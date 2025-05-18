Семья - духовный код нации

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7 марта 2025 года на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, состоявшейся в пресс-центре "Медиа", член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ по внешней политике Китая и международным отношениям.





Ван И: Дорогие друзья, корреспонденты, добрый день! Очень рад очередной встрече с вами. Благодарю вас за постоянное внимание и поддержку китайской дипломатии. В 2024 году мировой ландшафт претерпевал глубочайшие преобразования, а в Китае значительный прорыв был совершен по реформе и развитию. Под верным руководством Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина китайская дипломатия добилась значительного прогресса, при создании благоприятных внешних условий для высококачественного развития сыграла важную стабилизирующую роль в турбулентном мире. Формирование сообщества единой судьбы человечества постоянно дает хорошие результаты. В наступившем году мир также будет охвачен вызовами. Оставаясь приверженными первоначальным задачам внешней политики Китая, мы будем вместе со всеми странами неуклонно идти по верному пути в соответствии с велением времени, отстаивать международную справедливость, обеспечивать мир и стабильность во всем мире. Сейчас с удовольствием отвечаю на ваши вопросы.





CCTV: Расскажите, пожалуйста, об основных результатах, достигнутых за прошедший год в области дипломатии главы государства. Каких новых моментов можно ожидать в этом году?





Ван И: Дипломатия главы государства - высший формат внешнеполитической деятельности Китая. Благодаря личному планированию и усилиям Председателя Си Цзиньпина истекший год прошел с плодотворными результатами, вспоминающиеся моменты в области дипломатии главы государства до сих пор всплывают в памяти. Три главных международных мероприятия, которые принимает Китай, включая Юбилейное собрание в честь 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования, Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества и Форум сотрудничества Китая и арабских государств, служат новым образцом совместного начинания стран Глобального Юга. По итогам четырех важных зарубежных поездок в Европу, в Центральную Азию, на саммит БРИКС и в Латинскую Америку был сформирован новый драйвер для мировой солидарности и сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин также принял много иностранных коллег и друзей. По итогам 130 переговоров и встреч оставили новые теплые эпизоды о дружеских связях между Китаем и зарубежными странами.





Как вождь крупнейшей в мире партии и крупной державы, Председатель Си Цзиньпин с глобальным кругозором и чувством эпохальной ответственности руководит китайской дипломатией, которая уверенно движется при сохранении ключевых принципов с инновационными подходами. В отношениях Китая с внешним миром происходят позитивные и далекоидущие изменения. Первое, позиция Китая во внешней политике, прежде всего великолепное видение и инициативы Председателя Си Цзиньпина пользуются большим одобрением и поддержкой со стороны международного сообщества. Второе, активные усилия, направленные Китаем на противодействие глобальным вызовам и урегулирование актуальных и сложных проблем все больше ожидаются и ценятся во многих странах мира. Третье, полезные практики и успешный опыт китайской модернизации находят все больше единомышленников.





2025 год - знаменательный год для Китая и всего мира, который будет наполнен новыми яркими моментами дипломатии главы государства. Церемония открытия зимних Азиатских игр в прошлом месяце, на которой присутствовал Председатель Си Цзиньпин, стала началом календаря международных мероприятий Китая в 2025 году. Мы также торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне, проведем саммит ШОС и целый ряд важных мероприятий. У Председателя Си Цзиньпина запланирован ряд зарубежных визитов. Дипломатия главы государства напишет новую яркую страницу в летописи плотного взаимодействия и совместного развития Китая с внешним миром.





ИТАР-ТАСС: В течение года сохраняется высокая плотность контактов между руководителями Китая и России, в здоровом русле развиваются отношения двух стран. В свете восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном возникло некое беспокойство насчет возможного последствия для китайско-российской стратегической связки. Как вы прокомментируете отношения между Китаем и Россией?





Ван И: Ни одна из ежегодных пресс-конференций не обходится без упоминания китайско-российских отношений, вопрос задается один и тот же в разных вариациях. Сразу подчеркну, что вне зависимости от международной конъюнктуры дружба между Китаем и Россией была и остается исторически незыблемой и самодостаточной.





Основываясь на историческом опыте, мы решили быть навеки добрыми соседями и друзьями, развивать всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество. Потому что это, как ничто другое, отвечает коренным интересам народов двух стран и веяниям времени. В духе "неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон" Китай и Россия нашли верный путь и послужили ярким примером для выстраивания нового типа отношений между крупными державами и взаимосвязей между соседними странами. Зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения носят неконъюнктурный характер, что бы вокруг нас не происходило, они не подвержены влиянию внешних факторов, выдержали испытание как международной турбулентностью, так и геополитическими играми.





Прошедший год был ознаменован 75-летием установления дипотношений между Китаем и Россией, трижды встречались Председатель Си Цзиньпин и Президент Путин. Благодаря руководству лидеров двух государств поднимаются на новую историческую высоту отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху .





В этом году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой войне. Будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Россия вели ожесточенную борьбу с агрессорами, ценой неисчислимых жертв внесли значительный исторический вклад ради Великой победы в мировой антифашистской войне. В контексте совместного празднования памятной даты будем вместе отстаивать историческую память о Второй мировой войне и ее итоги, защищать ооноцентричное мироустройство, продвигать миропорядок в русле более справедливого и рационального развития.





Агентство Синьхуа: Вы только что подчеркнули стабилизирующее значение китайской дипломатии для нейтрализации мировой турбулентности в минувшем году. Чего мы можем ожидать от китайской дипломатии в этом году в плане противодействия возможному усугублению и без того непростой международной ситуации?





Ван И: Разделяю вашу оценку о мировых преобразованиях и турбулентности, о глобальном дефиците предсказуемости. Куда идет современный мир, как формируется контур мироустройства - во многом будет зависеть от выбора разных, прежде всего крупных стран мира. Во внешней политике Китай будет твердо стоять на правильной стороне истории, на страже прогресса человечества, быть стойким в противовес мировой непредсказуемости.





Китайская дипломатия твердо стоит на страже национальных интересов. Славный и несгибаемый китайский народ никогда не был провокатором, не поддался и не поддается на провокации. Никакие давления, запугивания и шантажи не могут ни на йоту пошатать единство 1,4-миллиардного китайского народа, ни что не могут остановить исторический процесс великого возрождения китайской нации.





Китайская дипломатия твердо стоит на страже международного мира и стабильности. Будем последовательно расширять глобальное партнерство в духе равноправия, открытости и сотрудничества, действенными шагами претворять в жизнь китайский вариант урегулирования "горячих точек", вместе со странами Глобального Юга открывать новые горизонты развития солидарности во имя совместного возрождения. Конкретными фактами докажем, что мирное развитие ведет к далекому и светлому будущему, оно должно стать всеобщим консенсусом мирового сообщества.





Китайская дипломатия твердо стоит на страже международного равноправия и справедливости. Будем неуклонно придерживаться подлинной многосторонности, ради общего будущего человечества и благополучия населения способствовать глобальному управлению на основе принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, строго соблюдать цели и принципы Устава ООН с целью консолидации самого широкого консенсуса по развитию равноправного и упорядоченного многополярного мира.





Китайская дипломатия твердо стоит на страже глобального всеобщего развития. Продолжаем расширять открытость высокого уровня, делиться с остальными странами мира широкими возможностями китайской модернизации. Будем защищать режим многосторонней свободной торговли, создавать открытую, инклюзивную, недискриминационную среду для международной кооперации, стимулировать общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию.





CNN: После возвращения в Белый дом Трамп реализует политику "Америка прежде всего". Он подписал несколько указов о выходе США из целого ряда международных механизмов и соглашений, в том числе Совет ООН по правам человека и ВОЗ. Приносит ли это Китаю стратегический шанс перестроить глобальную архитектуру?





Ван И: В мире более 190 государств. Можете представить, если каждая страна ставит приоритетом свои собственные интересы и мыслит с позиции силы, то мир повернется вспять к "Закону джунглей", от которого прежде всего будут страдать малые и слабые страны, впоследствии международные правила и миропорядок подвергнутся серьезному удару.





Более ста лет назад на Парижской мирной конференции китайский представитель задал исторический вопрос:"Преобладает ли право над силой или же сила равняется праву?" В реализации внешней политики новый Китай решительно выступает за международную справедливость, категорически выступает против политики силы и гегемонии. История движется лишь вперед, а не назад. Крупные страны должны достойно выполнить свои международные обязательства и нести свою долю ответственности. Здесь не допускается корыстолюбие и притеснение слабых сильными. На Западе говорят, что нет вечных друзей, есть только вечные интересы. А по китайскому менталитету друзья должны быть вечными, а интересы - общими.





Председатель Си Цзиньпин в соответствии с тенденцией истории и лейтмотивом эпохи инициирует совместное строительство сообщества единой судьбы человечества, призывает все государства преодолеть разногласия и различия, сообща беречь единственную пригодную для жизни человека планету во имя формирования глобальной деревни с неделимой судьбой. Это грандиозное видение созвучно величайшему идеалу блестящей китайской цивилизации, демонстрирует дух интернационализма китайских коммунистов, дает нам мыслить на моральной высоте общечеловеческого блага, словно "подняться на высочайший пик, тогда все горы окрест покажутся карликовыми". Отрадно отметить растущее количество стран, присоединяющихся к формированию сообщества единой судьбы человечества, и то, что более 100 стран поддерживают три Глобальные инициативы, и свыше трех четверти стран участвуют в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь". История докажет, что победа будет за теми, кто созидает ради всех. Совместное созидание во имя сообщества единой судьбы человечества сделает мир общим для всех стран, и будущее - общим для всех народов.





Radio Republic Indonesia: Нарастание нестабильности и непредсказуемости в мире наносит урон прежде всего развивающимся, средним и малым странам. Как страны Глобального Юга должны защищать свои интересы?





Ван И: В эпоху великих перемен подъем Глобального Юга - это один из главных мегатрендов современных международных отношений и, пожалуй, наиболее яркая черта нашего времени. На страны Глобального Юга приходится больше чем 40% мирового ВВП, они составляют 4/5 глобального роста, служат одним из ключевых факторов в поддержании международного мира, развития и совершенствовании глобального управления.





В условиях невиданных за столетие глубоких преобразований соотношение сил в мире переживает исторические изменения в пользу Востока и Юга. Насколько будет устойчиво и успешно развиваться мир в будущем - во многом будет зависеть от Глобального Юга.





Глобальный Юг должен уверенно стремиться вперед. С начала текущего года Индонезия стала полноправным членом БРИКС, еще 9 стран-партнеров присоединились к семье Объединения. Сегодня БРИКС позиционирует себя как опору сотрудничества Глобального Юга и драйвер его роста. Важно делать "Большой БРИКС" еще сильнее и крепче, давать тем самым неиссякаемую силу для дальнейшего развития Глобального Юга.





Глобальный Юг должен действовать солидарно. В текущем году саммит ШОС пройдет в Китае, помимо этого Бразилия и ЮАР примут саммит БРИКС и G20 соответственно. На мировой арене страны Глобального Юга должны выступать солидарно, защищать общие интересы, неустанно расширять представленность и право голоса в глобальном управлении.





Глобальный Юг должен добиваться развития. В ноябре прошлого года Председатель Си Цзиньпин объявил 8 действий Китая в области глобального развития, что послужило дополнительным толчком для ускоренного развития Глобального Юга. Следует ставить задачу развития в центр глобальной повестки, культивировать драйверы роста, укреплять потенциал развития, плечом к плечу двигаться по пути модернизации.





Китай естественно является частью Глобального Юга, где все страны объединяет не только общая историческая память о борьбе против колониализма и гегемонизма, но и совпадающая миссия национального возрождения. Как бы ни изменился мир, Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, непоколебимо оставаться в нем, стоять рядом с другими партнерами во имя открытия новой главы в летописи развития человечества.









Bloomberg: США и Россия уже начали прямые переговоры по урегулированию украинского кризиса. Президент Трамп сказал, что он приветствовал бы содействие со стороны Китая. Как Китай видит свою роль в этом процессе?





Ван И: С самого начала украинского кризиса Китай привержен политическому урегулированию путем диалога и переговоров, и прилагает все усилия для содействия мирным переговорам. Когда только что обострился кризис Председатель Си Цзиньпин уже озвучил "четыре необходимости", которые служат для Китая руководством к действиям. В этом духе была опубликована "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", совершились поездки спецпредставителя по выполнению миссии челночной дипломатии, по совместной инициативе Китая и Бразилии создана Группа "Друзей мира" в ООН с участием ряда стран Глобального Юга. Мы всегда придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, выступаем за хладнокровное и сбалансированное решение, чтобы создать условия и укреплять взаимопонимание для урегулирования.





Китай приветствует и поддерживает все усилия к достижению мира. В то же время стоит отметить, что первопричины кризиса имеют глубокие исторические корни, невозможно его решить в одночасье. В конфликте победителей нет, от мира никто не проиграет. Сесть за стол переговоров не только положит конец конфликту, но и проложит путь к миру. Занимая не совсем совпадающие позиции, все вовлеченные стороны зато имеют общий настрой выйти на справедливое, устойчивое, юридически обязывающее и приемлемое для всех сторон мирное соглашение. Стоит дорожить этим весьма ценным общим настроем и сделать его общей задачей. Китай готов в соответствии с волей вовлеченных сторон вместе с мировым сообществом прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса и достижения устойчивого мира.





И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, украинский кризис уже затягивается более 3 лет, а уж сейчас ясно, что этой трагедии можно было избежать. Для всех важно извлечь из этого кризиса урок о том, что безопасность должна быть взаимной и равной, безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности других. Лишь претворение в жизнь концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности позволит обеспечить устойчивый мир на евразийском континенте да и во всем мире.













CGTN: Произведенный Deepseek фурор ярко демонстрирует инновационный потенциал Китая в сфере искусственного интеллекта. Существует мнение, что США никак не допустят технологичного лидерства Китая. Как вы комментируете конкуренцию между Китаем и США в научно-технической сфере?





Ван И: Последние достижения Китая по технологической инновации приносят нам достаточно много сюрпризов. С тех пор когда успешно была выполнена задача "Две бомбы, один спутник" до сегодняшнего космического корабля Шэньчжоу и зонда Чанъэ, 5G, квантового вычисления и Deepseek, несколько поколений китайцев прошли огромный путь и открыли самую широкую перспективу возрождения страны с помощь науки и технологии.





Путь этот не усыпан розами. Будь то космическая отрасль либо производство чипов, варварское сдерживание извне ни на секунду не прекращается. Блокада порождает контрблокаду, нажим и ограничение превращается в катализатор инновации. Нэчжа мечется над самыми яростными волнами бушующего моря для "взлета к небесам". Как гласит китайская мудрость, "Зеленые горы преградить не смогут, все равно на восток река течет". Инновации преградить невозможно, разъединение в конечном счете приведет к самоизоляции.





Наука и технология должны служить не железному занавесу, а общечеловеческим благам. Во имя совместного развития человечества, китайская сторона, неукоснительно реализуя выдвинутую Председателем Си Цзиньпином "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", опубликовала "Инклюзивную программу наращивания потенциала ИИ", выступила соинициатором с Бразилией, ЮАР и Африканским союзом по продвижению Инициативы по международному сотрудничеству в области открытой науки, призывает уделять больше внимания наращиванию технологичного потенциала Глобального Юга, не обходить никого вниманием. Мы готовы делиться инновационными достижениями с большими странами мира и совместно гоняться за высшей целью человечества.













Агентство Reuters: Дональд Трамп, чуть не сразу после возвращения в Белый дом, ввел дополнительные пошлины в отношении товаров из Китая под предлогом проблемы с фентанилом. При этом он выразил и готовность наладить добрые отношения с Китаем. Как Китай собирается наладить диалог с США? Предполагаются ли какие-нибудь изменения по сравнению с первым сроком Трампа?





Ван И: Взаимное уважение лежит в основе межгосударственных отношений, не являются исключением и отношения между Китаем и США. Не стоит питать иллюзий, что можешь давить на Китай и одновременно ладить с ним. Двурушничество как таковое может не только пошатнуть двусторонние отношения, но и лишить возможности установления взаимодоверия.





Что касается упомянутого вами фентанила, нужно сразу четко дать понять, что Китай всегда ведет самую решительную борьбу с незаконным оборотом и производством наркотиков. Китай как никто другой проводит антинаркотическую политику во всей строгости и полноте. Еще в 2019 году по просьбе американской стороны Китай стал первой страной, где официально объявлена полная регуляция всех веществ, связанных с фентанилом. На самом деле злоупотребление фентанилом в Америке - это собственная проблема Соединенных Штатов, с которой должны справиться сами американцы. Но мы, тем не менее, протянули им руку помощь. А нам, к сожалению, ответили не добром, а обидой, тем более грубыми тарифными шагами. Не думаю, что такое поведение совместимо со статусом ответственной державы.





Если в делах постигла неудача, ищи первопричину в себе самом". Давайте посмотрим, что американцы получили за эти годы от тарифных и торговых войн? Что случилось с отрицательным сальдо? Меньше стало или наоборот? Что с производственной конкурентоспособностью? Сильнее стало или наоборот? Как обстоят дела с инфляцией? Лучше стала? Как жизнь людей? Лучше стала? Торговые связи у нас с США строятся на взаимной и паритетной основе. Сотрудничество приводит к взаимным выгодам, в случае не прекращения неадекватных шагов ответные шаги Китая не заставят себя ждать.





Китай и США, как крупнейшая в мире развивающаяся и развитая страна, будут существовать на земном шаре довольно долго, мир - это безальтернативный выбор. Как отмечал Председатель Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Президентом Трампом в начале года, конфронтация и конфликт не должны быть в нашем выборе. Китай и США обладают широкими общими интересами и пространством сотрудничества, вполне могут стать партнерами ради совместного развития и процветания.





Китайская сторона будет и дальше продвигать китайско-американские отношения в русле стабильного и здорового развития в соответствии с выдвинутыми Председателем Си Цзиньпином принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. В то же время, надеемся, что Вашингтон сможет прислушиваться к мнению народов двух стран, верно подходить к веянию истории, объективно и благоразумно воспринимать развитие Китая, прагматично и конструктивно налаживать с Китаем контакты, которые призваны приносить пользу не только обеим странам, но и всему миру.













Газета Жэньминьжибао: Как Китай оценивает нынешнюю роль ШОС? Каких предложений и проектов от Китая можно ожидать во время его председательства в ШОС? Какие вопросы будут лежать на повестке предстоящего саммита в Китае?





Ван И: В этом году Китай председательствует в ШОС. ШОС родилась в Китае и названа в честь китайского города Шанхай, и потому она имеет особое символическое значение для нас. Мы очень рады возвращению ШОС домой на родную землю.





Могу с удовлетворением отмечать, что спустя 24 года число участников огромной шосовской семьи выросло от 6 до 26, она являет собой крупнейшую в мире региональную организацию с точки зрения географического охвата и численности населения.





Развитие и укрепление ШОС стало возможным благодаря сохранению приверженности "Шанхайскому духу" и преданности первоначальной цели - взаимодоверие, взаимовыгода, равноправие, консультации, уважение к многообразию цивилизаций и стремление к совместному развитию, что позволило выйти на совершенно новый путь регионального сотрудничества.





В рамках китайского председательства под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии" проводится более 100 мероприятий в области политики, безопасности, экономики и культурно-гуманитарных связей. Пусть действие Китая придаст блеск "Шанхайскому духу", пусть китайский драйвер послужит мощным дополнительным толчком к развитию ШОС .





Хотел бы вам сообщить, что этой осенью в городе Тяньцзинь на берегу реки Хайхэ состоится очередной саммит ШОС, в ходе которого лидеры стран-участниц Организации будут подытоживать имеющийся опыт, вырабатывать план на перспективу, цементировать общий подход сотрудничества, что непременно позволит взять новый старт в шосовском процессе во имя формирования более крепкого сообщества единой судьбы ШОС.













Global Times: Существует точка зрения о том, что современный миропорядок переживает критически опасный момент со времен окончания Второй мировой войны, ущемляется авторитет и роль Организации Объединенных Наций. Как по мнению китайской стороны можно найти выход из нынешней ситуации и какую роль мог бы играть Китай?





Ван И: Текущий год проходит под знаком 80-летия основания ООН. Важнейшим решением мирового сообщества на излете Второй мировой войне стало учреждение ООН в качестве ведущей платформы для защиты международного мира и осуществления глобального управления. Факты свидетельствуют, что ООН выдержала испытания и доказала свою востребованность.





Теперь ситуация кардинально изменилась, наблюдается активизация односторонности и разгул политики силы, различные претензии стали выдвигать в отношении ООН. Однако мы исходим из того, что чем острее стоят противоречия, тем актуальнее закреплять центральную роль ООН, и чем сложнее складывается кризисная ситуация, тем важнее защищать достойный авторитет ООН.





Никто не хочет вновь попасть под господство закона джунглей. Как это можно избежать? Во-первых, необходимо закрепить как основу основ суверенное равенство, что предполагает признание всех стран мира, будь то большие или малые, сильные или слабые, равными участниками мирового сообщества. Последнее слово вовсе не стоит за тем, у кого кулак посильнее. Во-вторых, следует придерживаться принципов равноправия и справедливости, противостоять попыткам мирового меньшинства монополизировать международные дела. Голос Глобального Юга достоин более широкой аудитории, а законные права и интересы всех стран заслуживают полноценной защиты. В-третьих, важно неукоснительно придерживаться многосторонних начал и отстаивать принципы "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования". На смену блоковой конфронтации должно прийти инклюзивное взаимодействие, а "клубы избранных" необходимо устранять путем расширения круга единомышленников. В-четвертых, следует укреплять авторитет международного права. Крупные государства должны подать пример честности и приверженности верховенству права, выступать против практики двойных стандартов и выборочного правоприменения вместо того, чтобы прибегать к выдавливанию конкурентов, монополизации рынка, жульничеству и разбою.





Стоя у истоков послевоенного мироустройства, Китай не только получает выгоду от этого мироустройства, но и, естественно, его защищает и укрепляет. Мы не намерены начать все заново и не поддерживаем подобных попыток каких бы то ни было стран. Как постоянный член Совбеза ООН, Китай прекрасно понимает взятые на себя международные обязательства, будет незыблемо отстаивать центральную роль ООН и достойно выполнять роль стабилизирующего фактора в многосторонней международной системе, высказываться за справедливость от имени Глобального Юга. В прошлом месяце под китайским председательством прошло заседание Совбеза ООН высокого уровня с участием представителей более чем 100 стран на тему "продвижение многосторонности - реформирование и улучшение глобального управления", которое положило начало юбилейному году 80-летия ООН. Готовы вместе с международными партнерами оживить в памяти идеалы отцов-основателей ООН, строго стоять на страже целей и принципов Устава ООН, построить более справедливую и разумную систему глобального управления.













Турецкое агентство "Анадолу": США заявили о намерении "взять под контроль" и "захватить" сектор Газа, переселить проживающих там палестинцев в соседние страны. Как прокомментирует Китай план Вашингтона и судьбу сектора Газа? Какую роль играет Китай в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке?





Ван И: Сектор Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины. Любые попытки насильственно изменить статус сектора Газа повлекут за собой не мир, а лишь новое потрясение и хаос. Мы поддерживаем план Египта и арабских государств по мирному восстановлению сектора Газа. Чаяние людей и общепризнанные правила не подлежат ущемлению. Крупные государства, которые поистине переживают за жителей сектора Газа, должны продвигать полноценное и долгосрочное прекращение огня, наращивать гуманитарную помощь, придерживаясь принципа "палестинцы управляют Палестиной", вносить вклад в восстановление сектора Газа.





Без спокойного Ближнего Востока не может быть и речи о мире во всем мире, стержнем ближневосточного урегулирования по-прежнему остается палестинская проблематика. Суть затягивания и обострения палестино-израильского конфликта заключается в том, что план "два государства" лишь на половину реализован: давно был основан Израиль, а создание палестинского государства откладывается на неопределенный срок. Приоритетное внимание международного сообщества пора уделять, прежде всего, плану "два государства" в пользу основания независимого Государства Палестина. Ведь в этом состоит залог подлинного мира между Палестиной и Израилем, и в целом долгосрочного мира и согласия между арабами и евреями. В этих же целях следует обеспечить полноценное выполнение "Пекинской декларации" ради палестинского единства, преодолеть разногласии внутри стран Ближнего Востока в пользу создания палестинского государства, способствовать консолидации усилий международного сообщества для оказания поддержку палестино-израильсткому урегулированию.





Будучи стратегическим партнером стран Ближнего Востока и доверительным другом арабского мира, Китай будет и впредь решительно высказываться ради справедливости, мира и развития в поддержку народа Ближнего Востока, поддерживать страны региона, которые должны брать в руку свою судьбу, самостоятельно изыскивать путь развития во имя мира и процветания.













News Agency of Nigeria: В прошлом году под китайским председательством успешно состоялся в Пекине саммит Форума китайско-африканского сотрудничества и ваш новый год как всегда начался с турне по Африке. Каких шагов можно ожидать от Китая по реализации итогов Форума в интересах развития и возрождения континента?





Ван И: Китай и Африка были и остаются преданными друзьями, надежными партнерами и доверительными братьями ради общего будущего. Под руководством Председателя Си Цзиньпина и лидеров Африки, китайско-африканские отношения находятся на историческом пике, двустороннее стратегическое партнерство охватывает все африканские страны, с которыми у нас имеются дипотношения, сообщество единой судьбы Китая и Африки поднялось на уровень "всепогодный".





В этом году исполняется 25 лет со дня создания Форума китайско-африканского сотрудничества. На протяжении 25 лет, при помощи Китая в Африке построены и модернизированы автомобильные дороги протяженностью более 100 тыс. километров автодорог, а также железные дороги, протяженность которых превышает 10 тыс. За последние 3 года, китайские компании создали Африке более 1,1 миллиона рабочих мест, и мы уже 16 лет подряд занимаем место крупнейшего торгового партнера Африки. Сотрудничество с Китаем приносит нашим африканским братьям и сестрам реально ощутимые выгоды. В знак уважения к господину Юань Лунпину один фермер из Гамбии в прошлом году специально привозил в провинцию Хунань рис, который он сам выращивал. Благодаря гибридному рису из Китая этот фермер и его соотечественники избавились от голода и вселил надежду на будущее. Подобны сюжеты чуть не каждый день происходят в Африке.





В 21 веке от Африки можно многого ожидать, модернизация современного мира будет невозможна без модернизации Африки. Стабильность и развитие Африки напрямую касается общего будущего человечества, голос и заботы Африки должны быть услышаны в мире. Африка пробуждается, все страны должны ее поддерживать в поиске нового пути самостоятельного развития.





В текущем году запущен ход реализации итогов Пекинского саммита. В рамках совместной реализации 10 планов партнерских действий с Африкой для совместного продвижения модернизации, будем оказывать содействие в ускорении индустриализации и модернизации АПК в Африке, принимать шаги по нулевым таможенным пошлинам для 100% тарифных позиций, культивировать новые точки роста в таких сферах, как цифровые и зеленые технологии, искусственный интеллект, реализовать 1000 небольших по масштабу, зато реально выгодных для местного населения социальных проектов, активизировать обмен опытом по государственному управлению, расширять представительность и права голоса Африки в международных делах. В этому году саммит G20 впервые пройдет на Африканском континенте, будем решительно поддерживать председательство ЮАР, чтобы оставить яркий африканский отпечаток в глобальном управлении.









Телеканал Феникс: В отдельных западных странах слышится риторика о том, якобы резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи не равняется принципу "Одного Китая", поскольку в ней не залакировано четкое определение принадлежности Тайваня и не запрещено участие острова в международных организациях. Как Вы бы это прокомментировали?





Ван И: Данная риторика нелепа и крайне опасна, бросает откровенный вызов авторитету ООН и послевоенному мироустройству. Тем, кто раздувает такую шумиху, советую внимательно пройтись по общеизвестной истине.





Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, это неоспоримый исторический факт. В этом году исполняется 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации. Победив японских агрессоров, китайский народ вернул Тайвань в лоно Китая. В опубликованных основными странами-победительницами войны "Каирской декларации" и "Потсдамской декларации" четко прописано, что все территории, отнятые Японией у китайского народа, такие как Тайвань, должны быть возвращены Китаю, впоследствии Япония приняла условия "Потсдамской декларации" - безоговорочную капитуляцию. Перечисленные аргументы недвусмысленно подтвердили суверенитет Китая над Тайванем, что является важной составляющей послевоенного миропорядка.





В 1971 году подавляющим большинством голосов была принята резолюция 2758 Генеральной Ассамблей ООН, которая постановляет восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и немедленно изгнать представителей тайваньских властей из рядов ООН. Данная резолюция раз навсегда закрыла вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН, пресекла любые спекуляции вокруг т.н. "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня". "Провинция Тайвань Китая" является единственным названием Тайваня в ООН. Тайвань никогда не был и не будет отдельным государством. Раздувать так пресловутую риторику "независимость Тайваня", это не что иное, как расколоть Китай. Поддержка и потворство сил "независимости Тайваня" будет воспринято как вмешательство во внутренние дела Китая в ущерб





Принцип государственного суверенитета - краеугольный камень Устава ООН, тут не допускается применение кем бы то ни было двойного стандарта. Уважение суверенитета и территориальной целостности диктует поддержку полного воссоединения Китая, приверженность принципу "одного Китая" подразумевает под собой противодействие "независимости Тайваня" во всех ее проявлениях. Воссоединение Родины - это общие чаяния всех наших соотечественников, это необратимая тенденция и непреложная справедливость. Те, кто стремятся к "независимости Тайваня", в конечном итоге обжигаются. Попытки сдерживать Китай за счет разыгрывания тайваньской карты обречены на провал. Воссоединение родной Отчизны - неудержимая историческая тенденция.













Associated Press of Pakistan: Китай всегда уделяет приоритетное внимание отношениям с сопредельными регионами, но попытки США разместить здесь ракеты средней дальности могут провоцировать конфликт. Как Китай оценивает ситуацию в сопредельных странах? Какие новые измерения в отношениях с ними?





Ван И: С начала 21-ого века Азия сохраняет устойчивый темп роста, став драйвером глобального развития и континентом мира и стабильности. Это достижение настолько ценно, что стоит особо беречь. Азия - это защищенная крыша для Китая, в этом общем доме живут Китай и каждые азиатские страны. Выдвинутая Председателем Си Цзиньпином концепция "доброжелательность, искренность, взаимовыгодность и инклюзивность" открыла новые горизонты дружественного сотрудничества Китая с соседними странами. Сегодня Китай достиг консенсуса с 17 соседними странами по созданию сообщества единой судьбы, сформировав "два ключевых кластера" - на Индокитайском полуострове и в Центральной Азии. Мы также подписали соглашения о сотрудничестве по совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" с 25 соседними странами. Китай является крупнейшим торговым партнером для 18 стран. Современный Китай для Азии уже стал стабилизирующим ядром, двигателем экономического развития и опорой региональной безопасности.





Безусловно, у соседей бывают неполадки. Например, оставшиеся от истории вопросы и противоречие реальных интересов. Их нужно должным образом разрешать. Но как говорится: "гармония в доме - залог всех благополучий". Придерживаясь концепции "общего дома", следуя курсу на создание сообщества единой судьбы, мы обязательно преодолеем разногласия и достигнем взаимовыгодного сотрудничества на основе равноправных консультаций, взаимной уступчивости и понимания. Китай продолжает расширять открытость, включая в одностороннем порядке, чтобы делиться плодами своего развития.





Что касается упомянутой в вашем вопросе возможности размещения США ракет средней дальности в регионе, Китай решительно выступает против, таких планов не приветствуют и другие страны региона. Так называемая "Индо-тихоокеанская стратегия" США находится на обороте уже много лет, а что дала региону? Лишь эскалацию напряженности и разжигание противоречий. Как говорится: "за что возьмется, все заваливает".





Азия - не арена соперничества между крупными державами, а должна быть образцом международного сотрудничества. Мы выступаем за открытый регионализм, и совместное использование возможностей развития Азии на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.













Агентство Франс Пресс: Натянуты отношения между Китаем и ЕС в торговле, в особенности электромобилями продолжаются существовать довольно долго. В этом контексте как МИД Китая оценивает перспективы развития отношений с ЕС?





Ван И: В этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС. История развитие китайско-европейских отношений за последние полвека показывает, что самым ценным опытом является взаимное уважение, самой мощной движущей силой является взаимная выгода и обоюдный выигрыш. Обе стороны сошлись прежде всего во мнениях о многосторонности, партнерство - это наиболее точное позиционирование взаимоотношений между Китаем и Европой.





За прошедшие 50 лет были достигнуты значительные свершения в сотрудничестве между Китаем и ЕС. Двусторонний товарооборот увеличился с 2,4 млрд долларов до 780 млрд долларов США, а объем инвестиций увеличился до 260 млрд долларов почти с нуля. Общее количество контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа превысило 100 тыс., которые составляют "золотым караваном" между Азией и Европой.





А 50 лет спустя, сегодня на Китай и ЕС приходится более трети мирового ВВП, стратегическая и глобальная значимость сотрудничества Китая и Европы только растет. Здоровые и устойчивые китайско-европейские отношения не только откроют светлое будущее для обеих сторон, но и всего мира.





В начале текущего года во время телефонного разговора с председателем Европейского Совета Антониу Коштой Председатель Си Цзиньпин отметил, что чем больше серьезной и сложной становится международная ситуация, тем важнее быть верным первоначальным целям при установлении дипломатических отношений, активизировать стратегический диалог, укреплять стратегическое взаимодоверие, сохранять приверженность статусу партнерства. Мы по-прежнему питаем оптимизм по поводу отношений в Европой, которая по нашему убеждению может стать для нас надежным партнером. У обеих сторон хватает возможности и мудрости для надлежащего решения существующих проблем путем дружеских консультаций ради открытия вполне обнадеживающей перспективы в последующее 50-летие.













China Daily: Социальные опросы показывают существенный рост симпатии среди населения Юго-Восточной Азии по отношению к Китаю. Страны Глобального Юга, включая государства Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, предпочитают дать Китаю, нежели США и европейские страны, положительную оценку. Как Вы бы прокомментировали результаты вышеуказанных соцопросов и выявленное предпочтение?





Ван И: Отношения любых двух стран строятся на дружбе между их народами, которая, в свою очередь, содействует миру. Поступательное социально-экономическое развитие и постоянное расширение открытости высокого уровня в Китае сопровождаются активизацией обменов и контактов между народами Китая и других стран мира, а также их непрерывным сближением.





Упомянутая вами положительная оценка Китаю со стороны народов стран Глобального Юга - это на самом деле так и есть. Китай всегда придерживается принципов честности и доброжелательности в отношении других стран развивающегося мира, с которыми нас связывает чувство естественной близости и идентичности. Обратил внимание также на то, что среди населения развитых стран популярным трендом становится "открыть и обнять Китай". Благодаря туристическим поездкам или с помощью соцсетей можешь иметь полное представление о безопасной, открытой и современной стране в лице Китая, знакомиться с дружелюбными, добрыми и интересными китайцами. Цитирую слова молодого человека из США: в китайцах я вижу море позитива!





Слова простых людей, словно солнце, разгоняют тучи предубеждений. Сближение сердец похоронит любые разделительные линии. Призываем иностранных друзей выбраться из информационного пузыря, сбросить предвзятые мнения, собственными глазами открыть для себя настоящий и энергичный Китай, с открытой душой упиваться ритмом динамичной жизни 1,4-млрдного китайского народа.













Kyodo News: После того, как Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и Председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Перу в прошлом ноябре, активизируются дружественные обмены. Однако в японско-китайских отношениях существует и много проблем. Министр Ван, как вы оцениваете нынешние японско-китайские отношения? Готов ли Китай позитивно откликнуться на озабоченности и ожидания японской стороны в отношении восстановления импорта продукции рыбного промысла и содействия спокойному ведению бизнеса японскими предприятиями в Китае?





Ван И: В прошлом ноябре между руководителями двух стран были достигнуты важные договоренности по всестороннему развитию китайско-японских стратегических взаимовыгодных отношений в соответствии с духом четырех политических документов между Китаем и Японией, по выстраиванию конструктивных, стабильных китайско-японских отношений, отвечающих требованиям новой эпохи. Благодаря общим усилиям видим тенденцию к улучшению и развитию двусторонних отношений. Мы приветствуем укрепление обмена между различными кругами общественности, расширение взаимовыгодного сотрудничества и усилия по перенастройке чувства дружбы между народами, поскольку все это пойдет на пользу обеим сторонам в долгосрочной перспективе. Что касается тех конкретных озабоченностей, китайская сторона будет ответственным образом продвигать их решение, соблюдая соответствующие законы и правила.





Хотел бы особо подчеркнуть, что в этом году отмечается 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам. Сохранение исторической памяти об истории важно для завтрашнего дня. Тот, кто забудет историю, утратит ориентировку в будущее. Чудовищное преступление японского милитаризма против народов Китая и других стран Азии не имеет срока давности, да и причинило самому японскому народу невыразимые страдания. Предотвращение возрождения милитаризма - это неотложный долг Японии и непреклонная воля китайского и других азиатских народов. Япония должна оглядываться на свою историю ответственно и честно, последовательно идти по пути мирного развития, строго соблюдать дух мирной конституции.





Принцип "одного Китая" является политической основой китайско-японских отношений. Прошло уже 80 лет после присоединения Тайваня к Китаю, а некоторые японцы отказываются исправить свои ошибки, вступают в сговор с сепаратистскими силами, выступающими за "независимость Тайваня". Со всей серьезностью их предупреждаем: чем пытаться связать тайваньский вопрос с безопасностью Японии, лучше запомнить, провоцировать тему Тайваня создаст проблемы самой Японии.





Обмен между Китаем и Японией своими корнями уходит в далекое прошлое, Япония должна бы лучше всех знать Китай, как миролюбивую силу, доверительного и дружеского соседа. На протяжении тысячелетия Китай принес Японии одни возможности, а угрозы - никогда. В условиях колоссальных исторических перемен здравомыслящие японские друзья должны взвешенно подумать о том, какие правила поведения соседям необходимо соблюдать, и что такой тренд, а потом - творить добро.













Folha de Sao Paulo (Фолья де Сан Паулу): В прошлом месяце во время первого турне по Латинской Америке Госсекретарь США выдвинул ультиматум по отдалению от Китая, предупредив о возможных мерах в случае отсутствия изменений. Как Китай собирается на это реагировать? Будут ли об этом переговорить на предстоящем форуме Китай-Латинская Америка?





Ван И: Сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой относится к сотрудничеству Юг-Юг, которому свойственна взаимная поддержка без никаких геополитических расчетов. При выстраивании отношений с латиноамериканскими партнерами мы неуклонно придерживаемся принципов равноправия и обоюдного выигрыша, никогда не претендуем на формирование для себя какой-то сферы влияния, не направлены против кого-то.





То, чего хочет народ Латинской Америки, - это собственный домашний очаг, а не какой-то чужой задний двор. То, чего ожидают страны Латинской Америки, - это самостоятельность и независимость, а не пресловутая доктрина Монро. Китайско-латиноамериканское сотрудничество пользуется широкой поддержкой благодаря тому, что оно осуществляется при уважении желания местного населения, отвечает нуждам стран региона, предоставляет надежный выбор и широкие возможности для возрождения Латинской Америки.





Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпин со своими латиноамериканскими коллегами при поддержке Форума Китай-Латинская Америка сообщество единой судьбы Китая и Латинской Америки в новую эпоху формируется весьма плодотворно, приносит выгоды народам всех стран.





В этом году исполняется 10 лет с момента официального запуска Форума. Запланировано в первом полугодии провести в Китае четвертую министерскую встречу Форума. Пусть она поможет нам преодолеть географические расстояния и всяческие помехи, станет еще одной уникальной возможностью вывести на новый уровень сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой.













China Dragon TV: В последние годы вялость глобальной экономики также создает определенные сложности для китайской экономики . Как вы оцениваете китайскую экономику? Каких новаторств можно ожидать в текущем году от китайской дипломатии в плане стимулирования китайской модернизации и социально-экономического развития?





Ван И: По итогам прошлого года китайская экономика выросла на 5%, что позволило нашей стране выделяться среди ведущих стран мира. К тому же этих успехов удалось достичь в ходе всемерного продвижения зеленой трансформации в условиях нисходящего тренда роста всего мира и односторонних нелегитимных санкций со стороны США, что ярко демонстрирует выносливость и огромный потенциал китайской экономики.





Председатель Си Цзиньпин отмечал: "Пройденное испытание делает нас сильнее". Будь то международный финансовый кризис или коронавирусная инфекция, из каждого испытания китайская экономика всегда выходит еще более сильной и успешной. Убеждение наше базируется на сверхмасштабном рынке и внутреннем спросе, мощной индустриальной системе и инновационном потенциале, а также институциональных преимуществах и политике реформ и открытости. "Следующий Китай - все еще Китай", первая часть китайского чуда завершилась беспрецедентными высокими темпами роста, вторая часть обещает быть еще более яркой и восхитительной.





Китайская дипломатия будет как и прежде служить твердой стратегической опорой и создавать благоприятные внешние условия для реализации китайской модернизации. Будем упрощать взаимные поездки, сегодня Китай вводит в одностороннем порядке безвизовый режим в отношении 38 стран, продлен срок безвизового транзитного пребывания для граждан 54 стран до 240 часов. Ожидается, что "круг друзей" безвизового режима пополнится новыми участниками, и посещение Китая станет международной модой. Будем повышать эффективность внешнеполитических услуг, координировать дипломатические ресурсы, проявлять инновационный дух в оптимизации глобальных презентаций МИД, налаживая связи для продвижения открытого сотрудничества. Будем улучшать деловую среду, планомерно расширять открытость на институциональном уровне, сохранять одностороннюю открытость наименее развитым странам, неуклонно сокращать негативный список и расширять доступ на рынок, чтобы Китай по-прежнему остался приоритетным выбором для международного сотрудничества.













Сингапурская газета "Ляньхэ цзаобао": С какими последними результатами идут консультации между Китаем и странами АСЕАН по Кодексу поведения в Южно-Китайском море(COC), в чем сложности? Не омрачат ли переговорный процесс возникшие в прошлом году провокации со стороны Филиппин в ЮКМ?





Ван И: В прошлом году, благодаря совместным усилиям Китая и стран АСЕАН, ситуация в ЮКМ была в целом стабильной, проход через ЮКМ остается самым безопасным, загруженным для мирового судоходства и авиации. У нас с Индонезией заключено межправительственное соглашение о морском сотрудничестве, с Малайзией стартовал двусторонний диалог по морским вопросам, со всеми непосредственно вовлеченными в урегулирование ЮКМ странами у нас действует двусторонний механизм диалога по морским делам. Как показывает практика, нет проблем, которые не могут решаться через диалог, нет задач, которые не могут выполняться путем сотрудничества.





По поводу упомянутых вами провокаций со стороны Филиппин совсем недавно на одном международном форуме из уст официального лица региональной страны прозвучал весьма интересный, я бы сказал, точный тезис о том, что каждый случай провокаций Филиппин с Китаем сопоставим с теневым шоу кожаных кукол. И каждый из них был режиссирован извне и транслирован западными СМИ, по одному и тому же сценарию с расчетом на очернение и дискредитацию Китая. Такой воспроизводимый фарс уже мало кого интересует. Продолжаем защищать собственные территориальный суверенитет и морские интересы в рамках закона, при осуществлении юрисдикции над Рифом Жэньай и Островом Хуанъянь мы также готовы с учетом реалий проявлять дух гуманизма. Нужно вновь ясно дать понять, что провокатор самому себе навредит, пешка окажется в опале в конце концов.





Долгосрочное добрососедство, дружба, мир и спокойствие в ЮКМ не может наладиться без доверия и правил. Речь прежде всего идет о важности исполнять положения Декларации о поведении сторон в ЮКМ, ускорять согласование Кодекса поведения сторон. Благодаря усилиям китайской стороны, интенсивнее продвигается переговорный процесс, успешно прошло третье чтение. Мы имеем полное основание полагать на его окончательное согласование и принятие. Готовы со странами АСЕАН активизировать диалог, устранять помехи, стремиться к общему при сохранении различий с целью скорейшего доработки Кодекса, по-настоящему превратить ЮКМ в море мира, дружбы и сотрудничества.













Beijing Daily: В этом году отмечается 30-летняя годовщина проведения 4-ой Всемирной конференции по положению женщин. В 2020 г. Председатель Си Цзиньпин предложил в очередной раз созвать Глобальный саммит женщин в Китае в 2025 г. Вы не могли бы проинформировать о ходе подготовки к саммиту?





Ван И: Завтра будет Международный день трудящихся женщин, пользуясь возможностью, поздравляю всех женщин с праздником!





В 1995 г. в Пекине состоялась 4-ая Всемирная конференция по положению женщин ООН, принятые на которой "Пекинская декларация" и "Платформа действий" стали важными вехами глобального гендерного равенства. В контексте 30-летия проведения Пекинской конференции и с целью реализации важной инициативы Председателя Си Цзиньпина, Китай проведет очередной саммит женщин во второй половине текущего года.





За 30 лет на основе духа Пекинской конференции Китай достиг исторических успехов по продвижению развитию дела женщин в Китае, претворяя в жизнь основную государственную политику гендерного равенства и национальный план действий по содействию всестороннему развитию женщин. Бесчисленные выдающиеся женщины стали героинями времени и внесли значительный вклад в китайскую модернизацию.





За три десятилетия Китай практическими действиями играет ведущую роль в развитии дела женщин в мире. Мы поддерживаем работу структуры "ООН-Женщины", совместно с ЮНЕСКО учредили Премию за достижения в области образования девочек и женщин, оказали помощь в реализации 100 проектов в области охраны здоровья матери и ребенка в развивающихся странах, подготовили более 200 тыс. высококвалифицированных кадров из числа женщин для более чем 180 стран и регионов.





30 лет назад Пекин свидетельствовал о решимости женщин во всем мире добиться равенства. 30 лет спустя гости вновь соберутся в Пекине для обсуждения планов развития женщин в мире. Надеемся, что все больше женщин получат возможности для самореализации и исполнят свои мечты.









Press Trust of India: Благодаря контактам на высшем уровне Индии и Китаю удалось выйти из тупика. Как вы оцениваете перспективу двусторонних отношений? Могут ли Индия и Китай выстроить устойчивые отношения на фоне глобальной турбулентности?





Ван И: За прошедший год китайско-индийские отношения сделали положительные шаги. В октябре прошлого года в Казани состоялась результативная встреча Председателя Си Цзиньпина с Премьер-министром Моди. На ней были определены стратегические ориентиры для улучшения и развития китайско-индийских отношений. Стороны реализуют важные договоренности высших руководителей, укрепляют контакты на разных уровнях и практическое сотрудничество. Достигнут ряд позитивных результатов.





Китай и Индия - важные соседи друг для друга. Мы уверены, что единственный правильный выбор для обеих стран - это быть партнерами, взаимно способствующими развитию, это гармоничное взаимодействие, подобное "танцу дракона и слона".





Для двух крупнейших развивающихся стран, общая задача в том, чтобы ускорить развитие и возрождение своей страны. В том, чтобы поддерживать, а не истощать друг друга. В том, чтобы укреплять сотрудничество, а не строить барьеры недоверия. Только это отвечает коренным интересам двух стран и их народов.





Как древние цивилизации, у наших стран достаточно ума и способности, чтобы сохранять мир и стабильность на границе вплоть до достижения справедливого и рационального решения. Важно не позиционировать двусторонние отношения пограничными вопросами, и не допустить влияния отдельных разногласий на общие двусторонние отношения.





Как важные представители Глобального Юга, наши страны несут и ответственность в борьбе с гегемонизмом и политикой силы. Нужно защищать не только законные интересы двух стран, но и основные нормы и принципы международных отношений. Сотрудничество Китая и Индии дает большую надежду на демократизацию международных отношений и усиление роли Глобального Юга.





В этом году отмечается 75-летие со дня установления дипотношений Китая и Индии, мы готовы вместе с индийской стороной прилагать усилия, обобщая исторический опыт и открывая новые перспективы, чтобы содействовать здоровому и стабильному развитию китайско-индийских отношений.













Агентство CNS: Прошлый год запоминается тем, что Китай благополучно эвакуировал свыше 10 тыс. своих соотечественников из-за рубежа. В последнее время такие трансграничные преступления как азартные онлайн-игры и телеком-мошенничество, привлекли большое внимание общественности. По мере того как больше и больше китайцев выезжают за границу, как МИД Китая будет эффективнее обеспечивать законные права и интересы находящихся за рубежом китайских граждан?





Ван И: ЦК КПК заботится обо всех соотечественниках за рубежом и переживает за их безопасность и благополучие. В 2024 году более 10 тыс. китайских граждан были эвакуированы из Ливана, Гаити и других зон конфликтной ситуации. Мы обработали более 50 тыс. дел, связанных с консульской защитой, более 500 тыс. звонков по горячей линии 12308, и опубликовали более 5 тыс. предупреждений о безопасности за рубежом. Наша цель проста - где бы вы ни находились, Родина всегда рядом.





Азартные онлайн-игры и телеком-мошенничество - вызывает серьезную тревогу среди населения, является предметом приоритетного внимания МИДа. Благодаря совместным усилиям лидеров Китая и соседних стран, правоохранительные и дипломатические органы сообща организовали трансграничную операцию по спасению застрявших китайских граждан. Все мошеннические центры северной Мьянмы вдоль китайской границы были полностью ликвидированы. Китай, Таиланд, Мьянма и Лаос совместно принимают меры по борьбе с телеком-мошенничеством в пограничных районах Тайланда и Мьянмы. Наша миссия ясна - срезать черные руки, протягивающиеся к народу, и избавить общество от азартных онлайн-игр и телеком- мошенничества навсегда.





В 2025 году мы будем сосредоточены на создании системы обеспечения безопасности наших соотечественников за рубежом, которая включает в себя три ключевых направления: Первое, формировать платформу международного сотрудничества по обеспечению безопасности за рубежом, углублять сотрудничество в области безопасности со всеми странами, в частности со странами-участницами инициативы "Одного пояса и одного пути" и государствами Ланьцан-Меконг, расширяя круг друзей взаимопомощи. Второе, эффективно использовать горячую линию 12308, предоставлять круглосуточные консультации и помощь. Третье, совершенствовать механизм раннего предупреждения рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечить более эффективную консульскую защиту для соотечественников за рубежом и развеять их опасения.





Пресс-конференция продлилась 1 час 30 минут.