнительно высоких темпов роста, низкой инфляции и большей занятости.
В прошлом году инновационный потенциал Китая еще больше расширился: китайские астронавты впервые вышли на собственную космическую станцию, а зонд "Тяньвэнь-1" успешно приземлился на Марсе. Реформы и открытость продолжают углубляться: Общее количество субъектов рынка превысило 150 миллионов, а торговля товарами и валютные резервы занимают первое место в мире. Экономический вклад Китая в мировой экономический рост ожидается на уровне около 25%, и он продолжит оставаться ведущей силой в восстановлении мировой экономики.
Что касается основных ожидаемых целей развития Китая в 2022 году, то в "Отчете о работе правительства" указано, что ВВП увеличится примерно на 5,5%, будет создано более 11 млн новых рабочих мест в городах, а уровень безработицы будет контролироваться в пределах 5,5%. Потребительские цены вырастут на 3%, качество экологической среды продолжает улучшаться, а выбросы основных загрязнителей продолжают снижаться. С этой целью Китай будет придерживаться принципа поддержания стабильности и стремления к прогрессу, активизировать реализацию макроэкономической политики, такой как фискальная, денежно-кредитная политика и улучшение занятости, неуклонно углублять реформы, расширять открытость и продвигать инновации, а также стремиться к стимулировать жизнеспособность рынка и усилить эндогенную движущую силу развития. Необходимо укреплять баланс и координацию развития разных регионов, повышать качество урбанизации нового типа, способствовать общему возрождению сельской местности, эффективно защищать и улучшать условия жизни людей.
Не так давно в Пекине на высоком уровне были проведены зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, которые привлекли внимание всего мира. Каково значение этого события для Китая и всего мира?
- Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине имели полный успех. Выполняя свое обещание о "двух одинаково захватывающих Олимпийских играх", Китай представил миру яркое, безопасное и захватывающее событие. На церемонии открытия присутствовало около 170 официальных представителей почти из 70 стран и международных организаций, в том числе президент Казахстана К. Токаев. Приняли участие более 90 команд спортсменов, в том числе казахстанская. Здесь я хотел бы выразить искреннюю благодарность правительству и народу Казахстана за их поддержку зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
Как сказал член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, успех зимних Олимпийских игр в Пекине - это не только успех Китая, но и успех всего мира; это не только победа в спорте, но и победа единства. Олимпийские игры совпали с безудержным распространением штамма вируса Омикрон, обострением региональных проблем, а также с политическим вмешательством и саботажем со стороны нескольких стран. Но нас воодушевляет то, что большинство стран и народов решили объединиться в олимпийском духе. Можно сказать, что успешное проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине еще раз продемонстрировало стремление мира к "большему единству" и веру в лозунг "вместе ради общего будущего", а также является идеальной практикой и лучшей интерпретацией концепции сообщества единой судьбы человечества.
В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. В начале года главы двух государств обменялись поздравлениями и совместно приняли участие в видеосаммите, посвященном 30-летию установления дипотношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии. Во время "январских событий" в Казахстане Председатель Си Цзиньпин направил Президенту К. Токаеву устное письмо, в котором выразил твердую поддержку прекращению насилия и хаоса в Казахстане. В феврале Президент Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и встретился с Председателем Си. В начале этого года вы тоже написали статью о том, что "китайско-казахстанские отношения переживают лучший период в истории". В настоящее время международная и региональная ситуация сложна и изменчива. Какими Вы видите перспективы развития наших отношений?
- Китайско-казахстанские отношения по-прежнему находятся на лучшем этапе развития в истории, и это не изменилось. Можно сказать, что за последние 30 лет китайско-казахстанские отношения начались с нуля. Основываясь на принципах взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды, две страны преодолели множество трудов и продвигались вперед, и постепенно подняли двусторонние отношения на беспрецедентный уровень вечного всестороннего стратегического партнерства. В прошлом году объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг 25,3 млрд долларов США, увеличившись на 18% в годовом исчислении. Совместное строительство "Одного пояса, одного пути" между нашими странами привело к успешной реализации ряда пилотных проектов стратегического сотрудничества, которые не только принесли ощутимую пользу народам двух стран, но и подали пример международному сообществу. "Единая искра", инициированная в Казахстане девять лет назад, образовала "сверкающую прерию" во всем мире.
После дождя выходит радуга". Пережив испытание "январскими событиями", отношения между двумя странами, вступающими в 30-летие, будут только улучшаться. Как сказал Председатель Си Цзиньпин Президенту К. Токаеву, Китай всегда будет надежным другом и верным партнером Казахстана и готов помочь Казахстану сохранить стабильность, развивать экономику и повышать уровень жизни населения. Китай готов работать с Казахстаном над углублением политического взаимного доверия, расширением всестороннего сотрудничества, стремлением к общему развитию и возрождению, неуклонно защищать китайско-казахстанскую дружбу, неуклонно углублять сотрудничество и неуклонно поддерживать друг друга, с тем, чтобы совместно создать еще золотые 30-лет для развития наших отношений.
Я верю, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения обязательно вступят в новую эру дружбы, более глубокого взаимного доверия, новых возможностей и более тесного сотрудничества.
Как была реализована инициатива "Один пояс, один путь" в 2021 году? Как реализация этой инициативы будет складываться в будущем? Какие возможности сможет увидеть Казахстан?
- За прошедший год международное сотрудничество в совместном строительстве "Один пояс, один путь" достигло ряда новых результатов. По направлению "жесткого соединения" были успешно завершены такие крупные проекты, как Китайско-Лаосская железная дорога, Новый порт Хайфа в Израиле, а также строительство и эксплуатация Китайско-пакистанского экономического коридора, порта Пирей в Греции, высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг в Индонезии и железной дороги Венгрия-Сербия. Грузовые поезда Китай-Европа снова достигли рекордного уровня. По "мягкому соединению" еще 10 стран подписали документы о сотрудничестве в рамках "Один пояс, один путь", таким образом количество членов семьи ОПОП достигло 180. В рамках "сердечного соединения" Китай приложил все усилия, чтобы помочь странам в их борьбе с эпидемией и сотрудничал с 20 партнерами из развивающихся стран в совместном производстве вакцин, большинство из которых расположенные вдоль ОПОП. Согласно отчету Всемирного банка, ОПОП выведет 7,6 млн человек из крайней бедности и 32 млн человек из умеренной бедности в соответствующих странах.
Факты в полной мере свидетельствуют о том, что круг партнеров по совместному строительству "Один пояс, один путь" продолжает расширяться, его фундамент становится все прочнее, а перспективы - шире. ОПОП, несомненно, откроет перед миром новые возможности развития в постэпидемическую эпоху. Китай готов работать со своими партнерами в рамках ОПОП, в том числе с Казахстаном, в соответствии с требованиями, выдвинутыми Председателем Си Цзиньпином на третьем симпозиуме о реализации "Один пояс, один путь" в прошлом году, продолжать содействовать качественному совместному строительству ОПОП и стремиться к достижению более высокого уровня сотрудничества, более высокой эффективности инвестиций, более высокой качество поставок и более высокой устойчивости, сделают ОПОП "поясом развития" и "путем счастья", который приносит пользу людям всех стран.
Каких достижений в борьбе с эпидемией добился Китай за последний год? Некоторые страны постепенно ослабили меры контроля, и многие казахстанцы хотят поехать в Китай для учебы, бизнеса и туризма. Будет ли Китай либерализовать въезд и выезд людей в этом году?
- За прошедший год китайское правительство придерживалось принципа "народ и жизнь превыше всего", настаивая на предотвращении распространения коронавируса из зарубежа и изнутри, настаивая на научной точности и нулевой терпимости, что эффективно обеспечивает безопасность, жизни людей и создали условия для экономического и социального развития. На следующем этапе мы продолжим нормализовывать профилактику и борьбу с эпидемией, строго придерживаться мер по предотвращению завоза вируса, осуществлять точные меры профилактики и контроля, продолжать вакцинацию и укреплять медицинские исследования, такие как вакцины и лекарства.
Недавно член Госсовета и министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай запустит "План здорового путешествия", создаст модернизированную версию "скоростной дороги" для обмена персоналом между Китаем и другими странами, а также запустит расширенную версию "Сертификата здоровья для международных поездок", чтобы помочь людям путешествовать безопасным, здоровым и удобным способом.
Ситуация в Украине по-прежнему очень нестабильна. Какова позиция Китая по этому поводу?
- В украинском вопросе мы всегда действовали объективно и беспристрастно, выносили независимые суждения и излагали свои взгляды, исходя из существа дела. "Метровый лед не в один день образуется". Ситуация в Украине складывалась по сложным причинам. Решение сложных проблем требует спокойствия и рациональности, а не подлива масла в огонь и обострения противоречий.
Китай считает, что для разрешения нынешнего кризиса мы должны придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Мы должны придерживаться принципа неделимости безопасности и учитывать рациональные заботы сторон о безопасности; мы должны настаивать на диалоге и переговорах, разрешать споры мирными средствами; мы должны сосредоточиться на долгосрочной стабильности в регионе и построить сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности. Международное сообщество должно подтолкнуть соответствующие стороны к проведению мирных переговоров. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и готов работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это необходимо. Кроме того, следует принять меры для предотвращения крупномасштабных гуманитарных кризисов. Общество Красного Креста Китая оказало Украине экстренную гуманитарную помощь.
В прошлом году Китай торжественно отметил столетие со дня основания Коммунистической партии Китая. В этом году состоится XX съезд КПК. Каково значение этого съезда?
- Коммунистическая партия Китая является правящей партией, закрепленной в Конституции Китайской Народной Республики. Руководство Партии является наиболее существенной чертой социализма с китайской спецификой и величайшим преимуществом социалистического строя с китайской спецификой. Устав КПК гласит, что Всекитайский съезд Партии и Центральный комитет, избранный им, являются высшими руководящими органами Партии.
XX Всекитайский съезд КПК является первым съездом, созванным после того, как наша Партия привела многонациональный народ к достижению первой столетней цели. Поэтому этот съезд берет на себя основную миссию по подведению итогов прошлой работы, уточнению будущего направления, целей и плана действий Партии и государства, а также избранию нового центрального руководства.
В последние годы международное сообщество уделяло больше внимания КПК, чем в прошлом. Все больше иностранных друзей, в том числе друзей из Казахстана, восхищаются великими достижениями, достигнутыми китайским народом под руководством КПК, и надеются узнать секрет ее успеха. Как отметил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин: "Чтобы понять сегодняшний Китай, вы должны понять Коммунистическую партию Китая". Посольство Китая в Казахстане воспользуется этой возможностью, чтобы продолжить рассказывать историю КПК всем слоям общества Казахстана и помочь большему количеству друзей-казахстанцев по-настоящему понять КПК и ее XX съезд.