Тренер Наталья Кузнецова: в гимнастике выживает сильнейший, пусть даже и не самый способный

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Основатель одного из крупнейших клубов художественной гимнастики в Алматы в интервью Kazakhstan Today поделилась своим мнением о ежегодном открытом турнире "Достык". Наталья Михайловна Кузнецова - заслуженный тренер РК, основатель одного из крупнейших клубов художественной гимнастики в Алматы.

- Вы часто говорите о том, что ваш турнир - это важное событие как для детей, так и их родителей и для тренеров. Расскажите, какие цели преследует "Достык" и почему он настолько важен?

- Турнир "Достык" завершает учебный год. На этих соревнованиях мы смотрим, как "выросли" дети, каков их прогресс. Кроме того, это своеобразный отчет тренеров об их работе. Это одна из его важных задач - подведение итогов очередного учебно-тренировочного цикла. А второе, это его смысловая нагрузка. Изначально этот турнир назывался "Дружба". Дружба - это самая главная цель нашего турнира, которая объединяет всех: все народы, все школы, всех детей вместе и делает их счастливыми. И сейчас, на этих соревнованиях, мы наглядно это видим: дети все довольны, родители - тоже. Подарить ребенку радость - это самая главная цель нашего турнира.

- Ваши соревнования традиционно собирают большое количество участниц. Что это означает для организаторов турнира? Можно ли считать это положительной характеристикой?

- Очень приятно, что приехало много представителей из различных школ, регионов. "Достык" действительно каждый год собирает большое количество участниц, люди едут с удовольствием. Это в первую очередь говорит о том, что судьи работают честно. Раз люди приезжают, это означает, что наш турнир им нравится. А нам нравится, что они к нам приезжают, потому что, во-первых, это обмен опытом. Выступает очень много интересных детей: и наши тренеры учатся, и другие тренеры набираются опыта, смотрят. Ну и такую хорошую точку поставить перед каникулами - я считаю, это важно, оставить яркое впечатление как у детей, так и у родителей, и не только у наших воспитанниц, но и у гостей соревнований.

- Вы, как опытный тренер, видели ли на этих соревнованиях детей, которые потенциально могли бы стать ведущими гимнастками в Казахстане?

- Как опытный тренер я могу сказать, что давать оценку ребенку сразу невозможно. У всех разная жизнь. У меня было очень много детей, которые были не способны к гимнастике в начале своего пути, а потом они приходили и становились "звездами". Успех зависит от очень многих обстоятельств. Это, во-первых, здоровье ребенка. Во-вторых - удача. Надо в нужное место в нужный час попасть. Ну и практически самое главное - это желание родителей и детей и терпение. Как показывает практика, в большинстве случаев родители не выдерживают этот марафон. Нужно очень много времени и сил, чтобы подойти к цели. Бывает, что срываются, когда совсем немного осталось до цели. У меня такое было много раз. Поэтому все дети - потенциально способные. Главное - это желание тренера развить их способности, чтобы хватило терпения и здоровья, чтобы у детей хватило желания достичь этих целей. Потому что здесь выживает сильнейший - психологически и физически, пусть даже и не самый способный.

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