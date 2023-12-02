Российские эксперты считают своевременной первую Китайскую международную выставку цепочек поставок

Фото: akorda.kz

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Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается - в эксклюзивном интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда", сообщает сайт президента.





За 30 с лишним лет отношения Казахстана и России вышли на высокий уровень стратегического партнерства и динамично развиваются. За счет каких механизмов и инструментов удалось достичь таких результатов? Что делается, чтобы сотрудничество и дальше развивалось по нарастающей?





- Действительно, сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами.





У нас действуют самые разные механизмы межгосударственного общения, прежде всего связи по линии администраций президентов, МИДов, органов правопорядка и юстиции, парламентов.





Безусловно, важную роль играет Межправительственная комиссия по сотрудничеству России и Казахстана, которую возглавляют заместители председателей Правительства (Алексей Оверчук и Серик Жумангарин). Ее очередное заседание весьма продуктивно прошло неделю назад (30-31 октября) в древнем городе Туркестан. Были подведены итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, финансах, культуре, науке, образовании и туризме. Намечены планы на перспективу.





Особо отмечу, что в хорошем темпе растет взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 10,2 процента, до рекордных 28,2 миллиарда долларов, а в январе - августе этого года прибавил еще 7,6 процента и составил 18,9 миллиарда долларов.





Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют порядка 17 миллиардов долларов. В республике действуют около 6 тысяч предприятий с российским участием.





Успешно взаимодействовать, углублять кооперацию и межрегиональное сотрудничество нам помогает самая протяженная в мире сухопутная граница (7598 км). Например, эффективное партнерство с акиматами Казахстана сегодня развивают 76 (из 89) российских субъектов Федерации. Этим позитивным процессам активно содействуют общественность и бизнес-круги двух стран.





Общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших Победу, сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Мы дорожим этим бесценным достоянием и стремимся приумножить его ради будущих поколений наших граждан.





Особо отмечу, что казахстанская молодежь проявляет заинтересованность в изучении русского языка, получении российского образования. Благодарны партнерам и за живой интерес к сотрудничеству в сфере волонтерства, культуры и гуманитарной деятельности.





Так что наше стратегическое партнерство действительно устремлено в будущее, обширно и многогранно, проверено временем и развивается по восходящей. Нам есть что предложить и чем помочь друг другу. Будем и дальше совместно работать, наращивать свой экономический и технологический потенциал, повышать качество жизни наших граждан.





Одним из традиционных направлений казахско-российского сотрудничества является энергетическая сфера. Не так давно был запущен важный проект по транспортировке газа через территорию Казахстана из России в Узбекистан. Какие еще приоритетные проекты реализуются в этой сфере?





- Природа и география дают России и Казахстану значительные конкурентные преимущества в энергетической сфере, которые мы стремимся максимально использовать во благо наших сограждан.





Ведущие российские компании: "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" - вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество.





Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе.





Напомню, что 7 октября вместе с Президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах.





Что касается Казахстана, то Россия готова помочь в газификации его северных и восточных районов в соответствии с подписанной 18 января этого года "Газпромом" и правительством Казахстана "дорожной картой" по сотрудничеству в газовой сфере. В настоящее время идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры.





Из последних договоренностей - подписанное 1 ноября этого года на полях Петербургского международного газового форума главой "Газпрома" Алексеем Миллером и первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа.





Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом. Вместе с партнерами по "ОПЕК плюс" вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.





Совместными усилиями развиваем урановую и горнодобывающую отрасли, успешно реализуем проекты в области ядерно-топливного цикла и мирного атома.





Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны.





Весьма актуальным считаем развитие сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики. У нас много общего в подходах к декарбонизации экономики и энергопереходу. Наши страны планируют выйти на нулевую эмиссию парниковых газов к 2060 году. Для этого - модернизировать энергетическую и промышленную инфраструктуры, более широко внедрять альтернативные и возобновляемые источники энергии, а в переходный период - природный газ. Эффективно использовать поглотительную способность природных экосистем.





Обсуждаются и другие форматы совместной работы. В целом же рассчитываем, что в перспективе потребности в энергоресурсах в Центральной Азии будут только возрастать и к нашему сотрудничеству смогут присоединиться другие заинтересованные страны.





Серьезным подспорьем для сотрудничества Казахстана и России является межрегиональное и приграничное взаимодействие. Для развития контактов в свое время и начали проводиться форумы межрегионального сотрудничества. Какая тема будет обсуждаться на ХІХ форуме? Какие заявления и решения планируется принять?





- Как уже отметил, межрегиональные и приграничные связи имеют для России и Казахстана крайне важное значение, являются одной из основ двусторонних отношений. Закономерно, что наши страны одними из первых в мире ввели практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств.





Такие встречи не только способствуют развитию взаимовыгодных контактов между деловыми кругами, культурной и научной общественностью двух стран. На них также прорабатываются конкретные вопросы, от которых во многом зависят перспективы укрепления двусторонних отношений, их наполнение практическим содержанием. В этой связи, понимая значимость такой работы, мы с Касым-Жомартом Кемелевичем принимаем в них участие.





Тема предстоящего, 19-го по счету форума - "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". В центре внимания его участников будут находиться актуальные темы продовольственной безопасности, применения цифровых технологий в АПК, подготовки молодых специалистов.





По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договоренности наших предпринимателей - один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран.





В прошлом году в Астане состоялся первый саммит Центральная Азия - Россия. У России имеются достаточно прочные отношения со всеми пятью странами региона на двусторонней основе. В чем приоритеты взаимодействия в рамках шестистороннего сотрудничества?





- Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным.





Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества и могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон.





Помимо диалога на высшем уровне у нас налажены связи по линии советов безопасности и других структур. Так, начиная с 2019 года успешно развивается механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел. Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп "Центральная Азия плюс Россия" по отраслевым компетенциям.





Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестерке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций.





Казахстан и Россия участвуют во многих многосторонних структурах. В том числе - Шанхайской Организации сотрудничества. Председательство в ШОС перешло к Казахстану, и на июльском саммите Президент Касым-Жомарт Токаев представил инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". По Вашему мнению, какова роль ШОС и других региональных организаций в поддержании мира и стабильности на большом евразийском пространстве?





- Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.





Очевидно, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом непременное, неотъемлемое условие - это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.





Важным шагом достижения этой цели считаем создание широкого интеграционного контура - большого евразийского партнерства - путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества.





С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы. Привлекательность ШОС - в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. Это выгодно отличает нашу организацию от продвигаемых Западом узкоблоковых конструкций с ограниченным, селективным составом участников. Не случайно конструктивная роль ШОС в деле обеспечения мира и устойчивого развития была вновь подтверждена в тематической резолюции Генеральной ассамблеи ООН, принятой 28 августа этого года.





Россия и Казахстан, как и ряд других партнеров, стояли у истоков основания ШОС в 2001 году. Плодотворное взаимодействие на шосовской площадке утвердилось в качестве одного из ключевых векторов стратегических отношений дружбы и союзничества между нашими странами.





Поддерживаем приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023-2024 годах, направленные на повышение ее авторитета и влияния на международной арене. Будем добиваться реализации согласованных лидерами ШОС задач в интересах дальнейшей консолидации организации.





Серьезное внимание предстоит уделить реализации принятых на высшем уровне решений о совершенствовании деятельности ШОС, чтобы адаптировать ее к современным реалиям и усилить практическую отдачу от совместных мер. Уверен, что вместе со всеми партнерами эти задачи будут решены.





Другой весьма представительный региональный формат - Содружество Независимых Государств - рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов - углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов.





С точки зрения экономической стабильности, безусловно, ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу. В его рамках формируются условия для устойчивого развития экономик государств-членов, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.





Над вопросами региональной безопасности мы вместе с Казахстаном активно работаем в рамках ОДКБ. Эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств-членов, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.





Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в Организации. Убежден, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов.





Казахстан и Россия имеют не только сухопутную границу, но и водную - обе наши страны имеют выход к Каспийскому морю. Сегодня очень остро стоит проблема загрязнения и обмеления Каспия. Если говорить о водных ресурсах, то экологи давно уже бьют тревогу по поводу состояния реки Урал. Что делается для решения этих проблем?





- Вопросы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов традиционно занимают значимое место в повестке двусторонних отношений. Важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для наших стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы ее бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведется по линии федеральных и природоохранных ведомств, Российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссии по сохранению экосистемы реки Урал.





То же самое касается решения экологических проблем Каспийского моря, включая обмеление водоема. Придаем большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности каспийского тюленя и рыб, особенно осетровых.





В целом Россия и Казахстан уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках "каспийской пятерки". Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие. Каспий - наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится.





При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоемов: планируем развивать здесь кооперацию, в частности в области судостроения и морских перевозок.





Между Казахстаном и Россией налажен тесный культурно-гуманитарный обмен, ни одни переговоры на высшем уровне не обходятся без упоминания этой составляющей сотрудничества. Какие новые инициативы планируются к реализации в этой сфере?





- Добрососедство и взаимное доверие - прочная основа исторической близости народов России и Казахстана. И закономерно, что нас сближают яркие, плодотворные инициативы в гуманитарной сфере.





Ежегодно в России и Казахстане организуются крупные культурные акции, охватывающие самые разные направления. Особый статус отношений между государствами подчеркивает проведение в 2023 году в Республике Казахстан международного проекта "Русские сезоны", торжественное открытие которого состоялось 2 марта на сцене столичного театра "Астана Опера".





Регулярно проводятся перекрестные Дни России в Казахстане и Дни Казахстана в России. Организуемые в их рамках мероприятия - это всегда событие в культурной жизни наших стран.





Активно расширяются научные и образовательные контакты. В 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучалось более 60 тысяч студентов из Казахстана. В 2023/2024 учебном году мы увеличили на 200 единиц количество мест для обучения по правительственной квоте. Флагман российского высшего образования в Казахстане - филиал МГУ имени М.В.Ломоносова. Его выпускники, молодые люди, получающие диплом российского образца, в любой сфере - от физико-математической до творческой - востребованы и, как правило, не испытывают проблем с трудоустройством. Планируем наращивать такое сотрудничество.





В Казахстане успешно работают филиалы и других российских вузов. Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Республике Казахстан наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами.





Как говорил казахский народный мыслитель и просветитель Абай Кунанбаев, переводивший классиков русской литературы на казахский язык, "чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру". Их он называл "ключом к жизни".





Несомненно, русский язык - это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное - важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу. Признателен Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку. Символично, что именно в 2023 году, объявленном Годом русского языка в СНГ, Советом глав государств Содружества 13 октября этого года принято решение о подписании Учредительного договора и Устава этой структуры. Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов.





Считается, что очень многое во взаимоотношениях стран зависит от того, как складываются отношения между их лидерами. Как Вы оцениваете уровень своих личных отношений с Касым-Жомартом Кемелевичем?





- Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы - люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан.





Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.





Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства.