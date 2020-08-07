Эксклюзивное интервью Вана И информационному агентству Синьхуа по китайско-американским отношениям

5 августа 2020 года член Госсовета, министр иностранных дел Ван И дал эксклюзивное интервью информагентству Синьхуа , посвященное китайско-американским отношениям.





На днях в Калифорнийской библиотеке имени Ричарда Никсона госсекретарь США Майкл Помпео выступил с речью, заявив, что политика взаимодействия с Китаем, проводимая при президенте Ричарда Никсона и последующих администрациях США, не достигла намеченных целей и потерпела крах. Многие в США резко критикуют риторику Помпео, считая, что без выдвижения чёткого и реализуемого курса его выступление – не более чем "идеологические рычания". Как Вы бы это прокомментировали?

- Утверждение так называемого "краха политики взаимодействия с Китаем" - лишь очередное проявление мышления холодной войны, тотально игнорирует достижения, достигнутые в китайско-американских отношениях за прошедшие десятилетия. Это невежество истории и неуважение к народам Китая и США. Естественно, распространение такого "политического вируса" подвергается сомнению и осуждению со стороны американского народа и международного сообщества.

40 с лишним лет назад, историческое рукопожатие лидеров Китая и США через обширные просторы Тихого океана стало возможным благодаря тому, что обе стороны проявляли взаимное уважение и были готовы достичь взаимопонимания, отбросив в сторону идеологические разногласия. Во время первого визита президента США Р. Никсона в Китай в 1972 году премьер Чжоу Эньлай подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны разобраться в существующих разногласиях и стремиться к поиску точек соприкосновения, чтобы развивать двусторонние отношения на новом старте. Президент Р. Никсон со своей стороны отметил, что, несмотря на колоссальные расхождения, две страны объединяются общими интересами, которые гораздо более существенные. В опубликованном "Шанхайском коммюнике" по итогам визита зафиксированы договоренности о готовности Пекина и Вашингтона уважать друг друга и стремиться к единству, невзирая на расхождения.

История доказывает, что Китай и США сделали совершенно правильный выбор. Более чем за 40 лет со дня установления дипотношений в результате общих усилий нескольких поколений, китайско-американские отношения стали одними из самых взаимосвязанных межгосударственных отношений в мире с широчайшими сферами сотрудничества и наиболее обширными общими интересами. На Китай и США приходится свыше одной трети мировой экономики, вклад двух стран в рост глобального хозяйства превысил 50%. За 40 с лишним лет товарооборот между Китаем и США вырос более чем в 250 раз и составляет одну пятую мировой торговли. Общий объём перекрестных инвестиций двух стран чуть не достиг 240 млрд долларов. Взаимные посещения граждан Китая и США ежегодно составляет 5 млн человеко-раз. Обе страны несут важную ответственность за почти все глобальные вопросы, касающиеся мира и развития на планете. Все эти факты не подлежат отрицанию, тем более никто не в силах это сделать.

40 с лишним лет спустя, сегодня, Китай и США остаются разными с точки зрения социального строя и многих других аспектов. Такое различие не мешало и не должны мешать мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами как сейчас, так и в будущем. Для Китая и США нет необходимости и возможности менять друг друга, наоборот, обе страны должны уважать собственный выбор народа другой стороны. Грандиозные достижения Китая за последние десятилетия показывают, что путь социализма с китайской спецификой подходит Китаю, пользуется наиболее широкой и твёрдой поддержкой китайского народа, приносит пользу всем странам мира и их народам, в том числе США. Китай продолжит стремиться к развитию и прогрессу, чтобы удовлетворить желания своего народа и внести новый вклад в развитие человечества. Тот, кто решится препятствовать или сорвать этот процесс, сам напросится на неприятности.

В последнее время в США не утихает шумиха о том, что китайско-американские отношения в долгое время выстраиваются не на справедливой и взаимной основе и это невыгодно для американской стороны, тем более США в свое время помогли Китаю в строительстве страны. Соответствует ли это действительности?

- Сотрудничество между Китаем и США никогда не означает милость одной стороны другой, или отобрание одной стороной у другой. Из сотрудничества обе стороны извлекли немало полезного, так что не бывает "кому выгодно" или "кому невыгодно".

На протяжении долгих лет в результате взаимодополняемого и взаимовыгодного сотрудничества интересы Китая и США глубоко интегрированы. Без открытого сотрудничества с Америкой и другими странами было бы невозможным динамичное развитие Китая. В то же время развитие Китая предоставляет импульс роста и огромный рынок для экономики США. Согласно статистике, китайско-американская торговля поддерживает около 2,6 млн рабочих мест в США, позволяет каждой американской семье ежегодно экономить 850 долларов в расходах. В общей сложности более 70 тыс. американских компаний инвестируют и работают в Китае, их выручка оценивается в 700 млрд долларов США, среди них 97% компаний являются прибыльными. Даже на фоне торговых трений и пандемии подавляющее большинство американских компаний хотят оставаться в Китае, более того, намерены увеличить инвестиции в нашу страну. Согласно мнению некоторых, если бы сотрудничество Китая и США не было справедливым и взаимным, как могло оно существовать на протяжение несколько десятилетий? Чем объяснить, что китайско-американские отношения приобрело сегодняшнюю широту и глубину?

Естественно, по мере того, как глобализация и свободная торговля приносят дивиденды развития, неизбежны какие-то противоречия или проблемы в экономических структурах и распределении интересов между странами. Для их решения нужно реформирование, а не то, как говорится, "сам заболел, но требует от других принимать таблетки". Попытки переложить свою вину на других и разрешить проблемы путем разрыва связей ведут в никуда, в конечном итоге только навредят компаниям и народу самих США.

В современном мире в результате глобализации глубоко переплетены интересы всех стран мира. Мы всегда отдаем себе отчет в том, что развитие Китая и развитие США не противоречат друг другу. Обе стороны вполне могут помогать и дополнять друг друга на пути общего процветания. Сегодня на фоне серьезного удара пандемии по мировой экономике Китай и США как крупнейшие экономики мира призваны продвигать двусторонние отношения на основе равноправия и взаимной выгоды, путем сотрудничества вместо разъединения, взять на себя должную ответственность перед мировым сообществом.

В последнее время США позволили себе целый ряд негативных действий для подрыва двусторонних культурно-гуманитарных связей с Китаем, включая недружелюбные поведения в отношении китайских студентов, препятствие нормальным научно-исследовательским контактам, притеснение китайских СМИ и т.п. По мнение многих, в США вновь появились призраки маккартизма. Как Вы считаете, действительно ли Китай и США попадут в "новую холодную войну"?

- В настоящее время китайско-американские связи претерпевают самый суровый период с момента установления дипотношений. Обмен и сотрудничество во всех без исключения областях подвергаются серьезным помехам. Это в первую очередь продиктовано тем, что некоторые политические силы внутри США, предвзято и враждебно настроенные по отношению к Китаю, используют свою власть, чтобы фабриковать ложь о Китае, под выдуманными предлогами воспрепятствовать нормальным контактам между Китаем и США. Таким образом, они пытаются воскресить призраки маккартизма, сорвать двусторонние связи и посеять раздор между народами двух стран, тем самым расшатать фундамент взаимодоверия и вновь втянуть две страны в конфликты и противостояние, а весь мир - в пучину потрясений и раскола.

Китай никак не позволит этим коварным замыслам добиться своего. Мы категорически против искусственного развязывания так называемой "новой холодной войны", поскольку она никак не отвечает коренным интересам народов Китая и США, тем более идет вразрез с мировой тенденцией развития и прогресса. Холодная война принесла народам мира столько раны и страданий, что никак нельзя позволить ее повторения. Только совместное стремление к миру и развитию отвечает общим чаяниям стран мира. Тот, кто пытается провоцировать "новую холодную войну" в ХХI веке, противопоставит себя историческому тренду, станет крупнейшей деструктивной силой для международного сотрудничества и непременно будет пригвождён к позорному столбу истории.

Сегодняшний Китай - не бывший СССР. Тем более мы не намерены стать "второй Америкой". Китай никогда не экспортировал идеологию, ни разу не вмешивался во внутренние дела других стран. Как крупнейшая развивающаяся страна и постоянный член Совета безопасности ООН, Китай будет неуклонно идти по пути мирного развития, непоколебимо проводить взаимовыгодную и открытую стратегию, постоянно продвигать мир во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок.

Видно, что нынешняя администрация США безразлично относится к диалогу с Китаем, ссылаясь на его "бесполезность". Тем более на днях Помпео заявил о необходимости "не доверять и проверять" Китай. Каковы Ваши комментарии?

- В современных международных отношениях диалог является разумным выбором для снятия разногласий и верным путем к формированию взаимодоверия. За диалог вместо конфронтации выступает не только Китай, но и абсолютное большинство стран мира. Вполне естественно, что Китай и США как две крупные страны с разными социальными строями и культурно-историческими особенностями имеют собственные интересы и озабоченности. Важно, что никогда нельзя в одностороннем порядке отказаться от диалога и допустить доминирование разногласий, просчетов или конфронтации в двусторонних отношениях.

Китай – большая ответственная страна – всегда готов с отрытой душой вести с США откровенный и эффективный диалог, но трезво и разумно ответит на их истерику и манию. Мы настроены в любое время перезапустить механизмы диалога с Вашингтоном на разных уровнях и в разных областях для обсуждения любых вопросов. Нами предложено разработать три перечня соответственно по сотрудничеству, диалогу и контролю разногласий, определить дорожную карту для последующих контактов. Наша цель только одна - побудить США воздержаться от высокомерия и предрассудков, смягчить напряженность путем равноправного и конструктивного диалога, вернуться в правильное русло взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества вместо конфликтов и противостояния. Только такой подход отвечает общим интересам народов двух стран и общим чаяниям международного сообщества.

В последнее время вопрос Сянгана остро стоит в китайско-американских отношениях. Вашингтон, утверждая, что принятие Закона об обеспечении национальной безопасности в Сянгане означает отказ Пекина от политики "Одна страна – две системы", ввел целый ряд санкций в отношении Сянгана. Ожидаются ли более негативные шаги США по сянганскому вопросу?

- Сянган – часть китайской территории, и дела Сянгана – сугубо внутренние дела Китая. Невмешательство во внутренние дела входит в основополагающие нормы и принципы международных отношений. Ни одна страна не допустит произвольного посягательства других стран на свой суверенитет и территориальную целостность. На полях недавней сессии Совета ООН по правам человека более чем 70 государств выступили в поддержку законной позиции Китая, осудили попытки использовать вопрос Сянгана для вмешательства во внутренние дела нашей страны. Это вполне единогласная и справедливая позиция международного сообщества.

Законодательство по обеспечению национальной безопасности, как каркас, на котором держится государство, является общепринятой правовой практикой в мире. Принятие Закона об обеспечении национальной безопасности в Сянгане позволило заполнить долго существовавшие в этом специальном административном районе правовые пробелы, обеспечить устойчивую реализацию курса "Одна страна – две системы" в правовом русле, способствует гарантировать долгосрочную безопасность и процветание Сянгана. Миллионы сянганских жителей добровольно поставили подписи в поддержку Закона об обеспечении национальной безопасности в Сянгане, что свидетельствует о поддержке населения и его стремлении к мирной и спокойной жизни, подтверждает необходимость принятия Закона.

Одна страна – две системы" как установленная политика Китая, ее успешная и устойчивая реализация невозможна без большой поддержки китайского материка, без более совершенной правовой среды, солидарности и усердного труда жителей Сянгана. Те риторики и поступки за вмешательство в дела Сянгана подрывают здоровое функционирование курса "Одна страна – две системы", несомненно, получат решительный отпор от китайского народа, в частности сянганских соотечественников.

На днях США закрыли Генеральное консульство Китая в Хьюстоне, назвав его якобы "центром шпионажа и кражи интеллектуальной собственности". В ответ Китай закрыл Генконсульство США в городе Чэнду. Есть ли у Вас опасение, что возможна спиральная эскалация "дипломатической войны" между КНР и США?

- Генеральное консульство Китая в Хьюстоне – первое Генконсульство, созданное Китаем в США после установления дипломатических отношений между двумя странами, – всегда было важным символом китайско-американской дружбы. Более чем за 40 лет Генконсульство Китая в Хьюстоне сыграло существенную роль в укреплении дружбы и сотрудничества между народами двух стран. Даже во время пандемии, несмотря на всяческие трудности, Генконсульство активно работало для наведения моста между Китаем и южными регионами США по совместной борьбе с эпидемией. Закрытие такого Генконсульства, имеющего важное историческое и реальное значение, – это не что иное, как закрытие окна для взаимопонимания и сближения народов двух стран, наносит ущерб нормальному развитию китайско-американских отношений и народной дружбы. Более того, перечисленные американцами поводы - вполне выдуманные и голословные, никак не могут быть оправданы и не выдержат никакой проверки.

В ответ на безрассудство и бесчинство США Китай не будет сидеть сложа руки. Мы предприняли справедливые, разумные и законные контрмеры, полностью соответствующие нормам дипломатической практики. У Китая нет ни желания, ни интереса вести какую-то "дипломатическую войну" с США, так как она приведет лишь к большему вреду интересам народов двух стран. Тем более развязывание "дипломатической войны" никак не подтверждает могущество самих США, а только показывает, насколько им не хватает уверенности в себе. Если США прибегнут к дальнейшим ошибкам в отношении Китая, то нам ничего не останется, кроме как сопротивляться до конца.

США начали всестороннюю блокаду и давление на компанию Huawei, открыто заявляют о готовности создать со своими последователями "Clean Networks". Многие утверждают, что действия США на самом деле проявляют их внутреннее волнение и панику. Каковы Ваши комментарии?

- США без всяких доказательств изо всех сил вытесняют одну китайскую частную компанию по всему миру, что считается классическим примером политики травли. Всем очевидно, что цель Вашингтона заключается в сохранении научно-технической монополии и лишении других стран законных прав на развитие. Такая ничем не прикрытая американская гегемония не только нарушает честные правила международной торговли, но и ущемляет свободу глобального рыночного климата. Хочу еще раз подчеркнуть, что Huawei и многие другие попавшие в список американских односторонних санкций китайские компании ни в чем не виноваты, их технология и продукция являются безопасными и никогда не создавали угрозу или вред какой-либо стране. А такие скандалы, как проекты "Призма" и "Эшелон", имеют дело только с США. Их злодеяние, такие как подслушивание и слежка за всем миром, уже ни для кого не секрет. США вряд ли имеют права создать какой-то "Clean Networks", ведь они сами по себе полны пятен позора.

В настоящее время ускоренными темпами продвигается новый виток научно-технической революции во главе с информатизацией. Китай будет как и прежде со всеми странами мира прилагать усилия для формирования честного, справедливого, открытого и недискриминационного бизнес-климата, продвигать международное сотрудничество и обмены в научно-технической сфере, чтобы безопасная, надежная и качественная информационная технология придала новый импульс оживлению глобальной экономики и повышению благосостояния народов всех стран мира. Надеемся, что США откажутся от узкокорыстных подходов и вновь вернутся в русло открытости и сотрудничества.

В последнее время Коммунистическая партия Китая подвергается интенсивным нападкам со стороны отдельных политиканов США, всячески пытающихся вбить клин между КПК и китайским народом. Какие мотивы, по Вашему мнению, стоят за действиями американской стороны, когда прошел 41 год с момента установления дипотношений между КНР и США?

- В США всегда существует политическая сила, которая пытается отвергать руководство КПК и путь социализма с китайской спецификой, преследует ясную цель сдержать и дестабилизировать Китай.

2021 год пройдет под знаком 100-летия образования Компартии Китая. Оглядываясь на прошедший столетний путь, можно прийти к такому выводу: благодаря КПК, китайский народ окончательно избавился от судьбы "колонизированных и порабощенных", добился национального освобождения и независимости в полном смысле этих слов; под руководством КПК китайский народ встал на путь социализма с китайской спецификой, превратил Китай из бедной страны во вторую экономику мира; благодаря руководству КПК, нам удалось за 40 лет увеличить ВВП на душу населения от менее 200 долларов до более 10 тыс. долларов, при этом более 800 млн человек окончательно избавились от нищеты. Китайский народ, совершив великую борьбу под руководством КПК, вписал величественную главу в летопись модернизации человечества.

Практика является единственным критерием истины. Самую объективную оценку прошлому дает только народ. Китайский народ как никто другой вправе оценить эффективность социального строя своей страны. Как показывает результат исследований, проводимых в Китае 13 лет Гарвардским институтом государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди, уровень удовлетворенности китайского народа правительством КНР под руководством Компартией достигает 93%. Помимо этого, согласно другим соцопросам, проведенным в последние годы международными структурами, уровень доверия граждан Китая к правительству превышает 90%. Компартия и народ Китая взаимосвязаны как рыба и вода, как земля и семя. Попытки подорвать кровные связи и посеять раздор между КПК и китайским народом расцениваются ничем иным, как противопоставить себя 1,4-миллиардному китайскому народу.

Мы полны уверенности в социализме с китайской спецификой, при этом уважаем право народов всех стран мира на самостоятельный выбор пути развития. Мы не заинтересованы ни в конкуренции по модели развития, ни в идеологической конфронтации с какой бы то ни было страной. Надеемся, что США проявят уважение к социальному строю Китая и выбору китайского народа, отбросят в сторону интервенционизм, обреченный на провал. Как сказал председатель Си Цзиньпин, мы обладаем твердой решимостью, упорной волей и сильной государственной мощью в преодолении вызовов, имеем достаточную смелость, способность и мудрость в купировании различных рисков. Никто и никакая страна не в силах остановить исторический процесс великого возрождения китайской нации.

Помпео неустанно проповедует создание "нового альянса демократий" для противодействия Китаю, принуждая другие страны сделать выбор между так называемыми "свободой" и "авторитаризмом". Однако мало кто в международном сообществе откликнулся на его призыв. Как Вы считаете, добьются ли исполнения своего замысла США?

- История человечества знает немало попыток разжигания конфронтации и провоцирования раскола, которые в конечном итоге встречены с презрением и отвергнуты. На сегодняшний день ХХI века, опять приходится сталкиваться с отжившими намерениями опускать железный занавес, спровоцировать новые расколы и воспроизвести "старую песню" о политической идентификации и блоковой конфронтации. Это не только явное пренебрежение к прогрессу и мудрости человечества, но и неуместная попытка повернуть колесо истории вспять, что идет вразрез с веянием времени и чаянием большинства стран мира, не найдет никакой поддержки.

Китай, вырвавшись из угнетения империализма и колониализма, завоевал себе свободу. В Конституции КНР изначально были закреплены свобода, демократия и верховенство закона, представляющие собой важнейшую составляющую системы ценностей социализма с китайской спецификой. Мы прекрасно понимаем, что свобода вовсе не значит вседозволенность, в ее основе лежит научность и рациональность, закон и порядок, а также международные правила. После вспышки коронавирусной инфекции китайские граждане, надев маски согласно исключительно научно-обоснованным рекомендациям эпидемиологов, подверглись нападкам отдельных американских политиканов, выставляющих данный подход проявлением "китайского авторитаризма и несвободы". Судя по всему, они сами залепили себе пощечину.

Китай с давних времен выступает за мир и согласие, убеждаясь в том, что раскол – это прелюдия к конфронтации, чреватой беспорядком и бедностью. Китайская сторона всегда выступает против опасной практики разделить мир по идеологическим соображениям. В этой связи мы активно продвигаем создание международных отношений нового типа, основанных на сотрудничестве и взаимной выгоде, развиваем всестороннее дружественное взаимодействие со всеми странами, формируем глобальную сеть партнерских отношений. Инициатива председателя Си Цзиньпина о построении сообщества единой судьбы как раз нацелена на то, чтобы разные страны, народы и цивилизации поднялись над разногласиями в социальных строях, отказались от мышления игры с нулевой суммой в интересах общего процветания. Китай будет прилагать неустанные усилия к прекрасному будущему всего человечества.

Помпео заявил, что Китай пытается устанавливать авторитарные режимы в мире. Однако всем известно, что именно США постоянно расторгают международные договоры и выходят из многосторонних объединений. В мире многие опасаются, что из-за этого пострадает будущее мироустройство. Какова Ваша оценка?

- Сегодняшний миропорядок и международная система подвергались реальному вызову, когда США как мощнейшая страна в мире ведут себя исключительно по принципу "Америка превыше всего", доводят до крайности политику односторонности и травли, не скупясь на отказ от своей международной ответственности и многосторонних правил. Более того, Вашингтон в критический момент международной борьбы с пандемией бросает голословные нападки на ВОЗ и выходят из нее. Число международных договоров и соглашений, из которых США вышли при действующей администрации, уже превысило таковое при всех предыдущих главах государства. Таким образом, США стали крупнейшей деструктивной силой для существующего международного порядка.

Китай всегда стоит на страже мирового порядка и международной системы. На протяжении 70 лет с момента образования Нового Китая мы ни разу не провоцировали войны, тем более не оккупировали хоть бы пяди чужой земли. Китай, закрепив в своей Конституции приверженность к мирному пути развития, стал первой страной в мире с таким торжественным обещанием. Мы будем и впредь твердо идти по пути мирного развития, никогда не претендовать на гегемонию и экспансию, навсегда оставаться надежным защитником мира во всем мире.

В этом году отмечается 75-летие победы в мировой антифашистской войне и основания ООН. На основе извлеченных болезненных уроков истории удалось обеспечить самую продолжительную стабильность и процветание в мире. Сегодня мы никак не можем допустить произвольного нарушения международной системы и раскола международной общественности. Китай как первая страна, подписавшаяся под Уставом ООН, участвует почти во всех международных договорах и соглашениях, понимает свою ответственность и неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства. Сейчас, когда судьба и будущее мира переживают ключевой момент, мы будем и дальше твердо отстаивать и претворять в жизнь многосторонний подход, со всей решимостью поддерживать международную систему под эгидой ООН, непоколебимо продвигать становление многополярного мира и демократизацию международных отношений.

В последнее время США явно наращивают вмешательство в дела Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом свидетельствуют риторика Помпео о непризнании суверенных прав и интересов Китая в ЮКМ, военные учения ВМС США в этом регионе с участием двух авианосцев, и интенсивная разведывательная деятельность американских военных самолетов и кораблей вблизи этой акватории. Есть мнение, что нарастают риски провокации Вашингтоном трений и конфликтов в регионе ЮКМ. На Ваш взгляд, может ли сохраняться покой в этом море?

- В эти дни американцы не прекращают провокационные действия в регионе ЮКМ. Во-первых, в нарушение своего многолетнего обещания не занимать никакой позиции они стали открыто вмешиваться в территориальные и суверенные споры этого региона. Во-вторых, США непрерывно наращивают и бряцают военным присутствием в ЮКМ, где только за первое полугодие этого года зафиксировано более 2000 полетов американских самолетов ВВС. В-третьих, они бесцеремонно продолжают вбить клин между Китаем и странами АСЕАН в попытках подорвать процесс консультаций по "Кодексу поведения сторон в ЮКМ". Цель Вашингтона заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в этом регионе и втянуть региональные страны на свою орбиту в интересах внутренней политики и геополитической стратегии Белого дома. Так что все страны региона ЮКМ должны быть более бдительными и не давать американцам произвольно испортить достижения мира и развития, доставшиеся нам не без труда.

ЮКМ – это общий дом для государств региона, а вовсе не арена для международной политической борьбы. Благодаря многолетним коллективным усилиям страны данного региона нашли эффективный путь для надлежащего решения существующих разногласий и вышли на консенсус о совместном поддержании Китаем и странами АСЕАН мира и стабильности в ЮКМ. Как показывают факты, разрешение споров путем диалога остается верным выбором и максимально отвечает интересам всех стран региона, которые обязаны сообща защищать мир и стабильность ЮКМ. С учетом нынешней ситуации нам стоило бы устранить все помехи для перезапуска консультаций по "Кодексу поведения сторон в ЮКМ" в интересах скорейшего согласования правил поведений, способствующих поддержанию долгосрочного мира и стабильности в данном регионе. Тем временем, мы настроены на укрепление со всеми прибрежными странами морского сотрудничества и взаимодоверия в области безопасности, продвигать совместное освоение ресурсов, чтобы превратить ЮКМ в море мира, дружбы и сотрудничества.

В настоящее время отношения между Китаем и США переживают тяжелейший период с момента установления дипломатических связей. С оптимизмом или пессимизмом Вы смотрите на развитие китайско-американских отношений в преддверии ноябрьских президентских выборов США? Какие шаги требуются от Китая и США в текущей обстановке?

- Политика Китая в отношении США остается последовательной и стабильной, тем не менее, мы подготовлены ко всяким неблагоприятным сценариям в развитии двусторонних отношений. По сути дела, попытка США превратить Китай в противника стала их серьезной стратегической ошибкой, что приведет к направлению своих стратегических ресурсов в неверную сторону. Китай всегда готов в духе невступления в конфронтацию и противостояние, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества работать вместе с США для выстраивания скоординированных, партнерских и стабильных отношений. Тем временем, будем твердо отстаивать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, что относится к законному праву нашей страны как независимого и суверенного государства. США должны выполнять принцип суверенного равенства государств, закрепленный в Уставе ООН, научиться и привыкнуть к мирному сосуществованию с разными социальными строями и цивилизациями, принять реальность перехода мира к многополярности.

Перед лицом сложнейшей ситуации с момента установления дипломатических связей между Китаем и США нам необходимо определить четкие рамки для китайско-американских отношений.

Первое: прочертить красную линию во избежание конфронтации. Только взаимное уважение позволяет обеспечить здоровое развитие китайско-американских отношений. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в выборы и внутренние дела США. При этом Вашингтону следует перестать строить себе иллюзии изменить Китай по собственному желанию, прекратить безосновательное вмешательство во внутренние дела Китая и грубое посягательство на его законные права и интересы.

Второе: обеспечить бесперебойный канал для откровенного диалога. Диалог поможет разрешить проблему, а без диалога проблем станет только больше и больше, вплоть до выхода из-под контроля. Мы всегда открыты к диалогу, настроены на равноправные и откровенные контакты с американскими партнерами, восстановление разветвленных механизмов диалога.

Третье: отказаться от разъединения и поддерживать сотрудничество. Интересы Китая и США так глубоко интегрированы, что любой принудительный разрыв связей нанесет удар по далекой перспективе китайско-американских отношений, подорвет безопасность мировой производственной цепочки и интересы всех стран мира. В условиях пандемии мы готовы развернуть взаимовыгодное сотрудничество с США в сфере профилактики и контроля эпидемии, оживления экономики, поделиться друг с другом опытом в борьбе с COVID-19, сообща продвигать и участвовать в глобальном многостороннем противоэпидемическом взаимодействии.

Четвертое: отвергать игру с нулевой суммой и взять на себя ответственность. Пандемия в очередной раз показала, что человечество является сообществом единой судьбы. Пока актуализируются глобальные проблемы, переплетаются традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности, без координации и коллективного ответа Китая, США и других стран невозможно решить никаких горячих точек в международной и региональной повестке дня. Китай и США призваны в духе гуманности исполнять обязанности крупной державы, осуществлять необходимую координацию и сотрудничество в рамках ООН и других многосторонних площадок на благо мира и стабильности во всем мире.

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