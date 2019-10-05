Интервью Гэн Липин

Уважаемая госпожа Гэн Липин, сегодня Китай готовится к празднованию 70-летия образования Китайской Народной республики. Каковы, на Ваш взгляд, главные итоги развития КНР за годы существования и на современном этапе?





Как Вы знаете, последние 70 лет Китай развивается очень быстро. Раньше Китай был очень бедной страной, и Вы это тоже знаете. Но сейчас Китай развивается как страна со второй экономикой (в мире), это очень большое достижение, которого мы добились за последние годы. Это очень важно. Все эти достижения, все эти результаты, которые мы получили за последние 70 лет - благодаря нашему государству.





Сегодня 27 число, именно 1 октября мы будем торжественно отмечать День образования КНР, именно в этот день на площади Тяньаньмэнь в Пекине будет торжественный парад. По случаю такого важного события наш председатель Си Цзиньпин будет выступать с очень важной речью. И если у Вас будет время, обязательно посмотрите его.





Каковы перспективы развития КНР, роль и место Китая в системе современных международных отношений, в перспективе на ближайшие десятилетия, в частности?





Честно говоря, китайскому народу очень повезло, что у нас есть авторитетная Коммунистическая партия Китая, под ее твердым руководством Китай развивается именно так. Развитие Китая по пути социализма с китайской спецификой означает, что вся наша политика соответствует китайской реальности, именно по этому принципу Китай развивается.





Еще у нас сформировалось такое мнение - никто не получит выгоды из нулевой игры. Китай развивает не только себя, но и развивается с другими странами, с мировыми сообществами. Я уверяю вас, что Китай не эгоистичен и мы развиваемся не только для нашего народа. Потому что, когда миру хорошо и Китаю будет хорошо, когда Китаю хорошо, миру будет лучше.





Какова роль инициативы Пояс и Путь в международных отношениях?





После того как началось развитие инициативы "Один пояс - один путь", она уже получила очень много положительных ответов и одобрения со всего мира. Сейчас уже очень много стран участвует в этой инициативе - это уже показатель того, что такая инициатива соответствует требованиям и ожиданиям всего мира.





Всем известно, что в 2013 во время государственного визита нашего председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, он выдвинул инициативу экономического пояса Шелкового Пути в Нур-Султане, в Назарбаевском университете. Нам нужно благодарить Казахстан, потому что Казахстан постоянно очень активно нам отвечает. И сейчас наши страны очень тесно сотрудничают в рамках этой инициативы, между нашими странами у нас есть очень тесное сотрудничество в индустриальной сфере - 55 проектов на данный момент. Мы уверены, что все эти 55 проектов принесут народам обеих стран благополучие.





Уже больше 5 лет после продвижения "Один пояс - один путь". Те народы из этих стран, которые находятся вдоль "Один пояс - один путь", уже ощутили на себе благополучие этой инициативы.





Еще хочу подчеркнуть, что сутью внешнеполитической работы Китая является продвижение создания международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества с целью защиты мира во всем мире и стимулирования общего развития. Не менее важной целью стало продвижение строительства "Одного пояса и одного пути" на базе таких принципов, как "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование"; продолжение движения по пути мирного развития на основе взаимоуважения и взаимной выгоды; ведения реформы глобального управления на основе концепции справедливости и беспристрастности. Все эти принципы являются руководством для внешнеполитической практики Китая, а также неизменным ценностным ориентиром, к которому китайская нация стремится на протяжении уже нескольких тысяч лет.





Что Вы думаете о возможном новом мировом кризисе, торговых войнах, какими их видит КНР и какие механизмы предлагаются для борьбы с ними?





Вы понимаете, что значит торговля - это товарооборот между двумя странами или между разными странами. Поэтому, когда появляются проблемы, нам нужно решить их через переговоры, а не санкции. Глобализация - это необратимая тенденция, нам нужно сотрудничать, а не бороться друг с другом.





Председатель КНР Си Цзиньпин не раз подчеркивал, что от отношений крупных держав зависит глобальная стратегическая стабильность, на их плечах лежит особая ответственность. Основываясь именно на этом понимании, в Китае уверены, что только обеспечение собственного развития сможет способствовать росту мировой экономики. В связи с чем китайская сторона искренне прилагала все усилия для решения разногласий между США и Китаем путем консультаций. Позиция Китая ясна и последовательна: Китай готов к любому развитию ситуации, не желает "торговой войны", но и готов ей противостоять.





Мы признаем, что китайско-американские торгово-экономические трения оказывают определенное влияние на развитие экономики. Но мы можем воспользоваться потенциалом огромного рынка страны, а также преимуществами систем и потенциалом внутреннего спроса, чтобы эффективно противостоять давлению со стороны внешнего мира.





Мы сейчас говорим о глобализации, которая исходит из Китая - до нынешнего времени глобализация шла с Запада, теперь, когда Запад перестал поддерживать идею глобализации, эту идею продвигает Китай?





Экономическая глобализация - это необратимая тенденция и с Западной стороны они не представляют общий мир. В мире большинство стран поддерживает эту необратимую тенденцию. Просто Китай идет навстречу этой тенденции, а не к другим целям.





Как развивались китайско-казахстанские двусторонние отношения за последние годы?





Всем известно, что Китай и Казахстан соседи. У нас есть многочисленные поводы, чтобы наше сотрудничество становилось лучше, и нет ни одного повода для нарушения наших отношений. Я уверена, что казахстанско-китайские отношения будут развиваться еще лучше и дружественнее. Как вы знаете, буквально недавно Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Китай. В ходе визита он провел обширные и углубленные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых был достигнут ряд важных договоренностей. Главы двух стран единогласно решили, что стороны, основываясь на духе сплоченности и взаимовыгодного сотрудничества, будут развивать китайско-казахстанские отношения вечного всестороннего стратегического партнерства.





Эта договоренность была вписана в "Совместную декларацию Китайской Народной Республики и Республики Казахстан". Подписание декларации ясно показывает важность и продолжительность отношений Китая и Казахстана, а также предлагает научный и деловой план для развития отношений двух стран. Богатое и насыщенное содержание декларации дает нам полное основание верить, что, руководствуясь декларацией, подписанной главами двух стран, пути дружбы и делового сотрудничества Китая и Казахстана будут становиться все шире и шире.





Вы написали статью о нашем городе, можете поделиться своими впечатлениями и планами на будущее?





Я бы хотела, чтобы у меня было больше возможностей познакомится с Алматы, еще лучше. Округ нашего консульства включает два города - Алматы и Шымкент, еще и четыре области. И я хочу побывать во всех этих местах - прошло уже 25 лет, как я впервые приехала в Алматы и это удивительно, как город изменился так быстро. В свободное время я хочу больше узнать и разбираться в городе лучше.





Большое спасибо за интервью!





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