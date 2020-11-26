В регионы Казахстана отправили 100 передвижных медкомплексов

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - 100 передвижных медицинских комплексов для первичной диагностики жителей отдаленных районов начали поступать в региональные медицинские учреждения Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Передача на баланс во всех областях страны будет завершена до конца ноября, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Клиника на колесах - диагностический комплекс, смонтированный на автобусной базе, имеет 7 отдельно зонированных помещений: 3 врачебных кабинета, зону приема анализов, кабинеты флюорографии и функциональной диагностики, аптечный пункт.

Кабинеты оснащены компьютерами, встроенной мебелью и медицинским оборудованием, необходимым для диагностики хронических неинфекционных заболеваний (ЭКГ, УЗИ, отоскоп, офтальмоскоп, коагулограф, анализатор биохимический, анализатор гематологический, счетчик лейкоцитов, глюкометр, холодильник для хранения анализов крови).

Передвижные клиники оборудованы автономным генератором мощностью 16 Кв, но также могут подключаться к доступным электросетям. Автоматизированный пандус-лифт облегчает прием людей с ограниченными возможностями. Полная термо- и шумоизоляция, система "Антиковид" создают комфортные и безопасные условия для врачей и пациентов.

Передвижные медицинские комплексы первичной диагностики созданы отечественными предприятиями по заказу Министерства здравоохранения РК.

Отмечается, что в рамках Дорожной карты Министерства здравоохранения и Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК за счет механизма лизингового финансирования АО "Фонд развития промышленности" запланировано обновление 1167 единиц санитарного автотранспорта.

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