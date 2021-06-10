На казахстанском телеканале КТК стартовал очередной китайский сериал "Вперёд, ты самый лучший!"

7 июня, в Казахстане телеканал КТК (Коммерческий телевизионный канал) начал показ нового китайского сериала под названием "Вперёд, ты самый лучший!".

В памяти казахстанских зрителей еще свежи образы киногероев с непростыми судьбами и сложными характерами из сериала "Эй, старик" - тоже производства КНР (Урумчийская кинокорпорация), транслировавшегося этим же телеканалом в январе - феврале текущего года. И вот, начало этого лета ознаменовалось на КТК премьерой очередной кинокартины из Поднебесной.

О сериале "Вперёд, ты самый лучший!"

В этом сериале рассказывается об историях простых людей, которые боролись с чувством разочарования и, несмотря на тяжелое положение дел, показали сплоченность и в конце концов обрели теплоту семьи, стали духовно совершенней. Актер Хао Цзэюй (Hao Ze Yu) 10 лет назад участвовал в конкурсе, после которого он был очень популярным, однако через 10 лет он лишился всего. В это же время девушка Ню Мэйли (Niu Mei Li), потерявший работу молодой парень Пан Фуцзы и водитель такси Фу Цзыба решаются создать музыкальную группу, чтоб вновь прославить Хао Цзэюй.

Однажды произошло событие, которое помогло Хао Цзэюй ворваться в мир шоу-бизнеса, но также доставило и немало неприятностей. Под натиском личной выгоды, переплетение чувств и любви, эта небольшая "семья" начала давать трещину. Постепенно Хао Цзэюй начал отдаляться и после неоднократных возвращений в коллектив осознал, что быть лучшим, не значит быть успешным и знаменитым, а значит быть достойным, ответственным и храбрым. Когда Хао Цзэюй понял это, он по-настоящему достиг успеха и любви.

С просьбой ответить на наши вопросы относительно этого события мы обратились к главе дирекции программ КТК Айман Валиевой.

Картина "Вперёд, ты самый лучший" - далеко не единственная из сериалов производства КНР, показанных за последнее время на КТК, а с начала текущего года - уже вторая. Большинство из них, как мы знаем из предыдущих обзоров, были достаточно тепло приняты казахстанской аудиторией. Является ли демонстрация нового китайского фильма, реакцией на проявленный вашими телезрителями интерес к сериалам об истории, культуре, современной жизни нашего восточного соседа?

- Конечно же, при составлении программ мы внимательно изучаем зрительские предпочтения, учитываем интересы возрастных категорий по разным параметрам. Естественно, эти особенности учитывали и при подборе очередного китайского сериала "Вперёд, ты самый лучший!" (на казахском - "Сен мыќтысыѕ, тек алєа!"), показ которого стартовал сегодня с озвучкой на казахском языке.

И что можете сказать о предпочтениях телезрителей?

- Вообще, проводимые исследования свидетельствуют об интересе нашего зрителя к персонажам фильмов с запоминающимся, самобытным образом, способным в разных житейских ситуациях проявлять себя как личность. И, конечно же, внимание аудитории при просмотре фильма иностранного производства привлекает момент познавательный, когда зритель, знакомясь с повествованием об обыденной жизни, узнает о традициях, нравах и обычаях другой страны.

Об этом могу судить и по своим личным наблюдениям, отзывам и впечатлениям родных и знакомых от просмотра, например, индийского или турецкого телесериала. Наряду с сюжетной линией фильма, зритель одновременно получает возможность знакомиться как бы изнутри с повседневной жизнью, национальной культурой граждан другого государства. А знакомство с произведениями искусства, в данном случае, киноиндустрии, позволяет народам мира лучше узнавать и понимать друг друга, а значит быть ближе и доверительнее друг к другу.

Все вышесказанное в полной мере отношу и к упомянутому телесериалу "Вперёд, ты самый лучший!". Между прочим, наряду с занимательным сюжетом, при помощи этого телесериала наши зрители смогут также познакомиться и со столицей Китая Пекином - одним из древнейших городов этой страны, а также его современным развитием.

Ваше мнение о фильме "Вперёд, ты самый лучший!"?

- Этот фильм (по одноименному роману автора Цзыю Цзигуана / Zi You Ji Guang) романтической направленности и относящийся по жанру к комедии мне по сюжету понравился. И режиссерская работа, и исполнительское мастерство тоже на высоте. Это повествование об актере Хао Цзэюе (исполнитель Дэн Лунь / Deng Lun), уже пережившем пик карьеры, и о его небольшой "команде" из трех человек, включающей в себя девушку Ню Мэйли (исполнительница Сандра Ма / Sandra Ma), безработного Фу Цзы и его отца, водителя такси, которые будут стараться вернуть прошедшие дни славы героя.

Этот сериал, на мой взгляд, можно отнести к категории зрителя 35+. Думаю, от тяжелых испытаний, которые ожидают актера Хао Цзэюя в области искусства, да и в целом по жизни, не застрахован никто из нас. Попытки докопаться до истины и поймать свою птицу счастья заканчивались неудачей. Он часто сбивался с пути. Груз навалившихся проблем казался настолько тяжелым, что несколько раз Хао Цзэюй хотел бросить все, особенно, когда продюсер Тен Дан отказался работать с ним. Но, к счастью, мир не без добрых людей. Актер вновь возобновил свою творческую деятельность с помощью сострадательных людей, особенно помощника по имени Фуцзы. Второй продюсер Ню Мэйли приложил максимум усилий для участия Хао в рекламе, сериалах и телешоу.

В конце концов Хао Цзэюй, добивается своего, но при этом приходит к пониманию того, что главное в этой жизни - не сиюминутный шум славы, а умение всегда оставаться самим собою, быть храбрым, готовым на смелые поступки.

Фильм "Вперёд, ты самый лучший!" мне понравился своим жизнеутверждающим мотивом, и эта лента, думаю, будет интересна для значительной молодежной аудитории, а также для людей более старшего возраста.

Очевидно, именно это вы имели в виду, говоря о том, что при отборе фильмов ориентируетесь на интересы зрителей, учитывая самые разные аспекты?

- Именно так. Например, с каждым годом доля казахскоязычной аудитории на телеканале увеличивается. Как показало последнее исследование TNS Central Asia" ("Kantar") за последний год доля казахской аудитории выросла на 12%. Вследствие данной ситуации для эфирной сетки мы, телевизионщики, вынуждена подбирать фильмы с контентом, который мог бы вызвать заинтересованность у данной публики.

В результате подобного подхода такие, сериалы китайского производства, как 58-серийный фильм урумчийских кинопроизводителей "Пух улетает в небеса" (был показан на КТК в апреле 2020 года) и "Эй старик" (показан в начале этого года), были достаточно популярны у наших зрителей.

Как показали исследования, достаточно теплый прием казахскоязычной аудиторией данных сериалов обусловлен тем, что это простые и легкие истории, близкие современному казахстанцу сюжетные линии. Ранее отмечался и другой момент: при воспроизведении этих фильмов внешнее сходство представителей китайской национальности и народов тюркского происхождения облегчает для восприятия наложение на видеоряд (озвучку) на государственном языке.

В конечном итоге подобное сотрудничество в сфере киноиндустрии и телевидения наших стран расширяет взаимодоверие, расширяет мосты дружбы и созидания.

В какие часы будет показываться фильм?

- Сегодня, 7 июня, в 09.00 наш телеканал начал показ первой серии нового китайского фильма "Вперед, ты самый лучший!", который насчитывает всего 44 серии - на казахском языке и с казахскими титрами. Точно так же ежедневно по утрам, в 09.00 (понедельник - суббота) КТК будет транслировать и последующие серии.

Думаю, с началом школьных каникул у детей и сезона летних отпусков у взрослых данную картину в Казахстане сможет увидеть большее количество телезрителей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства