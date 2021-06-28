Суд в Кокшетау освободил акушеров, из-за которых женщина осталась инвалидом

КОКШЕТАУ. 25 ИЮНЯ - В Кокшетау акушеры-гинекологи областного перинатального центра, которых судили за халатность, освободили от уголовной ответственности. Врачей обвиняли в том, что после родов женщина осталась инвалидом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В суде было доказано, что акушеры-гинекологи вместо того, чтобы сделать кесарево сечение по показаниям, ждали естественных родов. Когда операцию все же сделали, у 26-летней Айганым Боташ началось загноение и стали отказывать органы. В итоге все закончилось многочисленными операциями, сообщает телеканал КТК

Я перенесла более 20 операций, сепсис, перитонит, кому, клиническую смерть, отказ всех органов - почек, печени, легких. Меня учили заново дышать, заново ходить. Мне удалили абсолютно все женские органы, у меня нет возможности больше иметь детей. Была ампутация стоп, пальцев, пересадили 90% кожи живота", - рассказала пострадавшая Айганым Боташ.

Женщина получила инвалидность, но болезнь остановить не удалось. У Айганым продолжают отмирать ткани, и теперь она вынуждена искать помощи за рубежом.

Медиков, которые принимали роды, признали виновными за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, но отпустили. Дело расследовали больше двух лет. За волокиту накажут полицейских и прокуроров.

Освободить их от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Взыскать с осужденных Есбергеновой и Омаровой в пользу Боташ представительские расходы за ведение уголовного дела - в договорном порядке по 750 тыс. тенге. Взыскать с Многопрофильной областной больницы в пользу Боташ материальный ущерб в сумме 3 398 168 тенге, моральный вред - в размере 10 млн тенге", - огласил приговор судья Ринат Шакуанов.

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