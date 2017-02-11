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В КазНУ имени аль-Фараби открылся Центр информационной безопасности10.02.2017
Казну им. аль-фараби  15:48

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - В КазНУ имени аль-Фараби открылся Центр информационной безопасности в партнерстве со всемирно известной компанией "Лаборатория Касперского" (РФ), сообщила пресс-служба университета.

Университет подписал с лабораторией меморандум о сотрудничестве в области образования и кибербезопасности, передает Kazakhstan Today.

Новый учебный информационный центр в КазНУ станет источником знаний о киберугрозах и современных трендах в области информационной безопасности, а также комплексной системе защиты ресурсов от кибератак в глобальном интернет-пространстве. Обучение в центре КазНУ могут пройти студенты других вузов, сотрудники государственных организаций и предприятий.

Сотрудничество академической среды и сообщества с ИТ-индустрией является неотъемлемой частью учебного процесса и развития научно-исследовательской деятельности КазНУ.

"Работа Лаборатории Касперского направлена на повышение качества знаний о кибербезопасности и информационных угрозах. Продукты компании сертифицированы и рекомендованы на международном рынке. Через сферу образования возможна трансляция нашего опыта и полное обеспечение кадрового потенциала на казахстанском рынке труда высококвалифицированными сотрудниками по киберзащите. Мы выбрали партнером КазНУ имени аль-Фараби как ведущий вуз Казахстана, который готовит специалистов в области информационной безопасности", - отметил руководитель образовательных программ АО "Лаборатория Касперского" Дмитрий Постельник.

Сегодня глобальная информатизация влечет за собой большие перемены в обществе. Для предотвращения рисков специалисты в области информационных технологий предлагают самые передовые и современные программы. В рамках договоренностей в КазНУ в феврале для преподавателей и студентов университета, а также представителей государственных организаций и компаний лучшие эксперты Лаборатории Касперского из Москвы проведут лекции и семинары по системам безопасности и киберугрозам.

Отмечается, что КазНУ имени аль-Фараби активно проводит образовательную, научно-исследовательскую деятельность с применением цифровых технологий. В университете открыты и успешно работают центры и лаборатории всемирно известных компаний: "Hewlett-Packard", "Microsoft", "Cisco", "Konika Minolta", "Fujitsu", "Samsung" и других.
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