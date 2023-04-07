06.04.2023, 18:07 3891
Интервью создателей кикшеринга Whoosh
Фото: кадр из видео
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Создатели кикшеринга Whoosh Дмитрий Чуйко и Егор Баяндин рассказали о самокатах с новыми технологиями.
Основной наш посыл здесь был в том, чтобы сделать возможность дать самокату "язык", с помощью SmartDashboard он будет общаться с пользователями, так как во время поездки у человека заняты руки, у него шум в ушах либо от ветра, либо от шума города. Этот Dashboard позволит самокату сообщать пользователю какую-то важную информацию, чтобы пользователь более комфортно передвигался. Безусловно, важный элемент - это CV. Мы сами обучаем модель, которая распознает элементы. Самое главное, что у нас есть возможность расширять ее. В будущем мы надеемся расширить функционал, который будет доступен", - сообщил Дмитрий Чуйко.
Один из создателей сервиса Егор Баяндин представил новые технологии.
Вы можете видеть здесь самокат, который оборудован нашей электроникой не только для управления самокатом, но также на этих самокатах оборудован SmartDashboard - верхняя панель с большим экраном, которая позволяет выводить много информации и помогает пользователю начать поездку, припарковаться, подсказать что-то во время поездки. Также на этих самокатах размещен модуль компьютерного зрения, что делает самокат еще умнее. Это история, которая позволяет понимать самокату, где он находится в конкретный момент времени, она позволяет определять количество людей, которые идут навстречу. Определять пешеходные переходы и подсказывает, где необходимо применить те или иные скоростные режимы. Мы верим, что такие технологии направлены на будущее развитие для того, чтобы этот транспорт становился еще более удобным, безопасным", - заявил Егор Баяндин.
Ответы на вопросы журналистов
Когда ожидать самокат с новым DashBoard в Алматы и других городах Казахстана?
- Это технология, которую мы будет тестировать. Мы будем добавлять какое-то количество этих самокатов, оснащенных DashBoard в города. Мы начнем с Москвы, дальше будем смотреть, как идет эксперимент и расширять его на другие города. Надо понимать, что это все-таки пилотная история, которая позволит нам накопить больше данных, больше информации и адаптировать эти разработки на основе того опыта, который мы в реальности получаем. У нас достаточно много теорий и много данных, на которые мы основывались, когда разрабатывали, но теперь важно проверить это все на реальных фактах, проверить, что это работает правильно. После этого как-то расширять.
Ваши прогнозы?
- Мне сложно здесь давать прогнозы. Мне кажется, несмотря на то что Computer Vision это очень хорошая технология, она по-прежнему пока достаточно дорогая и оснащать все самокаты в городе в перспективе ближайших нескольких лет все-таки затруднительно. Мы работаем над тем, во-первых, чтобы удешевить стоимость этой технологии, электроники, которая размещена в самокате. Во-вторых, работаем над тем, чтобы это все оптимизировать и сделать более массовым, потому что сейчас это мелкосерийная история. Сейчас у нас есть небольшая серия этих самокатов. Будем ее раскатывать по городам, дальше будем смотреть на результаты этого эксперимента и принимать дальнейшие решения.
Какие основные сценарии при пользовании самокатом вы видите?
- Если мы говорим про CV, то это скопление людей на пешеходном переходе. Это из того, что есть. Из дальнейших путей развития - это идентификация поверхности, по которой едет пользователь. В зависимости от этого будут подсказки. С точки зрения SmartDashBoard, здесь возможностей, наверное, даже больше. Хоть мы в прошлом году сделали специальные звуки, которые подсказывают пользователю, что он въехал в зону ограничения скорости, но это все равно не всегда понятно. Здесь на SmartDashBoard это можно отображать.
Мы были первыми, кто сделал зоны ограничения скорости в городе. Потом это стало массово. Эта история, когда самокат оборудован CV, позволяет пойти чуть дальше, потому что зона ограничение скорости - это просто географическое место, обозначенное на карте. В нем не всегда много людей, не всегда опасно, а иногда есть места, где, наоборот, много людей, но там нет зоны ограничения. Эта история работает динамически в реальном времени. Мы не планируем жестких действий, когда самокат резко останавливается. Все-таки мы за безопасность в первую очередь. Поэтому нам кажется, что важная работа здесь - это обучать самокат подсказывать.
Сначала самокат выдает рекомендации, но, если ситуация экстренная, включается ограничение скорости?
- Да. Управление тоже постепенное.
Кроме этого, появляются дополнительные возможности по взаимодействию с пользователем самоката на парковке. Мы планируем вывести навигатор на экран, что позволит пользователю легче перемещаться, не нужно будет останавливаться и заглядывать в телефон. Кажется, что это должно существенно облегчить пользование самокатом, особенно для новых пользователей.
Стоимость проката изменится для этих моделей самокатов?
- Сложный всегда вопрос со стоимостью. Мы стараемся делать, чтобы цены были достаточно конкурентоспособными и они покрывали наши операционные затраты, позволяли нам развиваться дальше, модернизировать флот, расширяться с точки зрения географии. Благодаря тому, что мы установили новые модули CV, мы точно не планируем повышать цены. Мы используем динамическую модель ценообразования, которая основывается на том, что мы считаем данные по спросу в конкретной локации, считаем, сколько у нас там самокатов. У нас есть некая модель, которая прогнозирует спрос на будущее. В зависимости от этого определяется цена.
Страхование
- У нас два типа страховки. Есть базовая страховка, за которую платим мы, как компания и которая покрывает всех пользователей, все поездки. Она покрывает ущерб третьим лицам. Есть расширенная страховка, она платная.
Как вы оцениваете действующие ПДД для водителей электросамокатов? Нужно ли их дорабатывать?
- Мне кажется, что ПДД, которые были приняты, достаточно правильные. Они учитывают интересы тех, кто едет на самокате и других людей, но работа предстоит еще большая.
Дмитрий Чуйко, CEO Whoosh, крупнейшего в России и самого быстрорастущего кикшеринг-сервиса по версии РБК.
Дмитрий Чуйко, основатель Whoosh - компании-разработчика шеринговой платформы для микромобильности и сервиса краткострочной аренды самокатов
Родился 7 апреля 1982 года родился в Алтайском крае, в 2004-м окончил Новосибирский государственный технический университет.
Имеет 20-летний опыт работы в области разработки продуктов, информационных технологий, маркетинга и продаж.
Создал в 2012 г. и управлял компанией S7 Travel Retail в должности генерального директора. Участвовал и был председателем совета директоров нескольких дочерних структур в S7, реализовал ряд продуктовых инициатив компании. До 2019 г. работал на позиции вице-президента по инновациям в Группе компаний S7.
В 2019 году ушел из S7 и основал Whoosh - технологическую компанию, которая самостоятельно разрабатывает и внедряет решения для шеринга городского микромобильного транспорта, а также управляет одноименным сервисом, крупнейшим в России, с долей 45% рынка по версии исследования "Трушеринга".
Кикшеринг Whoosh закрывает потребность транспорта последней мили. На данный момент работает в 19 городах России, парк компании более 45 000 электросамокатов, аудитория - 6 млн пользователей. В начале 2021 года компания получила инвестиции от нескольких партнеров - "ВТБ Капитал Инвестиции" и структуры ПАО "Банк Открытие" в сумме $25 млн.
Входит в топ-5 шеринг-компаний и является самым быстрорастущим шеринг-сервисом в России по версии Smart Ranking. Занимает 18 место в общем рейтинге Inc. Russia самых успешных стартапов 2021 года, и 4 - в рейтинге сервисов.
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04.04.2023, 11:54 10101
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Господин Посол, благодарю Вас за интервью. Недавно член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуй посетил Казахстан с делегацией. Расскажите о результатах этого визита? Каково его значение?
С 26 по 28 марта член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй возглавил делегацию из СУАР КНР по дружественному обмену в Казахстан. Казахстанская сторона придала этому большое значение и оказала китайской делегации прием на высоком уровне. За три дня и две ночи делегация побывала в Астане и Алматы, приняла активное уастие во многих мероприятиях и добилась беспрецедентных плодотворных результатов. Где бы ни находилась делегация, они чувствовали теплое, дружеское и искреннее гостеприимство казахстанской стороны. За время визита Секретарь Ма Синжуй встретился с Президентом Казахстана Токаевым, в узком и в расширенном составе с Премьер-Министром Казахстана Смаиловым, где обменялся глубоким мнением по сотрудничеству между СУАР и Казахстаном в различных областях; также провел встречи с заместителем Премьер-Министра - министром торговли и интеграции Сериком Жумангариным и акимами нескольких областей, они совместно приняли участие во 2-ом Дружественном диалоге приграничного сотрудничества Казахстана и Китая. СУАР установил отношения городов-побратимов с Алматы, Восточным Казахстаном, Абаем, Алматинской областью и Жетісу и подписал Меморандум о сотрудничестве по созданию механизма координации деятельности МЦПС "Хоргос" между акиматом области Жетісу и Народным правительством СУАР. Ведущие и лучшие предприятия СУАР сопровождали делегацию в Казахстан, где на месте ознакомились с казахстанской бизнес-средой, установили контакты с казахстанскими партнерами, подписали соответствующие соглашения о сотрудничестве.
Делегация во главе с секретарем Ма Синжуй посетила Казахстан в особое время, что имеет большое значение для настоящего и будущего. Хотелось бы отметить, что в сентябре прошлого года Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве "первой остановки" своего первого визита после вспышки пандемии и достиг ряда важных консенсусов с Президентом Токаевым. Визит делегации СУАР КНР можно назвать удачным для Китая по реализации консенсуса, достигнутого главами государств двух стран. В то же время, этот визит стал первой китайской делегацией высокого уровня, посетившей Казахстан после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, первой делегацией высшего уровня из СУАР, посетившей Казахстан за последние годы, которая оставит богатую и красочную страницу в истории китайско-казахстанских отношений и придаст большой импульс для дальнейшего углубления обменов между СУАР и Казахстаном в различных областях и дальнейшего развития сотрудничества между регионами Китая и Казахстана, которые способствуют улучшению общего сотрудничества обеим странам.
Как Вы оцениваете торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и СУАР? Каковы Ваши прогнозы практического сотрудничества между Казахстаном и СУАР?
С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном 30 лет назад наши отношения достигли скачкообразного развития, а двустороннее торгово-экономическое сотрудничество продолжает совершать прорывы. Экономическое и торговое сотрудничество между СУАР и Казахстаном является важной частью китайско-казахстанских отношений практического сотрудничества, которое неуклонно развивается и приносит плодотворные результаты. Согласно статистике за первые два месяца текущего года общий объем внешней торговли СУАР с Казахстаном увеличился на 118,9% в годовом исчислении и Казахстан вновь стал крупнейшим торговым партнером СУАР. Эти две позиции в полной мере раскрывают преимущества платформы Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос на китайско-казахстанской границе, продолжают расширять приграничное торговое и инвестиционное сотрудничество и представляют собой модель взаимовыгодного сотрудничества для других регионов. Мощные предприятия СУАР все больше инвестируют в Казахстан, активно участвуют в экономическом строительстве Казахстана, осуществляют взаимовыгодное сотрудничество в сферах коммерции, торговли, энергетики, сельского хозяйства и строительных материалов и продолжают придавать новый импульс, расширяя новые пространства для углубления китайско-казахстанского практического сотрудничества.
В отчете 20-го Всекитайского съезда КПК четко сказано, что Китай будет отстаивать основную государственную политику открытости внешнему миру, ориентирующуюся на взаимную выгоду, непрерывно предоставлять миру новые возможности на основе новых достижений в собственном развитии. Казахстан и СУАР соединены горами и реками и имеют экономическую взаимопомощь, что является важной целью открытости и сотрудничества СУАР. Визит Секретаря Ма говорит нам, что дверь в Синьцзян открыта. На следующем этапе СУАР будет расширять свою открытость для внешнего мира, углублять экономическое и торговое сотрудничество с Казахстаном, способствовать быстрому росту торговли, инвестиций между двумя позициями и эффективному улучшению их качества, чтобы создавать ускорение прагматичного сотрудничества между СУАР и Казахстаном.
В этом году исполняется десять лет инициативе "Один пояс и один путь". Каких успехов добились СУАР и Казахстан в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути"? Как это будет способствовать качественному совместному строительству "Одного пояса и одного пути" в будущем?
Казахстан является местом, где была озвучена впервые инициатива "Один пояс и один путь" и первой пилотной площадкой. Он занимает особо важное место в совместном строительстве этой инициативы. Являясь центральной зоной экономического пояса Шелкового пути, СУАР находится в авангарде китайско-казахстанского сотрудничества. За последние десять лет СУАР и Казахстан провели широкие обмены в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути", приняв за основу высокие стандарты, устойчивость и улучшение жизни людей, в чем добились солидных результатов. СУАР и Казахстан имеют 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов и 2 трансграничные железные магистрали, тем самым осуществив глубокую интеграцию взаимосвязи. В настоящее время СУАР и Казахстан активно изучают возможность строительства третьего трансграничного железнодорожного порта в СУАР. "Стальной караван верблюдов", скачущий по Евразийскому континенту - поезд Китай-Европа (Средняя Азия) - это золотобуквенная вывеска совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между СУАР и Казахстаном. В 2022 году между СУАР и Казахстаном курсировало более 13 000 поездов Китай-Европа (Центральная Азия). На сегодняшний день в общей сложности курсирует более 100 линий поездов Китай-Европа (Центральная Азия), что играет огромную роль в обеспечении стабильности производственной цепочки и цепочки поставок. СУАР и Казахстан активно осваивают пространство в новых формирующихся отраслях, продвигая сотрудничество в таких проектах, как "зеленая инфраструктура", "зеленая энергетика", "зеленые финансы", чтобы создать яркий зеленый фон для качественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
В этом году исполняется десять лет строительству инициативы. Китай и Казахстан воспользуются возможностью третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", чтобы серьезно обобщить достижения и опыт и разработать новый грандиозный план. Можно ожидать, что СУАР и Казахстан будут еще больше углублять международное сотрудничество в области производственных мощностей, способствовать взаимосвязанности в сфере инфраструктуры, еще дальше раскрывать потенциал портов и трансграничных перевозок, активно культивировать новые точки роста сотрудничества и позволять народам двух стран делиться плодами развития и сотрудничества.
СУАР и Казахстан связаны горами и реками, имеют схожую культуру и связь между народами. Какие меры будут приняты в будущем для закрепления фундамента общественного мнения и укрепления дружбы между народами?
СУАР и Казахстан как важные зоны Шелкового пути, с древних времен были важными узлами между Востоком и Западом. Культурные обмены между двумя местами имеют давнюю историю, культурную идентичность, этническую близость и кровные связи, которые предоставляют уникальные преимущества в проведении культурных обменов. Этот год знаменует собой начало нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений. Гуманитарные и культурные обмены между СУАР и Казахстаном также откроют новые возможности и создадут новую атмосферу.
Во-первых, содействие кадровым обменам. В связи с изменением эпидемической ситуации, возобновлением прямого пассажирского авиасообщения между двумя странами, введением Казахстаном 14-дневного безвизового режима для граждан Китая, кадровые обмены между Китаем и Казахстаном, особенно между СУАР и Казахстаном, продолжают увеличиваться. Посольство и консульства Китая в Казахстане будут как и прежде предоставлять консульские услуги и гарантии, чтобы обеспечивать более удобные и упорядоченные обмены между китайцами и казахстанцами.
Во-вторых, расширение культурного и туристического сотрудничества. Китай и Казахстан обладают богатыми культурными и туристическими ресурсами. Однако, из-за эпидемии за прошедшие три года туризм и культурный обмены были ограничены, что нанесло "большие убытки" обеим странам. Теперь гнетущая атмосфера эпидемии исчезла, Китай и Казахстан, особенно соседние СУАР и Казахстан, возобновят и будут активно развивать культурно-гуманитарные обмены, а также расширять взаимодействие в области спорта, литературы и искусства, туризма, СМИ, археологии и других областях. Считается, что культурно-гуманитарные обмены между двумя странами откроют новые возможности для быстрого развития.
В-третьих, укрепление молодежных обменов. Будущее принадлежит молодежи. В постэпидемическую эпоху Китай и Казахстан будут расширять образовательные обмены и сотрудничество в сфере обмена студентами, совместного обучения и научно-исследовательских проектов. СУАР будет в полной мере использовать соседние преимущества и каналы городов-побратимов для осуществления различных форм молодежного культурно-гуманитарного обмена и стремиться к тому, чтобы молодежь двух стран могла улучшить взаимопонимание, дружить и расти посредством взаимного обучения и вместе приветствовать светлое будущее китайско-казахстанских отношений.
23.03.2023, 10:26 34821
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Господин Посол, благодарю Вас за интервью. 15 марта успешно состоялся диалог высокого уровня между Коммунистической партией Китая и другими политическими партиями мира, в котором принял участие генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступив с программной речью. Не могли бы Вы рассказать о представлении данного диалога?
- 15 марта в режиме видеосвязи состоялся диалог высокого уровня между Коммунистической партией Китая и другими политическими партиями мира, в котором принял участие генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин и выступил с программной речью на тему "Идти по пути модернизации рука об руку". Темой диалога является "Путь к модернизации: ответственность политических партий". В диалоге приняли участие руководители более 500 политических партий и организаций из более чем 150 стран. Председатель казахстанской партии "Аманат" Е. Кошанов присутствовал на диалоге и выступил с речью. Также онлайн присутствовали председатель Народной партии Казахстана Е. Ертысбаев и председатель партии "Ак жол" А. Перуашев. В своих выступлениях делегаты тепло поздравили с успешным проведением созыва XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, тепло поздравили Си Цзиньпина с переизбранием генеральным секретарем ЦК КПК, председателем государства и председателем Центрального военного совета, высоко оценили исторические достижения и изменения Китая на пути к новой десятилетней эре, активно отреагировали на политические предложения, выдвинутые генеральным секретарем Си Цзиньпином в его программной речи, также выразили свою готовность совместно с Коммунистической партией Китая играть ведущую и содействующую роль в процессе модернизации.
Генеральный секретарь Си Цзиньпин в своем выступлении неоднократно упомянул "китайскую модель модернизации". Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом понятии?
- В ходе диалога на тему "Путь к модернизации: ответственность политических партий" генеральный секретарь Си Цзиньпин дал исчерпывающие ответы на ряд отрезвляющих вопросов о модернизации, таких как "какая модернизация нам нужна", "как мы можем добиться модернизации".
Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что осуществление модернизации - это мечта, к которой китайский народ стремится с начала новой эпохи. История КПК, которая более 100 лет сплачивала и вела за собой китайский народ в стремлении к возрождению китайской нации, также является историей непрерывного поиска пути модернизации. Благодаря неустанным усилиям многих поколений мы вышли на путь модернизации в китайском стиле. Китайская модель модернизации, основанная как на собственных реалиях, так и на опыте других стран, передающая историю и культуру и объединяющая современную цивилизацию, приносит пользу китайскому народу и содействует общему развитию всего мира. Это важнейший путь к строительству нашей мощной державы и возрождению китайской нации, а также неизбежный путь Китая к прогрессу человечества и общему единству в мире.
Генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что КПК будет стремиться к продвижению высококачественного развития и содействию глобальному развитию и процветанию. Китай будет ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, непрерывно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, последовательно расширять доступ на рынок, чтобы двери открытости распахнулись еще шире. По мере продвижения строительства современной промышленной системы Китай предоставит миру большее и лучшее китайское производство, творчество, а также более масштабный китайский рынок и спрос. Китай будет оказывать твердую поддержку и помощь многочисленным развивающимся странам в ускорении их развития, осуществлении индустриализации и модернизации, предоставлять китайские проекты и китайские силы для сокращения разрыва между Севером и Югом и осуществления совместного развития. Мы готовы вместе с политическими партиями разных стран содействовать высококачественному сотрудничеству в рамках "Одного пояса, одного пути", ускорять реализацию инициативы по глобальному развитию, создавать новые драйверы глобального развития и создавать глобальное сообщество развития.
Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что КПК будет стремиться к защите международной беспристрастности и справедливости, а также содействовать миру и стабильности во всем мире. Китайская модель модернизации не идет по старому пути колониального грабежа или гегемонии сильных стран, а идет по правильному пути мирного развития. Мы выступаем за преодоление разногласий путем диалога и урегулирование споров путем сотрудничества, решительно выступаем против гегемонизма и силовой политики во всех их формах, выступаем за то, чтобы решать сложные и переплетающиеся вызовы безопасности в духе солидарности и взаимовыигрышного мышления, создавать архитектонику безопасности, основанную на справедливости, совместном строительстве и совместном использовании. Миру не нужна "новая холодная война", провоцирование раскола и конфронтации под флагом демократии само по себе является попранием духа демократии, непопулярным и вызывает катастрофические последствия. Осуществление Китаем модернизации укрепляет международные силы мира и справедливости. Независимо от того, какой стадии развития мы достигли, мы никогда не будем стремиться к гегемонии или заниматься экспансионизмом.
В своем выступлении генеральный секретарь Си Цзиньпин предложил "инициативу глобальной цивилизации", которая привлекла широкое внимание международного сообщества. Каковы основные соображения, по которым Китай выдвинул эту инициативу?
- В настоящее время переплетаются столетние изменения и эра пандемии, острые проблемы региональной безопасности возникают одна за другой, и различные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности накладывают свои последствия. Международное сообщество сталкивается с редкими вызовами множественного риска. Это еще один важный общественный продукт, предоставленный Китаем международному сообществу в новую эру после Инициативы по глобальному развитию и инициативы по глобальной безопасности. Инициатива направлена на продвижение обменов и взаимного обучения между цивилизациями, на продвижение прогресса человеческой цивилизации и вливание сильной позитивной энергии в продвижение процесса модернизации человечества и содействие построению сообщества единой судьбы человечества.
ХХ съезд Коммунистической партии Китая предложил "всесторонне способствовать великому возрождению китайской нации с помощью китайской модели модернизации". Модернизация - это долгосрочное предложение и миссия развития различных стран. Модернизация различных стран коренится в цивилизации, и прогресс глобальной цивилизации тесно связан с процессом модернизации различных стран. На пути модернизации различных стран политические партии сыграли уникальную роль. Можно сказать, что предложение Инициативы глобальной цивилизации в рамках диалога на высоком уровне между Коммунистической партией Китая и другими политическими партиями мира было сделано в нужное время.
Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил, что процесс развития человеческого общества полон поворотов, а в процессе поиска пути модернизации страны сталкивались с множеством трудностей. В современном мире переплетаются и накладываются многочисленные вызовы и кризисы, восстановление мировой экономики идет с трудом, разрыв в развитии непрерывно увеличивается, экологическая среда продолжает ухудшаться, менталитет холодной войны преследует нас, процесс модернизации человеческого общества вновь оказался на перепутье истории. На перепутье истории человеческой цивилизации страны сталкиваются с трудной проблемой "Что делать", это также означает, что человеческая цивилизация проходит глубокое испытание. Китайская модель модернизации предлагается на основе национальных условий Китая и мира, она важна для создания новой формы человеческой цивилизации.
Инициатива глобальной цивилизации ориентирована на историю, придавая важное значение разнообразию и наследию цивилизаций; инициатива глобальной цивилизации ориентирована на будущее, уделяя особое внимание содействию людям со всего мира узнавать друг друга и совместно содействовать развитию и прогрессу человеческой цивилизации; инициатива глобальной цивилизации ориентирована на реальность, призывая различные страны и цивилизации работать сообща ради решения глобальных проблем, которые имеют важное значение для будущей судьбы человечества.
Можете ли Вы рассказать об основном содержании инициативы глобальной цивилизации?
- Основное содержание инициативы глобальной цивилизации составляют главные "четыре предложения":
1. Необходимо совместно выступать за уважение многообразия мировых цивилизаций, отстаивать равноправие, взаимное обучение, диалог и инклюзивность между цивилизациями, преодолевать межцивилизационные барьеры за счет обменов, преодолевать столкновение цивилизаций за счет взаимного обучения, преодолевать превосходство цивилизаций за счет инклюзивности.
2. Необходимо совместно выступать за распространение общих ценностей всего человечества. Мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода являются общим стремлением народов всех стран. Необходимо с широким сердцем понимать восприятие содержания ценности в различных цивилизациях, не навязывать другим свои ценности и модели, не заниматься идеологической конфронтацией.
3. Необходимо совместно отстаивать важность цивилизационного наследия и инноваций, полностью изучить современную ценность истории и культуры всех стран, а также способствовать творческому преобразованию и инновационному развитию выдающейся традиционной культуры всех стран в процессе модернизации.
4. Необходимо совместно выступать за укрепление международных гуманитарных обменов и сотрудничества, обсуждать вопрос о создании глобальной сети диалога и сотрудничества между цивилизациями, обогащать содержание обменов, расширять каналы сотрудничества, содействовать сближению сердец народов разных стран, совместно содействовать развитию и прогрессу человеческой цивилизации.
Каково значение инициативы глобальной цивилизации в вопросе развития китайско-казахстанских отношений и создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы?
- Китай и Казахстан - хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие партнеры и братья, связанные общими горами и реками и разделяющие общую судьбу. В течение 30 лет со дня установления отношения между двумя странами осуществили стремительное развитие и достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. В сентябре 2022 года председатель Си Цзиньпин совершил успешный визит в Казахстан и провел переговоры с президентом Токаевым. Главы двух государств придали новый и мощный импульс развитию и процветанию китайско-казахстанских отношений и совместно наметили новый план всестороннего сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Этот год является началом нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, в течение которого лидеры двух стран также проведут ряд важных мероприятий. Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Казахстан будут и далее углублять политическое взаимное доверие, укреплять сопряжение стратегий развития, усилять всестороннее стратегическое сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и "Китай - пять стран Центральной Азии" в целях совместной защиты суверенитета, безопасности и интересов развития двух стран, а также международной справедливости.
В программной речи генерального секретаря Си Цзиньпина на диалоге разъяснялись обязанности политических партий как важной силы, ведущей и продвигающей процесс модернизации, а также выражалась искренняя готовность Коммунистической партии Китая совместно с политическими партиями и организациями различных стран содействовать модернизации, продвигать процветание и прогресс всего мира. Генеральный секретарь Си Цзиньпин впервые предложил Инициативу глобальной цивилизации, что имеет большое значение и создаст новую мировую обстановку культурных обменов, культурной интеграции и связей между народами. Коммунистическая партия Китая готова углублять обмены с политическими партиями и политическими организациями различных стран, в том числе и Казахстан, расширять обмен опытом в области управления партией и государством, работать рука об руку на пути модернизации, совместно содействовать цивилизованным обменам и взаимообучению, а также вносить новый, еще больший вклад в продвижение дела мира и развития человечества и содействие построению сообщества, определяющего человеческую судьбу.
20.03.2023, 12:58 43161
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о "двух сессиях" Китая
Фото: Посольство КНР в РК
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским средствам массовой информации о "двух сессиях" Китая, сообщает пресс-служба посольства Китайской Народной Республики в Республики Казахстан.
Господин Посол, спасибо, что согласились дать интервью. Несколько дней назад крупное событие в политической жизни Китая - "две сессии" привлекло к себе широкое внимание международного сообщества. Можете ли Вы рассказать нам о текущей ситуации?
- С 5 по 13 марта в Пекине успешно прошли "две сессии" КНР - первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и первая сессия Всекитайского комитета НПКСК 14-го созыва. В ходе встречи товарищ Си Цзиньпин был единогласно избран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета Китайской Народной Республики, что в полной мере отражает общее стремление всей партии, армии и народа всех этнических групп, полностью демонстрирует единство воли партии, народа и страны. В течение ВСНП избрано новое руководство государственных учреждений и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. В соответствие с законом рассмотрен и одобрен план реформирования аппарата Госсовета КНР, решение о внесении изменений в закон и 6 докладов, включая доклад о работе правительства. Более 5000 депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК выдвинули много актуальных и прагматичных предложений, касающихся содействия высококачественному развитию, повышения качества жизни народа, укрепления уверенности в собственной культуре и совершенствования социального управления. На "двух сессиях" успешно завершились обсуждения повестки дня, что отражает демократию, сплоченность и прогресс.
В октябре прошлого года успешно прошел 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, на котором были разработаны стратегические направления развития Китая на ближайшие пять лет и более. "Две сессии" этого года являются первыми сессиями после 20-го Всекитайского съезда Компартии Китая, и 2023 год - первый год всесторонней реализации духа 20-го Всекитайского съезда Компартии Китая, чтобы начать новый путь к реализации второй столетней цели. С комплексным учетом великого возрождения китайской нации и невиданных за последнюю сотню лет перемен "две сессии" превратили в установленном законом порядке ряд стратегических распоряжений, сформулированных 20-м Всекитайским съездом Компартии Китая, в государственную волю. Под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и пользуясь площадкой "двух сессий", китайский народ полностью претворяет в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы добиться новых достижений на пути всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и великого возрождения китайской нации.
Как Вы только что сказали, "две сессии" в Китае имеют богатое содержание и важное значение. Какие моменты "двух сессий" этого года произвели на Вас глубокое впечатление?
- На всемирно известном мероприятии этого года впечатляют бесчисленные моменты. Я бы хотел поделиться тремя яркими из них.
Во-первых, народ превыше всего. Генеральный секретарь Си Цзиньпин сказал: "Моя главная цель - стремление людей к лучшей жизни". Во время "двух сессий" премьер-министр Ли Цян отметил: "Цель работы китайской партии и правительства - принести пользу народу. Слово "народное" в словосочетании "народное правительство" стоит первым и мы упорно должны решать каждый вопрос, связанный с благосостоянием людей".
На "двух сессиях" всегда уделялось пристальное внимание насущным вопросам, таким как жилье, занятость, доход, образование, медицинские услуги и окружающая среда, которые заботят народ. А также были обсуждены и сформулированы множество мер, направленных на повышение благосостояния людей. Все, что делает правительство, направлено на удовлетворение потребностей людей.
Во-вторых, придерживаться высококачественного развития. Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай добился огромных успехов в социально-экономическом развитии, но все еще остро стоит проблема неравномерности и неполноты развития. Сейчас развитие Китая больше связано с решением проблемы, на следующем этапе нам нужно уделить больше внимания высококачественному развитию. В ходе принятия участия в дискуссии делегации провинции Цзянсу Си Цзиньпин особо подчеркнул, что мы должны рассматривать высококачественное развитие как первостепенную задачу. На следующем этапе Китай всесторонне реализует новую концепцию развития, ускорит формирование новой архитектоники развития Китая, глубоко реализует стратегию возрождения страны с помощью науки и образования, стратегию укрепления страны талантами и стратегию инновационного развития и постоянно расширения своей экономической и научно-технической мощи.
В-третьих, неуклонно углублять реформы и открытость. Реформы и открытость являются ключевым шагом, определяющим судьбу современного Китая. Продвигая китайскую модернизацию и реализуя цели второго столетия, Китаю по-прежнему необходимо опираться на "реформы и открытость". С ориентиром на реформы социалистической рыночной экономики Китай будет продолжать продвигать высокий уровень открытости и постоянно наращивать импульс и жизнеспособность развития.
В прошлом году XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая обсуждал всестороннее продвижение процесса Великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. В этом году на "двух сессиях" Китая были приняты конкретные меры по китайской модернизации. Расскажите, пожалуйста, какое просветление несет китайская модернизация для развивающихся стран?
- Китайская модернизация - это социалистическая модернизация, осуществляемая под руководством КПК. Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на присущих Китаю национальных реалиях. Китайская модернизация развеяла миф о том, что "модернизация равна вестернизации", обновила логику развития модернизации и принесла важное просвещение странам всего мира, особенно развивающимся странам. Я думаю, что это отражено по крайней мере в следующих аспектах. Во-первых, китайская модернизация представляет новую картину модели модернизации. Китайская модернизация - это 1,4 млрд населения Китая как единое целое модернизированное общество. Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, обеспечение материального достатка и духовное достояние. Китайская модернизация обращает внимание на гармоничное сосуществование человека и природы, придерживается принципов устойчивого развития и предоставляет важные ориентиры для модернизации и развития развивающихся стран.
Во-вторых, китайская модернизация предоставляет новый выбор для модернизации человека. Китайская модернизация настаивает на независимости, уверенности в своих силах и самосовершенствовании и отказывается от старого западного пути модернизации, ориентированного на капитал. Китаю потребовалось несколько десятилетий, чтобы завершить процесс индустриализации, который развитые страны прошли за сотни лет, создав два великих чуда быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. Успешная практика Китая показывает, что модернизация не является монополией Запада, страны имеют полное право и возможность выбирать свой собственный путь и твердо держать свою судьбу в своих руках.
В-третьих, китайская модернизация создала новую формулу человеческой цивилизации. Китайская модернизация - это модернизация, которая идет по пути мирного развития, глубоко укорененная в превосходной традиционной китайской культуре, она учится и впитывает все выдающиеся достижения человеческой цивилизации, выступает за обмены и взаимное обучение между цивилизациями, ломает так называемое столкновение цивилизаций на Западе и создает новую форму инклюзивной человеческой цивилизации.
Внешняя политика Китая является важной частью "двух сессий" Китая в этом году. Какую роль будет играть Китай в международных делах?
- В настоящее время мир и эпоха меняются, изменения в истории разворачиваются беспрецедентным образом, и мир вновь стоит на распутье.
В такой меняющейся ситуации Китай практическими действиями всегда демонстрирует свои обязательства как ответственная великая держава.
Во-первых, решительно защищать мир и стабильность во всем мире. Китай всегда придерживается внешней политики, нацеленной на поддержание мира во всем мире, содействие общему развитию. Китай твердо проводит самостоятельную и независимую внешнюю политику и всегда выступает со своим независимым рассуждением, которое основано на правде и справедливости. Китай решительно намерен противостоять гегемонии и политике силы во всех проявлениях, выступать против менталитета холодной войны, блокового мышления и попыток сдерживания и давления, конфронтации между лагерями и настаивает на том, чтобы в трудные времена придерживаться солидарности, не вступать в раскол и конфронтацию, а укреплять стабильность и привносить все больше позитивной энергии в дело мира и развития во всем мире.
Во-вторых, активно участвовать в глобальном управлении. Китай будет и впредь активно участвовать в процессе глобального управления, вносить еще больший вклад в дело мирного развития планеты и прогресса человечества, основанного на принципах широких консультаций, общего вклада и общих выгод. Китай твердо поддерживает международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве и базовые нормы регулирования международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН. В то же время Китай последовательно выдвинул целый ряд важных инициатив, в частности формирование сообщества единой судьбы человечества, общечеловеческие ценности, инициативу по глобальному развитию и инициативу по глобальной безопасности, активно внося "китайскую мудрость" в глобальное управление.
В-третьих, придерживаться предоставления миру еще большего количества общественных благ. Выдвинутая Китаем инициатива "Один пояс и один путь" привлекла инвестиции почти в триллион долларов США, создав 420 тысяч рабочих мест для стран вдоль маршрута и вывела из нищеты почти 40 миллионов человек. Перед лицом эпидемии коронавируса Китай самый первый пообещал сделать вакцину против COVID-19 как глобальное общественное благо. Китайское международное ЭКСПО проводится уже пять лет подряд и стало важной платформой, на которой мир может совместно наслаждаться возможностями развития Китая. Китай всегда придерживается ответственности великой державы и продолжает предоставлять международные общественные блага.
Каковы Ваши перспективы на следующем этапе казахстанско-китайских отношений? Какими станут основные моменты казахстанско-китайских отношений в этом году?
- Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган отметил на пресс-конференции в рамках первой сессии ВСНП 14-го созыва, что в настоящее время ситуация с пандемией коронавируса в Китае улучшается, в условиях постепенного восстановления внешних связей при улучшении эпидемической ситуации китайские дипломаты полностью готовы к новому походу на полной скорости, китайская дипломатия нажала "кнопку акселератора", и прозвучал призыв к общему сбору. В этом контексте отношения между Китаем и Казахстаном также будут ускоряться, "восстанавливать" то, что было утрачено за трехлетний период пандемии.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами, а нынешние отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне в истории. В сентябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве "первой остановки" своего первого визита после вспышки пандемии, что в полной мере отражает высокий уровень и особый характер китайско-казахстанских отношений. За этот период главы двух государств обменялись мнениями по китайско-казахстанским отношениям, а также по актуальным международным и региональным вопросам, достигли широкого консенсуса и наметили грандиозный план создания еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений.
2023 год - это первый год нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений, а также 10-летие инициированной в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Китай и Казахстан будут руководствоваться дипломатией глав государств и использовать возможности первого саммита "Китай - Центральная Азия" и третьего форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" для постоянного углубления политического взаимного доверия. Активно содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в сфере энергоресурсов, строительства транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, высоких технологий и других областях. И способствовать скорейшему созданию культурных центров и мастерской имени Лу Баня в Казахстане, а также полностью возобновить кадровый обмен между двумя странами, что позволит сотрудничеству между двумя странами принести еще больше пользы двум народам.
Я твердо верю, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство, безусловно, улучшится и выйдет на новый уровень в этом году.
09.03.2023, 16:47 63461
Министр иностранных дел Цинь Ган ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ
Фото: МИД РК
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7 марта на полях первой сессии ВСНП 14-го созыва министр иностранных дел Цинь Ган в пресс-центре ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ, посвященные внешней политике Китая и международным отношениям.
Цинь Ган:
- Доброе утро, дорогие друзья, корреспонденты, очень рад встрече с вами. Современный мир вступает в период глубочайших преобразований. В этих условиях Китай будет неукоснительно придерживаться независимой, самостоятельной и миролюбивой внешней политики, сохранять твердую приверженность стратегии открытости в духе взаимной выгоды, был и остается конструктивным фактором в поддержании мира, развития и международного порядка. Сейчас с удовольствием готов ответить на ваши вопросы.
CCTV: В связи с оптимизацией противоэпидемических мер от внешнеполитической работы Китая много ожидают не только в стране, но и за рубежом. Не можете поделиться с нами основными задачами и яркими моментами китайской дипломатии в текущем году, прежде всего в плане внешних контактов на высшем уровне. Как новый глава внешнеполитического ведомства, что Вы можете сказать о перспективе китайской дипломатии?
Цинь Ган:
- 2023 год - первый год всесторонней реализации духа 20-го съезда Компартии Китая. 20-й съезд дал высшее распоряжение китайской дипломатии, определил главные задачи и стратегические направления. В условиях постепенного восстановления внешних связей при улучшении эпидемической ситуации китайские дипломаты полностью готовы к новому походу на полной скорости.
Будем под руководством дипломатии глав государств прилагать максимум усилий по организации первого саммита "Китай - Центральная Азия" и третьего форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", тем самым показывать уникальные манеры китайской дипломатии.
Будем ставить перед собой задачи отстаивать коренные интересы своей страны, решительно противостоять гегемонии и политике силы во всех проявлениях, выступать против менталитета холодной войны, блокового мышления и попыток сдерживания и давления, непоколебимо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.
Будем с опорой на партнерские отношения способствовать конструктивной координации и контактам между крупными государствами, развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, продвигать формирование международных отношений нового типа, расширять круг друзей Китая. Стараемся дружить и дружбу укрепить как следует.
Будем с целью продвигать открытость и развитие вносить свою лепту в дело высококачественного развития и расширения открытости своей страны, противостоять попыткам разъединения и введения односторонних санкций, защищать открытую и инклюзивную мировую экономику, чтобы развитие Китая открывало все новые возможности для всего мира.
Будем во имя многосторонности продвигать формирование сообщества единой судьбы человечества, стимулировать демократизацию международных отношений, выстраивать более справедливое и рациональное глобальное управление, отдавать китайскую мудрость и вариант в противодействии общим для человечества вызовам.
Будем ставить интересы народа превыше всего, переживать за каждого проживающего за рубежом соотечественника, выполнять славную миссию китайской дипломатии ради народа, усиливать работу по обслуживанию и защите безопасности учреждений и сограждан за границей, делать связи Китая с внешним миром безопаснее и удобнее.
Мир далеко не спокоен, в нем хватает хаоса и перемен, сталкиваются факторы солидарности и развала, переплетаются шансы и вызовы. Китайская дипломатия отправляется в новый славный поход, впереди не только гавань мечты, но и самые дерзкие волны. Чем труднее, тем славнее победа. Будем под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о внешней политике, руководствоваться духом 20-го съезда КПК, придерживаться целей поддержания мира во всем мире и содействия совместному развитию, с чувством долга преодолевать всякие трудности, создавать благоприятные внешние условия для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, тем самым открыть новую страницу летописи дипломатии великой державы с китайской спецификой.
Журнал "Руз Аль-Юсеф": Многие считают, что Китай предоставил миру новую модель модернизации, которая служит ориентиром для других стран мира, особенно развивающихся стран. Как Вы считаете, именно какое значение имеет китайская модернизация для мира?
Цинь Ган:
- Да, действительно, как вы сказали, сейчас "китайская модернизация" стала ключевым словом на международной арене. Модернизация страны с более чем 1,4-миллиардным населением - это беспрецедентное великое начинание в истории человечества, его значение для всего мира трудно переоценить.
Китайская модернизация позволила преодолеть дилеммы в области развития человеческого общества, развеять миф "модернизация равна вестернизации", предложила новую форму человеческой цивилизации. Она наводит многие страны, в первую очередь развивающиеся государства, на глубокие мысли в следующих 5 аспектах.
Первое, независимость и самостоятельность. Китайская модернизация сработает тем, что она зиждется на китайской земле и коренится в китайской культуре, полностью соответствует реалиям в стране. Успех развития Китая убедительно показывает, что все страны вправе и способны выбирать собственный путь и держать судьбу в своих руках.
Второе, народ превыше всего. Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, обеспечивает материальный достаток и духовное достояние. Китайская модернизация - это не благо для меньшинств стран и населения, это не усиливающийся разрыв между богатыми и бедными, это не духовная пустота или морально-нравственная деградация. Все народы должны иметь равное право на развитие и счастливую жизнь.
Третье, мирное развитие. В отличие от западной модели китайская модернизация - это совершено новый путь модернизации, которая не основана на войне, колонизации или ограблении других, а ратует за мир, развитие, сотрудничество, всеобщий выигрыш и гармоничное сосуществование человека и природы.
Четвертое, открытость и толерантность. Модернизация человечества должна являться не универсальной, а разнообразной, уважать путь разных стран к модернизации в соответствии с национальными реалиями, обмениваться опытом в интересах общего процветания.
Пятое, сплоченность и упорная борьба. Успех развития Китая свидетельствует, что сила в единстве, раздробленность приведет к упадку. Нужно упорным трудом довести дело до конца. Сами видите, как в некоторых странах не уберут межпартийные борьбы, заняты пустыми разговорами, с легкостью пересматриваются принятые решения. В таком случае любой, пусть самый грандиозный план обернется иллюзией и неудачей.
Процесс китайской модернизации - это рост силы, выступающей за мир, справедливость и прогресс. Мы надеемся и уверены, что появятся все больше попутчиков в деле модернизации и сбудется мечта о формировании сообщества единой судьбы человечества.
ТАСС: В каком направлении развиваются отношения между Пекином и Москвой? Могут ли наши страны предложить новый тип межгосударственных связей? Планируется ли визит председателя в Россию после двух сессий? Возможен ли в перспективе отказ от использования доллара и евро в двусторонней торговле?
Цинь Ган:
- Вы упомянули новый тип межгосударственных связей, по-моему, такое понятие очень подходит нынешним китайско-российским отношениям. Кстати, каким должен быть новый тип связей между крупными державами? К чему он должен привести, эксклюзивным блокам или честному партнерству? Китай и Россия на своем примере показали всему миру как выстроить стратегические, доверительные и добрососедские связи между державами и предложили новый тип межгосударственных отношений.
Те, кто привык судить китайско-российские отношения со своей колокольни, по-прежнему живут стереотипами блоковой конфронтации. Отношения между Китаем и Россией основаны на принципе неприсоединения и неконфронтации. Мы не дружим против кого-то, мы никому не угрожаем, и нам никто не может препятствовать, нас никто не может рассорить. Китайско-российская связка - это драйвер для развития многополярного мира и демократизации международных отношений, это залог глобального стратегического баланса и стабильности. Одним словом, чем больше не хватает в мире стабильности, тем важнее укреплять китайско-российскую связку.
Контакты на высшем уровне - компас для всего комплекса китайско-российских отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством глав двух государств отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией непременно продолжает развиваться и подниматься на новые высоты.
Что касается валют для расчета в двусторонней торговле, то здесь логика проста - удобные и надежные валюты всегда пригодятся. Это хорошо понятно, ведь мировые валюты не должны быть использованы как оружие для односторонних санкций, тем более синоним шантажа и принуждения.
Газета "Жэньминьжибао": Озвученная председателем Си Цзиньпином Инициатива по глобальному развитию и Инициатива по глобальной безопасности нашли столько широкие позитивные отклики в мире. Скажите, пожалуйста, какую свою роль Китай видит в деле укрепления и совершенствования глобального управления? Какие дополнительные меры можно ожидать от Китая?
Цинь Ган:
- Современный мир переживает глубочайшие перемены и потрясения. Чем все это объясняется? Что делать? Человечество вновь стоит на перепутье. Верное решение представил председатель Си Цзиньпин, который всегда мыслит глобальными категориями с высоты мира, истории и всего человечества. За десятилетие председатель Си Цзиньпин выдвинул целый ряд важных инициатив, в частности формирование сообщества единой судьбы человечества, совместное строительство "Одного пояса и одного пути", общечеловеческие ценности и вышесказанные вами две инициативы. Их суть заключается во взаимозависимости всех стран, в единой судьбе всего человечества и необходимости солидарности международного сообщества. Когда мы едины, мы можем победить коронавирус, противостоять климатическим изменениям, преодолеть дефицит мира, безопасности, развития и управления во имя открытого, инклюзивного, экологически чистого и прекрасного мира, где царят устойчивый мир, всеобщая безопасность и совместное процветание.
Путь к глобальному управлению гладким быть не может. Как гласит древняя китайская мудрость: "Если в мире друг к другу относятся с любовью, все будет в порядке, в противном случае хаос неизбежен". В народе говорят, что "Управление государством по собственному усмотрению ведет к хаосу, а на основе верховенства получится полный порядок". Эти мудрости нас учат: глобальное управление должно строиться на верховенстве закона, при соблюдении основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. Нужно придерживаться справедливости и солидарности против гегемонии и конфронтации. На развивающиеся страны приходится более 80% от общей численности населения и более 70% вклада в рост мировой экономики. Народы развивающихся стран вправе жить лучшей жизнью, расширять свою представленность и право голоса на мировой арене.
Величайший идеал - создание мира, который разделяют поистине все. Китай будет и впредь активно участвовать в процессе глобального управления, вносить больший вклад в дело мирного развития планеты и прогресса человечества.
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01.03.2023, 10:58 77351
Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Господин посол, благодарю Вас за интервью. Недавно Китай выпустил "Концептуальный документ инициативы по глобальной безопасности", который привлек широкое внимание мировых СМИ. Какое отношение имеет данный документ к предыдущей инициативе, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином по глобальной безопасности?
- В апреле 2022 года на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу по глобальной безопасности, цель которой - создать новый путь к безопасности, который предполагает диалог вместо конфронтации, партнерство вместо господства и выигрыш вместо проигрыша. Она предлагает новый курс и новый подход к устранению коренных причин международных конфликтов и решению проблем безопасности, стоящих перед человечеством. После того как инициатива была выдвинута, она быстро получила широкий отклик и признание международного сообщества. На 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, который состоялся в октябре 2022 года, еще раз было подчеркнуто, что Китай будет работать с международным сообществом над реализацией этой инициативы. Инициатива по глобальной безопасности уходит корнями в выдающуюся традиционную культуру Китая, которая дорожит миром, и проистекает из независимой и самостоятельной мирной внешней политики и практики Китая. Все это говорит об искренности и готовности Китая к сотрудничеству и взаимопомощи с другими странами, а также о его приверженности поддержания глобальной стабильности и укрепления общей безопасности в качестве ответственной державы. На сегодняшний день более 80 стран и международных организаций высоко оценили и выразили поддержку Инициативе по глобальной безопасности. В то же время все больше стран стремятся к сотрудничеству в рамках Инициативы по глобальной безопасности.
Разработанный и выпущенный несколько дней назад "Концептуальный документ" является важным шагом китайской стороны на пути к реализации Инициативы по глобальной безопасности. "Концептуальный документ" соответствует общим ожиданиям международного сообщества и еще больше обогащает и совершенствует Инициативу по глобальной безопасности, имея большую практическую значимость и действенность, а также способствует всестороннему пониманию международным сообществом концепций, принципов и предложений Китая о сотрудничестве по вопросам глобальной безопасности. Мы убеждены, что с выходом "Концептуального документа" все больше стран и организаций присоединятся к усилиям по реализации инициативы и сформируют большую синергию в международном консенсусе и действиях по ее воплощению в реальность.
На фоне крупнейшей за последние годы пандемии и невиданных перемен, каковы были основные соображения Китая при выпуске "Концептуального документа"?
- В настоящее время крупнейшая за последнюю сотню лет пандемия и невиданные перемены переплетаются и накладываются друг на друга, очаги угрозы региональной безопасности непрерывно возникают, в результате комбинированного воздействия различных традиционных и нетрадиционных угроз безопасности международное сообщество сталкивается с множеством вызовов, связанных с такими многочисленными рисками, как: цели и принципы Устава ООН не поддерживаются и не соблюдаются эффективно; некоторые западные страны следуют "закону джунглей" и применяют двойные стандарты в вопросах безопасности; дефицит управления, дефицит доверия, дефицит мира и дефицит развития все время растет. Международному сообществу срочно необходимы новые идеи в отношении управления глобальной безопасностью.
Развитие Китая неотделимо от безопасности международной обстановки. Точно так же без безопасности Китая не было бы безопасности в мире. В настоящее время китайский народ находится под руководством Коммунистической партии Китая, всесторонне продвигая процесс великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Но в настоящее время подавление и сдерживание Китая извне продолжает усиливаться, создавая серьезную угрозу суверенитету и безопасности Китая. Наша страна надеется на сотрудничество с другими странами для совместного изучения возможных решений глобального управления и придания нового импульса устранению коренных причин международных конфликтов и решению проблем глобальной безопасности.
На этом фоне Инициатива по глобальной безопасности, выдвинутая Китаем, исходящая из единой судьбы человечества, является еще одним крупным международным общественным продуктом, который Китай предоставляет международному сообществу, а также конкретной практикой видения и усилий по построению концепции "сообщества единой судьбы человечества" в области управления глобальной безопасностью. Она полностью воплощает в себе ответственность Китая за поддержание мира во всем мире, а также дает практическое китайское решение дилеммы безопасности.
Не могли бы Вы поделиться более подробной информацией "Концептуального документа инициативы по глобальной безопасности"?
- Инициатива по глобальной безопасности (ИГБ) основана на общей картине всестороннего плана и содержит практические меры по решению проблем глобальной безопасности. В "Концептуальном документе" разъясняются основные концепции и принципы Инициативы, основанные на "шести принципах", в том числе: необходимо придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, необходимо руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, необходимо строго соблюдать цели и принципы Устава ООН, необходимо уделять должное внимание вопросам каждой страны по гарантиям безопасности, необходимо урегулировать межгосударственные разногласия и споры мирным путем через диалог и переговоры, необходимо комплексно подходить к вопросам традиционной и нетрадиционной безопасности.
Концептуальный документ" раскрывает основные идеи и принципы Инициативы, определяет 20 приоритетов сотрудничества в ответ на наиболее значимые и актуальные проблемы международной безопасности в настоящее время, включая поддержание центральной роли ООН, содействие политическому урегулированию актуальных проблем, решение традиционных и нетрадиционных вызовов безопасности и укрепление системы и потенциала управления глобальной безопасностью, охватывающие Ближний Восток, Африку, Тихоокеанские островные страны и другие регионы. В документе также определены платформы и механизмы сотрудничества для совместной реализации Инициативы таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА, "Китай - Центральная Азия", БРИКС, Ближневосточный форум по безопасности и др.
Китай выдвинул Инициативу по глобальной безопасности, а также выполнил реальные действия для защиты мира и спокойствия во всем мире. Мы готовы работать со всеми сторонами для совместного решения традиционных и нетрадиционных проблем безопасности, сохранения мира и спокойствия на планете, открытия новой главы в реализации Инициативы по глобальной безопасности.
Какое значение будет иметь "Концептуальный документ" для продвижения китайско-казахстанского сотрудничества в области безопасности и поддержания стабильности в Центральной Азии?
- Китай и государства Центральной Азии являются соседями, которые дружат на протяжении поколений и делят радость и горе. За прошедшие 30 лет с момента установления дипломатических отношений Китай и государства Центральной Азии выдержали испытание международными и региональными потрясениями, объединяя усилия по борьбе с "тремя силами зла", наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью, категорически выступая против любых попыток вмешательства извне во внутренние дела провоцируя "цветные революции", эффективно поддерживают региональный мир и безопасность. Все пять стран ЦА согласны с концепций общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, положительно оценивают и готовы совместно реализовать инициативу по глобальной безопасности, выдвинутую Китаем. Китай будет работать со странами Центральной Азии, чтобы использовать "Концептуальный документ" как возможность укрепить двустороннее и многостороннее сотрудничество и работать вместе над созданием более тесного сообщества безопасности Китая и Центральной Азии.
В последние годы китайско-казахстанские отношения добились скачкообразного развития, достигнув самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнерства. Две страны всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся национального суверенитета, безопасности, территориальной целостности и других основных интересов, а также тесно сотрудничают в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА и "Китай - Центральная Азия". В ходе визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре 2022 года две страны подписали совместное заявление, в котором подчеркивалось, что они будут совместно продвигать Инициативу по глобальной безопасности, и составили стратегические планы сотрудничества в сфере безопасности.
Несколько дней назад полная эскалация кризиса в Украине достигла годичной отметки. Китай опубликовал документ "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". В нем предлагаются меры по исправлению причин и следствий, которые демонстрируют позицию Китая, основывающуюся по существу самого вопроса, придерживающуюся объективной и справедливой позиции по вопросу Украины. Позиция Китая также свидетельствует, что Китай, как крупная держава, несет ответственность за силу мудрости в глобальных вызовах. Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства. "Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении МИД Казахстана. Казахстан выступает за то, чтобы обе стороны конфликта проявили добрую волю, прекратили боевые действия и как можно скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики.
В дальнейшем Китай готов работать с Казахстаном, чтобы следовать консенсусу, достигнутому двумя главами государств, укреплять связь и координацию, полностью реализовывать Инициативу по глобальной безопасности, объединять усилия для преодоления различных рисков и вызовов, а также совместно вносить новый и больший вклад в поддержание региональной безопасности и стабильности.
09.02.2023, 10:44 102776
"Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8"
Фото: twitter/@pusholder
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Российские сейсмологи знали о высоких рисках мощного землетрясения на территории Турции и Сирии благодаря собственной системе прогнозов подземных толчков, однако не могли указать его точное место. Об этом "Известиям" заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. В эксклюзивном интервью он также рассказал, какой будет сейсмическая обстановка в регионе, переживающем сильнейшее стихийное бедствие в ХХI веке, влияют ли на события у поверхности Земли процессы в ее ядре и может ли одно землетрясение спровоцировать другое в отдаленной части света.
Была накоплена очень большая энергия
Что, на Ваш взгляд, будет происходить в ближайшее время на месте землетрясения в Турции?
- Мы в нашем институте в рамках проекта Российского научного фонда разработали автоматизированную систему прогноза активности афтершоков. Она самостоятельно собирает информацию о текущих землетрясениях и повторных толчках и по ней оценивает, как будет себя вести последовательность сейсмических событий в дальнейшем.
В день событий в Турции я был очень обеспокоен активностью повторных толчков, так как произошло очень много афтершоков магнитудой 6 и выше. Одно землетрясение через девять часов после ночного имело магнитуду 7,5 или даже чуть больше. Казалось, что афтершоковая активность чрезвычайно высока и есть опасность, что она будет длиться долго. Но информация, которую наша система обработала в автоматическом режиме за первые сутки, показала, что скорость спадания этой активности несколько выше, чем в среднем после землетрясений такой силы.
По-видимому, сильное землетрясение будет продолжаться не в течение месяца, а несколько меньше, в течение двух недель. К этому времени афтершоки магнитудой 6 завершатся, но пока их вероятность остается высокой.
Насколько эта ситуация типична?
- Каждое землетрясение такой силы индивидуально, поэтому после него поведение земной коры может быть различным. В данном случае при высокой начальной активности афтершоков, по сравнению с усредненными значениями, ее спадание происходит быстрее.
Кроме того, важно отметить, что очаг землетрясения, которое произошло через девять часов после ночного толчка и имело магнитуду 7,5, был расположен не на разломе, а под углом к нему. Тем самым его очаг как бы запер распространение толчков вдоль разлома и ограничил возможность их продвижения дальше на север.
Но ситуация может далее развиваться и по-другому. Два таких сильнейших землетрясения в короткий период времени говорят о том, что была накоплена очень большая энергия и ее перераспределение очень сложно смоделировать.
Какие методы прогнозирования Вы используете и на основе каких данных это делается?
- Те прогнозы, которые дают положительный результат, подтвержденный 30-летним тестом в нашем институте, мы делаем по так называемому алгоритму М8. Он используется для предсказания мощных землетрясений магнитудой от 7,5 и выше. Для этого мы используем данные о более слабых толчках, которые происходят в регионе. Пока мы делаем прогноз на пять лет вперед и для территории с линейным размером порядка 1 тысячи км.
Конечно, сценарии сбываются не всегда. Иногда случается ложная тревога. В этом и проблема прогнозов. Можно сказать, что наши результаты лучше отражают реальность, чем случайный прогноз. Мы очень надеемся, что в будущем привлечение данных спутниковой геодезии приведет к существенному уточнению прогнозов. Но говорить, что есть какие-то сдвиги в этом направлении, пока рано.
Землетрясение в Турции произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8 в течение пяти лет. Но эта зона охватывает территорию, которая по размеру больше, чем вся Турция. С обывательской точки зрения этот прогноз неточный, так как его нельзя использовать для эвакуации населения или проведения других превентивных мероприятий. Действительно, для отключения электричества, чтобы избежать пожаров, или для остановки транспорта такого прогноза недостаточно.
То есть прогноз по ситуации в Турции был сделан на слишком большой промежуток времени и не указывал конкретный регион, где возможна катастрофа, поэтому он не мог принести практической пользы?
- Какую-то пользу он мог принести, потому что в этой зоне не всегда тревожная ситуация. Например, в Турции мы далеко не всегда ожидали землетрясения магнитудой 8, такая опасность появилась только в последние годы. Но где конкретно произойдут сильные толчки, сказать было очень сложно.
А что можно было предпринять? Укрепить уязвимые здания?
- Укрепить здания в такой короткий срок вряд ли возможно. Но реально подготовить население. Напомнить ему, как вести себя при землетрясениях, что делать, если ЧП произошло ночью. Можно провести обучение специальных служб и учения по ликвидации последствий, выпустить необходимые ведомственные инструкции. Если бы это было сделано, то число жертв могло бы быть меньше. Сейчас мы видим, что число пострадавших растет. В понедельник было 1,5 тысячи, во вторник уже около 7 тысяч погибших. И эта цифра будет увеличиваться и дальше, так как шансы выжить под завалами с каждым днем сокращаются.
Землетрясение в Турции произошло внутри района, рассчитанного по алгоритму М8
Как устроена коммуникация между специалистами по землетрясениям и людьми, которые принимают решения и должны предпринимать необходимые меры?
- Практически во всех странах ликвидацией последствий занимаются силовые структуры. Естественно, что там есть определенная степень защиты информации. Понятно, что объявлять о потенциальном землетрясении в СМИ нельзя из-за возможной паники. Она может вызвать больший отрицательный эффект, чем сама катастрофа. В советский период было хорошее взаимодействие между силовыми ведомствами и академией наук, но, к сожалению, эти связи существенно сократились. Сообщать о потенциальной опасности в нашей стране должен экспертный совет по прогнозу землетрясений, но его члены сегодня - уже очень пожилые люди и его активность сильно упала. Взаимодействие с МЧС ведется очень формально. Сейчас мы стараемся возобновить контакты, чтобы восстановить взаимодействие ученых и специалистов МЧС.
Кроме алгоритма М8 в институте есть модель, которая уточняет местоположение предполагаемых землетрясений. Можете рассказать об этом?
- Да, в этих расчетах также используется информация о более слабых землетрясениях. В рамках той зоны, где ожидаются толчки магнитудой 7,5-8, мы выделяем территорию, которая в десятки раз сокращает потенциально опасный район, где может произойти сейсмическое событие. Но проблема в том, что когда мы уменьшаем эту зону, мы сокращаем и вероятность правильного прогноза. Землетрясение в Турции произошло внутри района, рассчитанного по алгоритму М8, но вне уточненной дополнительно территории.
В конце января появилась работа китайских ученых, посвященная изменениям в ядре Земли. Якобы оно меняет скорость и даже направление вращения. Могло ли землетрясение в Турции быть связано с этими процессами?
- Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что китайские ученые не подтвердили факты, а только выдвинули гипотезу на основе анализа данных. Объяснять гипотезой какой-то факт довольно странно. Она должна формулироваться из фактов, а не наоборот.
Есть также версия, что землетрясения могут вызываться толчками в других уголках планеты, которые служат их триггерами.
- Землетрясения происходят там, где накопилось большое напряжение. Чтобы началась какая-то подвижка по разлому, ее должно что-то подтолкнуть. Нужен "спусковой крючок", который запустит процесс. Иногда таким крючком могут быть волны от удаленного землетрясения. Но сказать, что одно землетрясение спровоцировало другие, более отдаленные, нельзя, так как слишком много иных факторов, которые могут повлиять на это.
12.01.2023, 18:31 131681
Интервью с продюсером алмаатинского джаз-клуба EverJazz Алексеем Глазыриным
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В Алматы открылся первый профессиональный джаз-клуб EverJazz. Заведение родом из Екатеринбурга - в столице Урала первый профессиональный джаз-клуб начал работать еще в 2009 году. С тех пор EverJazz не просто зарекомендовал себя, а стал по-настоящему легендарным и даже культовым местом. И вот спустя много лет команда EverJazz открыла вторую площадку - в южной столице Казахстана. О том, как это происходило и что ждет алматинских джазменов и любителей музыки, мы беседуем с продюсером джаз-клуба Алексеем Глазыриным.
Алексей, Вы обещаете алматинцам очень насыщенную джазовую жизнь. Как Вы собираетесь ее поддерживать? У EverJazz в Екатеринбурге есть музыканты - резиденты клуба, которые обеспечивают костяк программы. Здесь Вы планируете поступить так же?
- Да, мы не придумываем ничего нового. И у нас уже есть резиденты алмаатинского джаз-клуба. Часть из них - это музыканты, которые давно живут и работают в Казахстане, для них открытие джаз-клуба является долгожданным. И есть довольно много музыкантов, приехавших из России в последние месяцы, и сейчас они радуются возможности сотрудничать с EverJazz, который они уже хорошо знают.
Но мы не ограничиваемся только казахстанскими и российскими музыкантами. Многие западные промоутеры, которые раньше возили своих исполнителей по России, нынче переориентировались на туры по Центральной Азии и Кавказу. С ними мы тоже намерены работать.
Вы говорите, что открытие стало долгожданным для местных джазовых музыкантов, но в Алматы и без того немало музыкальных площадок, где можно выступать.
- Действительно, музыканты в Казахстане востребованы. Здесь развитая индустрия развлечений, в том числе сектор, обсуживающий свадьбы и всяческие праздники - тои, как здесь это называется. Но там необходимо исполнять определенную музыку, которая не всегда может быть по душе самому музыканту.
И музыкант превращается в обслуживающий персонал.
- Да. Это принципиальное отличие клуба от, скажем, ресторана. Мне доводилось делать программы в разных ресторанах, и частенько ко мне подходили администраторы и говорили, мол, что-то музычка не вдохновляющая, маловато заказывают. Но мерить талант музыканта средним чеком - это, по-моему, циничный подход.
К тому же в таких условиях у исполнителей формируется привычка работать на неискушенного потребителя, чтобы было просто весело. Поэтому в Алматы много команд, исполняющих фанк: это задорная ритмичная музыка. Зато другие джазовые направления почти не представлены. О том, что существует, скажем, джипси-джаз, тут вообще мало кто знает. Я понимаю, что это музыка на любителя. Но чем больше джазовых жанров представлено на сцене, тем больше джазовых любителей можно привлечь.
По нашей концепции EverJazz - это дом для музыкантов и любителей джаза. Здесь музыкант может играть то, что сам хочет, что является его профессией. В клубе как минимум по семь концертов в неделю - все резиденты могут представить свою программу. На нашей площадке можно репетировать и дорабатывать выступления, пробовать новые коллаборации - пожалуйста.
Но работать необходимо искренне и качественно. Когда на тоях играешь, надо просто заводить публику. Должно быть громко, даже оглушающе. А в джаз-клубе шума не надо. Каждый музыкант на сцене должен сыграть тонко и сообщить то важное, что есть в музыке.
То есть профессиональный джаз-клуб оформляет и структурирует джазовую сцену, так?
- Все-таки главное, что EverJazz дает музыкантам уверенность в завтрашнем дне. Образно говоря, теперь джазовые выступления - это не просто разовые встречи при луне под чувство легкой влюбленности, теперь это стабильная семейная жизнь в любви и счастье и в своем доме.
Кстати, в Екатеринбурге мы давно поддерживаем детей и молодежь - мы много лет ведем проект "EverJazz.Дети". Это позволяет школьникам прочувствовать, каково играть на профессиональной сцене бок о бок с маститыми джазменами. Ребята открывают для себя вкус настоящего выступления. В Алматы мы тоже намерены сотрудничать и с музыкальными школами, и с музыкальным колледжем.
Кто посетители джаз-клуба?
- Мы сталкиваемся с самыми разными людьми. Безусловно, основа аудитории - жители Алматы. Часто у нас бывают экспаты - иностранцы, которые здесь работают или приезжают в командировки. Они приходят в клуб, потому что такая форма досуга им понятна и знакома. Дело в том, что джаз - это космополитическая музыка, это музыка больших городов. Наличие в городе профессионального джаз-клуба - это знак высокой включенности города в международную жизнь. Есть и релоканты из России, кто бывал в EverJazz в Екатеринбурге и знает, что клуб гарантирует качественный продукт.
Главное, что все они - люди высокого уровня общей культуры. Это интеллектуальная публика. Здесь много людей с высшим образованием, много людей, работающих в сложных профессиональных областях. Это и есть наша целевая аудитория, потому что именно в таких кругах возникает высокий культурный запрос. В частности, запрос на качественную джазовую музыку.
Когда Вы задумались над открытием джаз-клуба в Алматы?
- EverJazz в Екатеринбурге четырнадцать лет. Это много. Чем старше становится клуб, тем больше задумываешься, как развиваться дальше. Мы долго решали, в какой город нам бы стоило зайти. Вот, скажем, заходить с нашей концепцией в Москву и конкурировать с теми клубами, которые там давно работают, было бы странно. Нам хотелось работать в мегаполисе, который бы уже был готов воспринять формат джаз-клуба, но в котором такой формат почему-то еще не появился.
А весной этого года мы убедились, что Алматы - лучший вариант. Во-первых, Казахстан сейчас очень бурно развивается - и политически, и экономически. А во-вторых, в Алматы есть хорошая основа для открытия джаз-клуба - здесь большое сообщество джазовых музыкантов и любителей джаза.
Иногда джазовые музыканты со сцены предлагают слушателям в какие-то моменты хлопать в такт пьесе. И если зал хорошо попадает в нужную долю - это значит, что город готов к полноценной джазовой жизни. В Алматы попадают. В Екатеринбурге сегодня не просто попадают, там могут весьма сложный ритм отбить.
Первые концерты в Алматы EverJazz начал давать в октябре, а в декабре уже открылась Ваша собственная площадка.
- Мы хотели посмотреть, как собирается публика. Спасибо ресторану "Тироль на Арбате" за то, что они нас приняли. С самых первых концертов стало очевидно, что публика есть.
Заиметь собственную площадку мы планировали изначально. Но то, что это случилось так быстро и что нам удалось разместиться в этом чудесном месте на Зенкова, 24, где раньше был клуб "Ленконцерт", - это большое везение.
Вы переехали стремительно: от начала концертов в "Тироле" до открытия клуба на Зенкова, 24, прошло всего два месяца!
- Действительно, получилось смело. Например, в Екатеринбурге мы обрели свою площадку только через полтора года после первых регулярных выступлений.
А нужна ли она? Не проще ли работать с площадками-партнерами?
- Чтобы возникла настоящая клубная жизнь, нужны регулярные концерты. Партнеры не могут пускать тебя каждый день. К тому же наши слушатели - это специфическая категория людей. Партнерскую площадку, которая просто зарабатывает деньги на любых мероприятиях, трудно совмещать с придирчивой джазовой аудиторией.
Джаз-клуб это не столько бизнес, сколько миссия. Разумеется, в основании предприятия должна лежать устойчивая бизнес-схема, но коммерческий подход не должен доминировать. Надо самоотверженно и неотступно раскручивать собственное место. Там должны звучать программы только высокого уровня, там периодически должны проходить сложные концерты, которые заведомо не будут популярными. Да, это будет ниже по доходности, чем обычные ресторанные пляски, но только так может возникнуть настоящая клубная жизнь.
Когда Вы выложили в соцсетях фото и видео нового алматинского клуба, екатеринбуржцы будто бы даже стали ревновать и завидовать!
- Эти площадки во многом похожи, поскольку концепция клуба в обоих городах одинаковая. В частности, лаконичный интерьер. Мы хоть и относимся к индустрии развлечений, но для нас очень важно, что джаз-клуб - это развлечение интеллектуальное. Мы сосредоточены на музыке, вычурный интерьер отвлекает.
А позавидовать все же есть чему. В Екатеринбурге мы находимся в полуподвале, в небольшом индустриальном дворе. А в Алматы - это просторное помещение с панорамными окнами. Мне даже видится, что здесь геометрия зала получше с точки зрения звука. Плюс здесь просторная веранда, весной мы запустим там вторую сцену. К тому же Зенкова, 24 - это самый центр Алматы, "золотой квадрат". Наше здание примыкает к излюбленному горожанами большому парку. Фасадом мы выходим на улицу имени выдающегося композитора Калдаякова - еще одно удачное совпадение! Мы такую шикарную вывеску там повесили - нас за два квартала со всех сторон видно! В Екатеринбурге нам просто негде было такую устроить.
Декабрьское открытие, должно быть, стало большим праздником!
- Для наших гостей, конечно, стало. У нас же, у команды клуба, было, честно говоря, очень много волнения и еще больше усталости. Мы едва успели закончить ремонт, накануне открытия у нас произошел неприятный инцидент с оборудованием на кухне. Поэтому в первый день мне казалось, что атмосфера складывается тяжелая, мне даже сделалось не по себе. Открывались мы, напомню, четырехдневным фестивалем Silk Way. И по мере того как выступали музыканты, эти стены стали преображаться. Я буквально видел, как музыка пропитывает помещение и атмосфера выправляется.
На третий день фестиваля у нас выступал выдающийся трубач Сергей Пронь. И он сказал замечательную фразу: "Я заходил еще в "Ленконцерт", а вышел уже из EverJazz". Дело в том, что строители не успели смонтировать нашу новую вывеску к открытию и Пронь имел в виду, что, когда он приехал, вывеска была еще прежняя, а когда вышел с репетиции - уже появилась актуальная. Но я услышал в его шутке совсем другое: с каждым новым выступлением, особенно если играет большой артист, это место все больше становится настоящим джазовым домом.
29.12.2022, 18:16 141331
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, китайско-казахстанских отношениях и других вопросах, сообщает пресс-служба посольства КНР в РК.
С Новым годом, господин посол! В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Как Вы оцениваете развитие китайско-казахстанских отношений в этом году?
- По случаю прощания со старым годом и вступления в новое начало от имени посольства Китая в Казахстане я хотел бы передать искренние поздравления и наилучшие пожелания народу Казахстана! Желаю процветания Китаю и Казахстану, счастья и благополучия народам, вечной дружбы между Китаем и Казахстаном!
2022 год - выдающийся год, оставивший богатую и красочную страницу в истории китайско-казахстанских отношений и имеющий историческое значение для продолжения прошлого и открытия будущего.
Во-первых, под стратегическим руководством глав государств мы совместно открыли новое "золотое 30-летия" казахстанско-китайских отношений. В сентябре 2022 года председатель Си Цзиньпин выбрал Казахстан первой остановкой своего первого визита после вспышки пандемии, продемонстрировав высокий уровень и специфику китайско-казахстанских отношений. В ходе визита главы двух государств наметили план развития китайско-казахстанских отношений в новую эпоху со стратегической и долгосрочной точки зрения, подписали и опубликовали "Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК", и соответствующие ведомства двух стран подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве, стороны объявили, что они будут прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью между Китаем и Казахстаном.
Во-вторых, Китай и Казахстан совместно отметили 30-летие установления дипломатических отношений и открыли новую страницу традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном. 2022 год совпал с 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, две страны подвели итоги двустороннего сотрудничества и с еще большей уверенностью вошли в новое прекрасное будущее китайско-казахстанских отношений. В начале года председатель Си Цзиньпин и президент Токаев обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В течение года премьер-министр Ли Кэцян и премьер-министр Алихан Смаилов провели китайско-казахстанскую встречу, вице-председатель Ван Цишань прибыл в Казахстан для участия в VI-м Саммите СВМДА, член Госсовета и министр обороны Вэй Фэнхэ, член Госсовета и министр иностранных дел Ван И последовательно посетили Казахстан, тесные обмены на высоком уровне между двумя странами отражают высокий уровень вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Стороны также совместно издали памятную антологию, были презентованы фильмы и документальные фильмы, а также проведен ряд качественных и увлекательных мероприятий, чтобы придать блеск празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном.
В-третьих, стороны твердо поддерживают друг друга и подают пример добрососедских и дружеских отношений. В 2022 году, столкнувшись с нестабильной международной обстановкой, Китай и Казахстан твердо укрепляют политическое взаимное доверие и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов. После "январских событий" председатель Си Цзиньпин немедленно направил президенту Касым-Жомарту Токаеву послание, твердо поддержав Казахстан в скорейшем достижении внутренней стабильности. В феврале президент Токаев присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и решительно выступил против "политизации" олимпийского движения. В августе Министерство иностранных дел Казахстана своевременно выступило в поддержку Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань. В октябре президент Токаев тепло поздравил Си Цзиньпина с переизбранием Генеральным секретарем ЦК КПК. В ноябре Председатель Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Токаеву с поздравлением в связи с его переизбранием на пост президента Казахстана. Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся основных интересов друг друга.
В-четвертых, две страны углубили практическое сотрудничество и добились взаимовыгодных результатов. В прошлом году перед лицом многочисленных серьезных вызовов Китай и Казахстан преодолели трудности, сотрудничество практически во всех отраслях продолжает непрерывно развиваться. Согласно статистике, с января по ноябрь объем торговли между Китаем и Казахстаном превысил 28,2 миллиарда долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 23,1%, достигнув рекордного уровня. Китай остается вторым по величине торговым партнером Казахстана, вторым по величине направлением экспорта и вторым по величине источником импорта. Финансируемые Китаем предприятия в Казахстане преодолевают многие трудности и продвигают проект Атырауского государственного нефтехимического комплекса, проект Кызылординского государственного стекольного завода, проект Алматинской государственной ветровой электростанции "Шелек" 60 МВт, проект Восточно-Казахстанского завода по сборке ядерного топлива. Был достигнут прогресс в ряде ключевых проектов сотрудничества, таких как проект, по сборке автомобилей Jianghuai Automobile и Yutong Bus в Казахстане, что придало новый импульс развитию китайско-казахстанского сотрудничества.
Открыта дверь в 2023 год. Каковы Ваши ожидания от развития китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных сферах в 2023 году?
- 2023 год - открытие нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений. Обе стороны сосредоточатся на реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, усилении стыковки стратегий развития, активизации обменов на всех уровнях, углублении сотрудничества в различных областях и совместного продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
Во-первых, поддерживать тесные обмены на высоком уровне. Две страны будут продолжать использовать многовекторные возможности для поддержания динамики тесных обменов на высоком уровне и обсуждения двусторонних отношений, проводить прагматическое сотрудничество и общение по вопросам, представляющим общий международный и региональный интерес, постоянно укреплять политическое взаимодоверие между двумя сторонами и способствовать дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений и сотрудничество в различных областях.
Во-вторых, твердо поддерживать основные интересы друг друга. Две страны будут и впредь твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов друг друга, и твердо поддерживать друг друга в следовании по пути развития, который соответствует их собственным национальным условиям. Решительно поддерживать другую сторону в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, решительно противостоять внешнему вмешательству и менталитету времен холодной войны и твердо поддерживать другую сторону в повышении ее роли на международной арене.
В-третьих, обе стороны будут продолжать эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, такие как регулярные встречи премьер-министров и межправительственных комитетов по сотрудничеству, укреплять политическую коммуникацию и обмен опытом, неуклонно продвигать проекты сотрудничества в ключевых областях и выводить сотрудничество в смежных сферах между двумя странами на новый масштаб и уровень.
В-четвертых, содействовать сотрудничеству, чтобы принести больше пользы двум народам. Обе стороны продолжат совместное строительство "Пояса и пути" на высококачественном уровне, дальнейшее углубление сотрудничества в области экономики и торговли, производственных мощностей, взаимосвязи, сельского хозяйства и гуманитарных наук, а также неуклонное расширение больших данных, искусственного интеллекта, цифровых финансов, трансграничной электронной коммерции, зеленой энергетики, зеленой инфраструктуры и так далее. Обе страны продолжат продвигать результаты сотрудничества, чтобы принести больше пользы народам двух стран, чтобы люди могли получать более ощутимые блага и выгоду.
В-пятых, укреплять координацию и сотрудничество в международных делах. Две страны будут продолжать поддерживать тесное сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА, "Китай - Центральная Азия", и активно сотрудничать в полной реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности, выдвинутой Председателем Си Цзиньпином и способствовать построению глобального управления в более справедливом и разумном направлении.
Как Вы оцениваете достижения Казахстана в строительстве "одного пояса и одного пути"? Как Казахстану и Китаю и впредь способствовать качественному развитию совместного строительства "пояса и пути"?
- С тех пор, как в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с инициативой о строительстве "пояса и пути" в Казахстане, во всем мире, так сказать, вспыхнул "степной пожар". К настоящему времени Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству "Пояса и пути" со 150 странами и 32 международными организациями. Совместное строительство "пояса и пути" стало популярным международным общественным продуктом и международной платформой для сотрудничества.
Казахстан является местом, где было инициировано совместное строительство "одного пояса, одного пути" и первой пилотной площадкой, и он занимает особое и важное место в данном проекте. На протяжении более 9 лет Китай и Казахстан придерживались принципа широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. Прежде всего были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве по совместному строительству "пояса и пути", что способствовало углублению и укреплению сотрудничества в различных областях и помогло добиться солидных результатов, став успешной примером и ориентиром для реализации инициативы "пояса и пути".
Во-первых, политическое общение непрерывно продвигается. Китай и Казахстан имеют высокую степень политического взаимного доверия, своевременно планируют и координируют совместное строительство "одного пояса и пути", способствуют углубленному сотрудничеству в сфере транспорта, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, развивающихся отраслей и других областях, экономической интеграции, совместному развитию и обмену достижениями. Обе страны поддерживают стабильность и бесперебойность цепочек производства и поставок, а также совместно способствуют плавному развитию трансграничной торговли товарами и услугами между двумя странами.
Во-вторых, связывание объектов инфраструктуры достигло замечательных результатов. Две страны успешно построили всестороннюю и трехмерную сеть взаимосвязи, охватывающую автомобильные, железные дороги, авиацию и нефте-, газопроводы. Между двумя странами функционирует 7 пар многолетних портов, 5 трансграничных трубопроводов для транспортировки нефти и газа, 2 трансграничные железнодорожные магистрали и 1 международный центр приграничного сотрудничества. Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньгане помогает Казахстану получить прямой выход к Тихому океану. По состоянию на середину декабря в этом году через железнодорожные порты Алашанькоу и Хоргос курсировало более 12 000 поездов Китай - Европа (Центральная Азия), что является новаторским историческим рекордом.
В-третьих, торговля и инвестиции находятся на подъеме. Объем торговли между Китаем и Казахстаном увеличился почти в 80 раз по сравнению с периодом установления дипломатических отношений и в этом году превысит 30 миллиардов долларов США. По мере того, как совместное строительство "пояса и пути" продолжает продвигаться вперед, торговля и инвестиции между двумя странами достигли скачкообразного развития. Стороны возглавили создание механизма производственных мощностей и инвестиционного диалога, учредили специальный фонд для китайско-казахстанского сотрудничества в области производственных мощностей, Китай стал пятым по величине источником инвестиций в Казахстане. Казахстан пять лет подряд принимает участие в Шанхайской международной выставке импортных товаров Китая, и его продукция, экспортируемая в Китай, пользуется большим спросом.
В-четвертых, углубилась и укрепилась финансовая циркуляция. Китай и Казахстан продолжают укреплять финансовое сотрудничество, расширять двусторонние расчеты в местной валюте и оказывать сильную поддержку развитию торговли и финансированию инфраструктуры. В сентябре этого года центральные банки Китая и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по созданию механизма клиринга в юанях в Казахстане, что обеспечивает больше удобства для предприятий и финансовых учреждений двух сторон в использовании юаней для трансграничных транзакций и нового уровня трансграничного использования юаня в Казахстане и Центральной Азии.
В 2023 году исполняется десять лет совместному строительству инициативы "один пояс, один путь" в Казахстане. Китай и Казахстан в полной мере подведут итоги совместного строительства "пояса и пути", а также проведут стратегическую связь между Китаем, "всесторонне строящим социалистическую современную страну и стремящимся к достижению цели второго столетия" и казахстанским строительством "Нового Казахстана". С целью поддержания и обеспечения стабильности, благополучия людей мы сосредоточимся на превращении "одного пояса и пути", совместно построенного Китаем и Казахстаном, зеленую дорогу, дорогу инноваций и дорогу здоровья, и будем продолжать способствовать качественному развитию "пояса и пути", совместно построенного Китаем и Казахстаном.
Можете ли Вы рассказать о китайско-казахстанском культурном сотрудничестве? Какие новые изменения произойдут в кадровых обменах между двумя странами? Какие новые ожидания Вы возлагаете на сотрудничество в гуманитарной сфере между двумя странами?
- Дружба между двумя странами заключается в дружбе между народами. Китай и Казахстан живут рядом друг с другом, связаны горами и реками и имеют долгую историю межличностного и культурного обмена. Тысячи лет назад древний Шелковый путь, соединяющий Восток и Запад, проложил мост между Китаем и Казахстаном для обмена продуктами и соединения сердец людей, и история китайско-казахстанской дружбы передается по сей день. За последние 30 лет, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, межличностные и культурные обмены и сотрудничество между двумя странами неуклонно развивались, демонстрируя тенденцию к расцвету во многих областях и всестороннему развитию. Китай и Казахстан создали 19 пар побратимых провинций и городов. Китай открыл в Казахстане 5 Институтов Конфуция, ежегодно обучение китайскому языку проходят более 3000 человек, "бум изучения китайского языка" продолжает увеличиваться. К концу 2021 года в стране друг друга учатся в общей сложности 15 100 иностранных студентов из двух стран и молодежные обмены между Китаем и Казахстаном становятся все более тесными. В 2019 году, до эпидемии, 400 тысяч китайцев и казахстанцев посетили страну соседа.
Хотя внезапная вспышка эпидемии создала препятствия для обмена персоналом между двумя сторонами, она не помешала энтузиазму в отношении межличностного и культурного обмена между двумя странами. Народы двух стран помогают друг другу, снимают видео, чтобы поднять друг другу настроение, щедро жертвуют деньги и материалы, активно сотрудничают в области материалов для профилактики эпидемий, лекарств и вакцин, что в полной мере отражает глубокую дружбу между двумя странами как хорошие соседи, хорошие друзья и хорошие партнеры. В особый период две страны активно прорабатывали идеи и поддерживали связь "бесперебойно" с помощью "облака". Ряд мероприятий, таких как "Счастливый китайский Новый год", "Китайский летний лагерь" и "Конкурс китайской песни", переместились из офлайна в онлайн, став "трендовым брендом" культурных обменов между двумя странами. "Неделя китайского кино" продвигает новейшие отличные китайские фильмы для показа в Казахстане, что способствует укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между двумя народами. На фоне эпидемии народы Китая и Казахстана вместе преодолели трудности, углубили обмены между людьми, совместно построили китайско-казахстанское гуманитарное сообщество.
Нет такой зимы, которую нельзя было бы пережить. Эпидемия в конце концов пройдет, и Китай и Казахстан сосредоточили внимание на постэпидемической эпохе и постоянно оптимизируют политику, чтобы обеспечить больше удобства для людей и культурных обменов между двумя странами. Две страны возобновили прямое авиасообщение, Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Китая. Несколько дней назад китайская сторона опубликовала заявление в котором говорится о временных мерах по обмену между китайскими и зарубежными лицами после заражения Covid 19 контролем категории А и В, политика предотвращения эпидемии была оптимизирована во многих аспектах, таких как дистанционное обнаружение, карантин на въезде, международные пассажирские рейсы, визы в Китай, портовые операции, въездной и выездной туризм, что еще больше облегчило обмен между китайскими и иностранными лицами. На следующем этапе Китай и Казахстан укрепят политическую коммуникацию, полностью подготовятся к возобновлению обмена персоналом после эпидемии, укрепят сотрудничество в ключевых областях и как можно скорее ускорят открытие в Казахстане мастерской имени Лу Баня, приложат усилия по взаимному открытию центра культуры Китая в Казахстане и центра культуры Казахстана в Китае создадут более эффективную и удобную платформу для межличностного и культурного обмена между двумя странами и будут стремиться к созданию новой модели межличностного и культурного обмена и сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая определил, что будет способствовать во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации в качестве центральной задачи следующего этапа. Какие новые возможности это принесет странам Центральной Азии, в том числе Казахстану?
- В октябре 2022 года в Пекине успешно прошел 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, положивший начало новому пути во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации.
Китайская модернизация - это модернизация огромного населения, модернизация общего процветания всех людей, модернизация гармоничной материальной цивилизации и духовной цивилизации, модернизация гармоничного сосуществования человека и природы, модернизация мирного развития.
Китайская модернизация будет и впредь придавать импульс глобальному развитию, включая Центральную Азию. За последние 10 лет экономика Китая росла в среднем на 6,6% в год и входит в число крупнейших экономик мира. Средняя ставка вклада Китая в мировой экономический рост достигла 38,6%, превысив сумму ставок вклада стран G7. Согласно исследованию Глобального института McKinsey, к 2040 году за счет интеграции экономики Китая и других стран мира ожидается создание экономической стоимости в размере от 22 трлн до 37 трлн долларов США. Это эквивалентно 15-26% мирового экономического агрегата. Качественное развитие Китая приведет более 1,4 миллиарда человек к общему процветанию, а также предоставит больше рынков и возможностей для развития странам по всему миру, включая Казахстан.
Китайская модернизация служит важным источником вдохновения и ориентира для развития стран по всему миру. Модернизация - это не просто патент экономического и социального развития западных стран, а общее дело всего человечества. Активное исследование Китаем пути модернизации проложило новый путь модернизации, отличающийся от западной модели, создало новую форму человеческой цивилизации в процессе ответа на вопросы времени, глобальные проблемы и человеческие проблемы и создал новую форму человеческой цивилизации для развивающихся стран, включая страны Центральной Азии саморазвитие и модернизация дают возможности и надежду.
Китайская модернизация будет придерживаться основной государственной политики открытости, всегда поддерживать мир во всем мире и содействовать общему развитию, содействовать построению открытой мировой экономики и улучшению благосостояния людей во всем мире, несомненно, предоставит больше возможностей для Казахстана и других стран Центральной Азии, пользоваться достижениями Китая в области развития и дивидендами от реформ.
Китайская модернизация - это модернизация, идущая по пути мирного развития. В отличие от модернизации западного колониализма, основанной на агрессии и экспансии, Китай высоко держит знамя мира, развития, сотрудничества и взаимовыгодных результатов и продвигает общие ценности всего человечества, такие как мир, развитие, справедливость, демократия и свобода. Уважение разнообразия мировых цивилизаций и содействие построению сообщества единой судьбы человечества будут играть более конструктивную роль в поддержании мира во всем мире и региональной стабильности.
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