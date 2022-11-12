Шахиза Визарат: Я, безусловно, считаю сегодняшнюю политику России разрушением мировой монополии Запада

Фото: bigasia.ru

15-16 сентября 2022 года в Самарканде состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором приняли участие лидеры государств - членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные лидеры. В рамках саммита президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч с руководителями ряда стран, в том числе с новым премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Саммит в Самарканде показал, в каком направлении будут развиваться новые институты международного сотрудничества и какие именно принципы составят фундамент будущего миропорядка. Стратегические вопросы взаимодействия России и Пакистана в эпоху разворота на Восток обсудил с доктором Шахидой Визарат, деканом колледжа экономики и социального развития Института управления бизнесом г. Карачи, Пакистан, генеральный директор телеканала "Большая Азия" и интернет-сайта bigasia.ru Александр Лебедев.

Александр Лебедев:

Профессор, добрый день! Спасибо большое, что нашли время поговорить с нами о стратегических вопросах развития российско-пакистанских отношений. Какими сегодня Вы видите отношения между Россией и Пакистаном в сфере политики и экономики?

Шахида Визарат:

- Я очень рада нашей встрече. Мне довелось несколько раз принимать участие в международных конференциях, организованных Российской Федерацией. На них обсуждалось развитие Шанхайской организации сотрудничества и те важнейшие вопросы двустороннего взаимодействия, на которых вы сделали акцент. Развитие взаимной торговли имеет большое значение для наших стран. Так, Россия в последние годы наращивает объемы экспорта в Пакистан, такой же процесс можно наблюдать и в обратном направлении. Обе стороны в первую очередь заинтересованы в развитии стратегических экономических отношений. При этом экономическая ситуация в мире представляется весьма драматичной, резко изменившись после 11 сентября 2001 года. За последние 20-25 лет мы наблюдали крушение многих действующих правительств, в первую очередь речь идет о трагических событиях в Афганистане, Сирии и Ливии. Сегодня экономическая ситуация в Пакистане очень сложная, наша экономика переживает период спада. Экономика же неразрывно связана с политикой, поэтому ограничения и санкции, вводимые в течение нескольких лет Соединенными Штатами против ряда стран, прежде всего Китайской Народной Республики и России, действительно бьют по их экономическим системам. Западные державы, в том числе США и Великобритания, диктуют так называемый мировой порядок, основанный на правилах, целью которого является возвращение развивающихся стран к периоду конца Второй мировой войны, то есть фактически к колониальной эпохе, что полностью противоречит интересам наших государств. Я, безусловно, считаю сегодняшнюю политику России разрушением монополии в мировой политике, единых правил, которые диктует Запад. Ее итогом является создание многополярного мира, и именно поэтому укрепление экономических, политических связей, а также взаимодействие в сфере безопасности крайне важны для дальнейшего развития наших стран.

Как Вы считаете, период экономического спада - это процесс объективный или субъективный? Он был вызван внутренними причинами или же произошел в результате влияния внешних факторов?

- Давайте обратимся к истории экономического развития Пакистана. До 1980 года наша страна процветала, и мы не брали крупных займов у международных финансовых институтов, как, например, сейчас. Но в конце 1980-х и 1990-х Пакистан вернулся к парламентско-демократической форме правления, и это был один из наиболее драматичных периодов, поскольку власти в те годы неоднократно обращались к международным финансовым институтам, в частности к Международному валютному фонду (МВФ) за крупными займами. Проблема в том, что, когда развивающаяся страна, как наша, обращается за помощью к МВФ, она должна платить слишком высокую цену за эти заемные деньги, что в определенной степени тормозит наше экономическое развитие и, соответственно, влияет и на общественную жизнь. Дело в том, что условия Международного валютного фонда очень жесткие. Они включают в себя определенную программу, требования к потребительской корзине населения, что в конечном итоге блокирует или значительно замедляет темпы экономического развития. Страна начинает брать дополнительные займы, попадает в "долговую ловушку", а имеющихся средств не хватает даже для обслуживания внешнего долга. Экономический кризис оказал сильное влияние и на социальную сферу, в частности на рост преступности, одним из распространенных видов которой в нашей стране является похищение людей. К сожалению, наша страна не усвоила уроков, полученных в 1980-е годы после займов у международных финансовых организаций. В настоящее время власти Пакистана вновь обращаются в МВФ, получая взамен грабительские программы помощи.





Возвращаясь к стратегическим отношениям Пакистана и России. Мы точно не являемся страной, которая обращается со своими партнерами как МВФ, поскольку у нас разные методы. И в российской прессе было очень много публикаций о том, что смена премьер-министра вашей страны весной 2022 года произошла под давлением Соединенных Штатов Америки. Интересно, что это случилось практически сразу после визита экс-премьера Пакистана в Москву. Как Вы считаете, имело ли место определенное давление извне или же все дело в совокупности объективных и субъективных факторов?

- Трудно оценить, насколько бывший премьер-министр Имран Хан за 3,5 года пребывания у власти стал близок к России или, например, к Китаю. При этом действительно имели место разногласия между экс-премьер-министром и начальником штаба сухопутных войск генералом Баджва. На мой взгляд, эта отставка в какой-то степени была спровоцирована с внешней стороны, то есть произошла под внешним давлением.

Тогда у меня еще один вопрос. Есть ли вероятность, что действующая администрация и политические элиты будут искусственно сдерживать развитие российско-пакистанских отношений?

- Сегодня тремя крупнейшими партиями в нашей стране являются Пакистанская мусульманская лига Наваз, Пакистанская народная партия и Партия движения за справедливость. Они придерживаются традиционной повестки дня, которая на протяжении многих лет была связана прежде всего с влиянием Соединенных Штатов. Не могу сказать о каком-то системном или официальном давлении. Но очень многие решения по ключевым проектам в Пакистане принимаются не в самой стране, а за ее пределами. Таким образом, существует фактически два уровня ограничений, которые накладываются на политику Пакистана. Прежде всего, это, конечно, позиция западных стран и англосаксонского мира, который делает все возможное, чтобы остановить, затормозить или в какой-то мере ограничить движение навстречу России. Второй уровень - это, конечно, Индия, которая также со своей стороны будет делать все от нее зависящее, чтобы затормозить движение РФ и Пакистана навстречу друг другу.

2 октября 2017 Вы выступали в Московском государственном университете на тему развития сотрудничества Пакистана с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Как изменились китайско-пакистанские отношения за последние 5 лет?

- Китайская Народная Республика и Республика Пакистан являются стратегическими партнерами, но бывшее руководство нашего государства приостановило несколько совместных проектов с этой страной, поэтому сегодня мы не наблюдаем такого тренда на интенсификацию взаимодействия, как в предыдущие годы. И несмотря на то что правительства обеих стран подтверждают стремление к сотрудничеству, реализация совместных проектов замедляется.

Поскольку экономика всегда является лакмусовой бумажкой в отношениях между странами, скажите, растет ли товарооборот Пакистана с США?

- На данном этапе товарооборот нашей страны как с США, так и с Европейским союзом действительно растет, но важно понимать, что это продолжение колониальной политики, которая является наследием прошлого.

Согласны ли Вы с точкой зрения, что приоритеты Пакистана сегодня смещаются с Запада на Восток? Означает ли это, что Пакистан, находясь в Азии, будет разворачиваться на Восток и постепенно выходить из-под влияния Запада, Евросоюза и США?

- Пакистан, безусловно, заинтересован в развитии отношений со странами Азиатского региона, но наша страна все еще находится под сильным влиянием США и Великобритании, которые обращаются с Пакистаном как с раненой птицей.

Пакистан на протяжении уже 5 лет является членом ШОС. Работа в этом формате как раз может помочь не только вылечить птицу, но и дать ей возможность расправить крылья и взлететь на уровень 1980-го года.

- Это действительно может стать решением многих наших проблем, и я неоднократно на протяжении многих лет говорила, что Пакистан выступает за интеграцию со странами региона и что секрет спасения Пакистана в определенной степени заключается в отходе от западного мира и укреплении сотрудничества со странами нашего региона, прежде всего с Афганистаном, Ираном, Турцией, Китаем и другими.

Это очень важный фактор, потому что США будут торговать и развивать экономическое сотрудничество только с теми странами, чьи ценности соответствуют западным. Мы абсолютно точно понимаем, что ценности Пакистана не могут сегодня соответствовать идеалам западного мира.

- Меня тоже удивляет, почему Пакистан продолжает ждать денег от Соединенных Штатов. Ведь на сегодняшний день Пакистан - страна, обладающая богатейшими запасами природных ресурсов. Еще одним значимым фактором для Пакистана является его географическое положение. Благодаря этим преимуществам наша страна как раз и может "исцелиться". Проблема в том, что Пакистан предоставлял свою территорию американцам бесплатно, что удивительно. И сегодня перед нами стоит задача начать масштабную разведку наших природных ресурсов, развивать промышленное производство и продавать уже конечные продукты, а не вновь занимать деньги, в частности, у США.

Здесь есть очень серьезная ремарка. Я говорю сейчас не о ценностях географического позиционирования в регионе, а о культурном коде. На мой взгляд, главная ценность и объединяющий фактор на Востоке - мусульманская культура, традиции и ценности, история народа, которая не совпадает с миром англосаксов.

- Действительно, самое важное - это человеческие ценности, которые мы все уважаем, и вы знаете, что те идеалы, которые были привнесены Соединенными Штатами, абсолютно противоречат нашим, мусульманским. Мы их не принимаем, поэтому, конечно, поддерживаем собственные ценности.









Сегодня мир делится по ментальным основаниям. Может быть, и эксперты, и политики должны консолидировать свою точку зрения и заявить: "Нет, мы должны изменить политику Пакистана"?

- Могу сказать, что простые люди как раз об этом и думают. Но, с другой стороны, существуют правящие элиты, которые не спешат менять свои взгляды и у которых есть собственные приоритеты.

В России не так давно главной ценностью тоже являлись деньги. Но в последнее время мы начинаем понимать, что это не так. И основной ценностью становятся сила духа народа и государства и сила оружия. А в Пакистане население практически в 2 раза больше, чем в России. И если в России проживает 20 млн мусульман, то в Вашей стране практически консолидированное общество в религиозном плане, а также мощная армия.

- Вы абсолютно правы. В Пакистане также уважают и ценят эти ценности и приоритеты, в том числе человеческие отношения и семейные узы. Именно это и сближает наши страны и в культурном плане, и в экономическом. Для России и Пакистана очень важно усиливать экономическое сотрудничество и интеграционные процессы, но, несмотря на это внутреннее желание населения нашей страны, все-таки прогресс происходит крайне медленно. В то же время я бы хотела обратить ваше внимание на то, что этот процесс будет замедляться до тех пор, пока Соединенные Штаты будут в значительной степени доминировать при принятии решений Пакистаном. С другой стороны, Россия должна не смотреть на Пакистан через призму отношений с Индией, а предпринимать определенные шаги и усилия для активного сотрудничества и прямого диалога с нашей страной.

Это очень важный тезис, поскольку существует аксиома, что путь в бизнес, политику и сотрудничество лежит исключительно через знания. Многие наши коллеги говорят, что знают настроения в Пакистане, и большинство людей там на стороне не России в проведении этой спецоперации, а Украины, потому что "большой обижает маленького".

- Я не совсем согласна с этим. В Пакистане по-разному относятся к специальной военной операции на Украине: образованные люди преимущественно читали и знают о тех причинах, которые вынудили Россию начать эту операцию. Особое возмущение среди местного населения вызвала информация о специальных химических лабораториях, которые размещались на территории Украины под руководством США. Это спровоцировало резко негативную реакцию в нашей стране. Российская сторона также должна понимать, что существует колоссальное лобби, которое противостоит сотрудничеству РФ и Пакистана. Речь идет, в частности, о лоббировании со стороны США и Индии. Надо еще учитывать, что много дезинформации вбрасывается на наш медийный рынок как со стороны США, так и со стороны Индии.

Мы вышли на самый интересующий меня как руководителя телеканала "Большая Азия" вопрос. Есть ли в Пакистане какая-то группа медийных компаний, лояльных к России, которые могут рассказывать о России в позитивном или как минимум объективном ключе?

- Я постараюсь это выяснить.

Как вы знаете, наш канал называется "Большая Азия" и наш слоган: "Открываем Азию для России". В России очень многие понимают, что у нашей страны есть отношения с Китаем, Пакистаном, с другими государствами; есть привилегированные партнеры, к которым де-юре относится Индия. Но это не означает, что мы не можем узнавать о традициях и культуре Пакистана. Многие иностранные коллеги удивляются, что у нас нет лоббистского диктата в СМИ. Я могу сказать, что мы открыты для сотрудничества, которое помогло бы выстроить мост для реальных отношений в медийной сфере между Россией и Пакистаном.

- Очень приятно слышать от такого джентльмена о важности и желании выстраивать стратегические культурные и экономические отношения между нашими странами.

Любая работа экспертов за рамками научных рассуждений должна подразумевать практическую деятельность. Надеюсь, мы сделаем следующий шаг к обсуждению сотрудничества в медийной сфере.

- Несколько лет назад я была в Брюсселе и неожиданно для себя включила телеканал Russia Today. Я была глубоко потрясена той правдивой информацией, которую передавал этот канал. По сравнению с тем, что транслируют BBC или CNN, разница просто колоссальная. Вернувшись в Пакистан, я стала спрашивать у всех, почему информация различается до такой степени и когда российское телевидение, какой-либо российский телеканал придет и начнет вещание в нашей стране.

Я люблю говорить, что микрофон - это "универсальная открывашка". Я буду очень рад, если среди ваших коллег, занимающихся разработкой экспертного мнения, появятся наши коллеги, специалисты из медиасферы.

- Я полностью поддерживаю эту идею, и мне нравится ваша метафора "открывашки". Надеюсь, что в ближайшее время канал "Большая Азия" будет представлен у нас в стране и мы все в Пакистане будем смотреть его.

Не думаю, что это просто, но хорошо, если так произойдет. Предлагаю вместе подумать о неких практических шагах по созданию информационного моста дружбы, доверия и сотрудничества. Я уверен, что по этому мосту мы сможем провести и экономические вопросы, и политические, и культурные. В современном мире самой надежной опорой является медиаресурс. Спасибо огромное за столь важный для нас и интересный разговор.

- Да, большое спасибо вам за приглашение!

СПРАВОЧНО:

Доктор Шахида Визарат - профессор и декан колледжа экономики и социального развития Института управления бизнеса города Карачи, Пакистан. Она получила степень магистра в Университете Вандербильта, США и степень доктора философии по экономике в Университете Восточной Англии. Она является автором трех книг и более 80 научных работ, опубликованных в международных и национальных журналах и газетах. В сферу ее интересов входят вопросы экономической политики, проблемы продовольственной безопасности, изучение международных финансовых институтов, конфликтов и многое другое.