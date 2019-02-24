"Нас считают проблемной цивилизацией"

Существуют неопровержимые доказательства визитов инопланетян на Землю, рассказал в интервью программе SophieCo на RT доктор Стивен Грир, директор проекта "Раскрытие" и Центра изучения внеземного разума. Уфолог утверждает, что представители внеземных цивилизаций в течение долгого времени проводят так называемые разведывательные миссии. При этом, по его словам, инопланетяне настороженно наблюдают за развитием человечества, в частности относительно разработок оружия массового поражения. Вместе с тем Грир добавил, что уже 25 лет работает над обнародованием "засекреченной" информации касательно НЛО, сообщает RT .

— Доктор Грир, по вашим словам, мы не одни во Вселенной и уже было множество контактов между нами и пришельцами. Но большинству такие заявления всё же покажутся странными. Как нам раз и навсегда доказать, что инопланетяне существуют и уже обнаружены?

— Очень хороший вопрос. А вообще это уже было сделано. В 2017 году вышел документальный фильм "Непризнанные". Он назван так по первому слову в формулировке "непризнанные проекты с ограниченным доступом" — так американские военные обозначают сверхсекретные программы, связанные с НЛО и внеземной жизнью.

Вы увидите, что более 950 военнослужащих с доступом к совершенно секретным материалам дали показания, представили документы и фотографии. Мы даже проводили исследование биологического образца внеземного происхождения. Существуют неопровержимые доказательства визитов инопланетян, и, честно говоря, об этом известно каждому участнику засекреченных проектов.

Общественности не рассказывают, желая сохранить всё в тайне ради технологий и нефтедолларовой макроэкономики. Эта секретность связана не с так называемыми пришельцами, а с геополитическим влиянием и деньгами. Как обычно.

— У меня есть несколько вопросов по излагаемой вами версии картины мира. Прежде всего: инопланетяне лишь прилетают к нам на время или уже прочно здесь обосновались?

— Нет, это разведывательные миссии. С тех пор как мы начали испытывать атомное оружие, число визитов внеземных цивилизаций на нашу планету определённо увеличилось: их явно беспокоят наша способность разрушать и наше оружие массового поражения. В современный период наблюдений так называемых НЛО их число заметно возросло после того, как мы разработали ядерное оружие и водородную бомбу.

Это факт, и у нас есть множество свидетелей, которые занимались сверхсекретными проектами и присутствовали на ядерных объектах, куда инопланетные корабли прилетали для наблюдения за нашей деятельностью. Многие люди (в частности, конечно, фантасты) внушили нам мысль о риске некоего инопланетного вторжения или угрозы.

Но всё совсем наоборот: угрозой считают нас, сейчас человеческая цивилизация воспринимается как нестабильная, не сумевшая установить на планете мир. Это должно было произойти после Второй мировой войны, но изменений к лучшему до сих пор нет.

Думаю, внеземной разум ждёт, пока наша цивилизация повзрослеет, а до тех пор он не будет предпринимать открытых действий, если только не случится какая-то катастрофа.

— Если какая-то цивилизация овладела межзвёздными полётами, то нас можно считать просто отсталой дырой?

— Да. Но проблема вот в чём: мы ведь летаем в космос, не так ли? У нас есть МКС, мы направили на Марс беспилотные аппараты, а в будущем запустим и пилотируемые. Мы высадились на Луне. К слову, мой дядя помогал проектировать лунный модуль, в котором совершил посадку Нил Армстронг.

Я же пытаюсь донести до людей вот что: когда мы начали осваивать космос и разрабатывать оружие массового поражения, это стало сигналом, что наша цивилизация находится на определённой стадии развития и может представлять проблему. Думаю, нас считают эволюционирующей, но при этом проблемной цивилизацией.

Так что главная задача всего человечества состоит в том, чтобы шагнуть из обезьяноподобного раздробленного общества, в котором мы по глупости друг с другом воюем, на ступень мирного сосуществования, когда будем летать в космос с благими целями. Когда мы достигнем этой важной вехи, другие цивилизации станут контактировать с человеком намного более открыто.

— По вашим словам, есть специальная организация, которая держит в тайне всё, что связано с НЛО. Но ведь инопланетяне не стали бы ограничиваться только Америкой, и тогда о них знали бы власти других мировых держав. Выходит, есть какая-то международная договорённость?

— Да.

— Или же власти каждой страны сами определяют курс в сфере инопланетных контактов?

— Этим занимается транснациональная организация. Стоит объяснить разницу с международной структурой, такой как ООН. Для транснациональной организации не существует геополитических границ. К примеру, есть документальные свидетельства того, что в самый разгар холодной войны КГБ сотрудничал в этой сфере с американскими разведслужбами.

Так что данный вопрос не одно десятилетие держится в тайне совместными усилиями ряда стран. Но львиную долю работы выполняют США — просто в силу их технологического развития и, стоит признать, огромного макроэкономического влияния.

— Основанный на вашей книге документальный фильм под названием "Сириус" начинается с заявления о том, что за несправедливой финансовой системой, которая приносит выгоду лишь горстке людей и оставляет американский средний класс ни с чем, стоит власть нефтяных корпораций. Возможно, все разговоры об НЛО — это ваш способ выразить крайнее недовольство тем, что творится в реальном мире?

— Нет, просто я признаю тот факт, что наш мир — лишь бледная тень того, каким он мог бы быть, если бы мы пустили в ход технологии, разработанные за последние полвека в рамках различных засекреченных проектов. Мы пользуемся самолётами и автомобилями, нефтью и газом, хотя на самом деле они нам не нужны.

Последние несколько десятилетий мы уже могли бы обходиться без них. Но был сделан вывод, что обнародование новых технологий окажет разрушительное влияние на нынешнюю макроэкономическую систему. Эту дискуссию необходимо вести всем вместе.

Людей всё больше беспокоят такие вопросы, как изменение климата, загрязнение воздуха и связанные с этим смерти. Подобные проблемы можно решить, но только не с помощью солнечной или ветроэнергетики. Необходимо использовать во благо человечества смелые научные открытия, которые уже не одно десятилетие изучаются в рамках сверхсекретных проектов.

— Вы также говорили, что президентам США рассказывают не обо всех подобных открытиях. И даже подготовили специальный брифинг для Барака Обамы, а также выступали перед конгрессом. Как всё прошло?

— Я обнаружил, что все хотят знать правду. И как раз потому нахожусь сейчас в Вашингтоне. Это самый большой секрет Полишинеля в истории. Ещё когда я впервые готовил брифинг для президента Билла Клинтона и директора ЦРУ, всем было прекрасно известно о существовании больших тайн в данной области.

В Америке избранные должностные лица, как правило, не имеют контроля над подобными проектами. Если не верите, вспомните слова Джимми Картера (39-й президент США. — RT), после того как он стал президентом и попытался разобраться в этом деле. На вопрос, каково быть самым могущественным человеком в мире, он ответил, что это не про него, поскольку об определённых вещах ему не рассказывают и он их никак не контролирует.

Однако мы слишком долго потакаем интересам, которые стали очень недемократическими и ставят под угрозу мировую свободу и даже само наше существование в рамках биосферы. Я уже говорил, что для США такой уровень секретности представляет проблему ещё со времён Эйзенхауэра, но она существует и в других странах.

— Если вопрос об НЛО держится в такой тайне, что даже президенты не в курсе, почему вы по-прежнему живы? Почему вам позволяют делать документальные фильмы для Netflix? Вы говорите о раскрытии масштабного правительственного заговора, а ведь ЦРУ убивало людей и за меньшее…

— Три человека из моей команды были убиты, включая бывшего директора ЦРУ… Но я бы не хотел вдаваться в подробности. Тем не менее у нас есть меры для защиты того, над чем мы работаем. Я собрал много данных, и если со мной что-нибудь случится, они будут опубликованы в интернете, что обернётся катастрофой для наших противников. Такой механизм мы используем около 20 лет.

Кроме того, я встречал работающих в Пентагоне и ЦРУ людей, которые, как мне кажется, были бы очень рады публикации этой информации. Здесь нет чёткого разграничения на "мы" и "они". Многие люди со всего мира хотели бы обнародования этой информации.

Моя хорошая знакомая Кэрол Роузен тесно сотрудничала с высокопоставленными лицами в России, которые желают того же, поскольку разделяют наши взгляды. Подобные люди есть и в Китае, и в Великобритании, и в Канаде. Так что подвижки определённо имеются. Но ничего не произойдёт, пока люди не осознают серьёзности положения и не разглядят потенциал решения проблем окружающей среды, государственного управления и экономики во всем мире.

— Высокопоставленные военные и правительственные чиновники выступают с заявлениями о существовании инопланетян вот уже около 60 лет. Я лично общалась с бывшим министром обороны Канады…

— Мы хорошо знакомы.

— ...который рассказал мне, что многие инопланетные расы посещают нашу Землю. Но никто не смог представить осязаемых и неопровержимых доказательств. Интересно, сколько требуется очевидцев? Неужели действительно нужно, чтобы летающая тарелка приземлилась на Красной площади или у здания Пентагона, чтобы все признали существование внеземных цивилизаций?

— Нет, совсем не обязательно. Но нужно правильно просветить людей в этом вопросе. Именно потому мы и выкладываем научно-популярные фильмы и другую продукцию. Пол Хеллиер, бывший министр обороны Канады, — мой хороший друг. Его я тоже ввёл в курс дела, и мы с ним проводили пресс-конференцию в Торонто.

Существует огромное количество подобных доказательств, в том числе и неопровержимые вещественные. У нас они есть, и я собирал их на протяжении десятилетий. Вопрос только в том, кто об этом расскажет. В США дело обстоит так: если какая-то программа начнёт подробно изучать доказательства существования НЛО, её закроют.

А все думают, что в Америке свободные СМИ… Нет, они находятся под контролем. Если бы CNN начал глубоко копать, ему велели бы остановиться. Такое я уже видел. Мы сотрудничали с ABC News, и я передал им 35 часов материалов со строго засекреченными свидетельствами и неопровержимыми доказательствами. Однако исполнительному продюсеру канала запретили выпускать такой материал.

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