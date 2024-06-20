Единый часовой пояс: с какими последствиями для здоровья могут столкнуться казахстанцы

Я очень рад, что я жив, спас себя и супругу, отмечает Михаил

Фото: кадр из видео

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Трагедия в "Крокусе" сплотила сотни незнакомых людей. Те, кто оказались на месте событий, бросились на помощь друг другу. Один из очевидцев кровавой трагедии увидел, как террорист перезаряжает свое оружие. Воспользовавшись удобным случаем, мужчина обезвредил нападавшего. В интервью телеканалу "Россия 24" Михаил рассказал о своем героическом поступке.





Где вы находились в момент атаки и как происходило противодействия террористам?





- В момент атаки мы с супругой находились на бельэтаже. Ближе к левому краю, и услышали выстрелы. Люди панику не поднимали и были в растерянности. Не могли понять, розыгрыш это какой-то или нет. Мы когда увидели, что по более верхним рядам бегут сотрудницы концертного зала, тоже поняли, что это означает что-то плохое, и двинулись к левому краю бельэтажа. На спуск. Там скопилась очередь к эвакуационному выходу. Две-три минуты, пока мы спускались с бельэтажа на первый этаж, взрывы были только за концертным залом. Не внутри. В тот момент, когда нам до эвакуационного выхода оставалось метров 10, на стыке спуска бельэтажа и первого этажа, у прохода стояло пластиковое ограждение, из-за чего путь эвакуации был очень узкий, сантиметров 60. Туда мог протиснуться один человек. Потихоньку эта очередь двигалась. И вот когда мы были уже на первом этаже, прогремел взрыв, загорелись на первом этаже кресла и сиденья, началось возгорание, сильного дыма не было. Скорее всего, преступники применили взрывное устройство, чтобы проникнуть в концертный зал. Они начали уже стрелять по стенам, по людям. Люди, которые стояли, стали прятаться за кресла и прижиматься к стенам. На корточках и сидя. Краем глаза, когда обернулся, я увидел, что по бельэтажу с левого края на правый и идут трое преступников и стреляют в разные стороны. Они расстреливали людей. Видимо, им так удобно было и сверху и сзади всех (расстреливать. - Прим. ред.). Стреляли в сторону эвакуационных выходов, чтобы люди там замирали и эвакуация не двигалась. В начале, пока я не увидел трупы и кровь, мы надеялись, что они будут брать заложников. Что эта акция, направленная на какие-то требования. Но когда мы с супругой увидели возле перегородки людей, положенных на землю справа в коридорчике… Между спуском с бельэтажа и креслами… Начали хладнокровно расстреливать лежачих, не оказывающих сопротивление… Там очень много крови было…





Вы закрывали супругу в этот момент?





- Я закрывал супругу. В этот момент испытывал только дикий ужас. Я боялся, что убьют меня и ее. И все, на этом моя жизнь оборвется так нелепо.









Вы увидели террориста, который был недалеко от Вас. Что происходило?





- Получается, что трое человек пошли по бельэтажу, а четвертый, которого я видел, вышел как раз из-за спуска, и я его увидел возле этой перегородки. Он как раз перед эти хладнокровно расстрелял людей. Я взглянул на супругу и увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышления (...) Оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары, и в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина, тоже нанес пару ударов, мощных, большей комплекции, и мы его вырубили.





Какой комплекции был террорист и тяжело ли в тот момент было бороться с ним?





- Террорист был худощавой комплекции. 175 ростом. В кепке, с бородой. У меня "плыло" зрение, я не разглядел лица. Смуглая кожа была у него. И потом мне некогда было разглядывать. Я посмотрел, когда мы его нейтрализовали, не лежит ли на этом участке до эвакуационного выхода слева от сцены моя жена. Я ее не увидел и метнулся на выход, надеясь, что она успела выбраться.









Что в этот момент делала супруга?





- Моя супруга в этот момент выбежала в другую сторону направо от выхода, а парковка находилась слева, и она пыталась высмотреть, не выбегаю ли я из потока людей. Пока она смотрела, выбежало порядка 100 человек. Потом нам удалось созвониться. Оказалось, что я ближе к машине, чем она, потому что она меня высматривала, а я с разницей в 10 секунд по факту уже после нее побежал. Мы встретились на парковке.





Опишите встречу. Что это было? Момент счастья, что она жива?





- Да, это момент счастья, что мы оба живы. Шок. Истерика. Я успокоил ее, рванул к машине, и мы уехали.





Скажите, пожалуйста, в момент, когда Вы шли на террориста, понимая, что единственные шанс сейчас нейтрализовать его и остаться живым, что Вы ощущали?





- Ужас, и я понимал, что я должен ее (жену. - Прим. ред.) защитить (...) Я должен именно напасть на преступника. Когда я увидел, что он перезаряжает (оружие. - Прим. ред.), в эту секунду я бросился на него. Я не думал тогда, что его может кто-то прикрывать, может, их двое в коридоре. Тогда бы вообще не получилось ничего сделать. Он совершил ошибку, что пошел один.









Вы понимаете, что спасли десятки человек своим поступком?





- Да, это я потом понял уже, когда мы уехали, что помимо меня и супруги спаслось еще пару сотен человек, наверное. Кто успел, потому что остальные террористы ушли в правую часть концертного зала. Пока они разобрались, множество людей успело выбежать. Плюс с правой части добраться и эффективно перекрыть эвакуационные выходы сложнее, даже если бы они стреляли сверху, есть шанс убежать под пулями.





Вы видели, что люди помогают друг другу? Когда эвакуировались, была ли взаимопомощь?





- Я видел, что люди тянули друг друга. Пытались все-таки ждать своих родных (...) Очень тяжело, когда большая давка, среди кресел пробираться. Это очень осложняло эвакуацию.





Вы сами себя героем ощущаете?





- Отчасти да, но я еще не могу толком оценивать эти события. Я очень рад, что я жив, спас себя и супругу. Мы живы. Понимаю, что если бы на моем месте был какой-нибудь профессионал, он бы мог завладеть оружием и дать отпор.









Вы сделали максимум, что могли на тот момент?





- Да, мое состояние не позволяло, наверное, вести какие-то дальше действия. С трясущими руками, "плывущим" зрением...





Но самое главное, что вы спасли десятки человек! Огромное Вам спасибо за это!