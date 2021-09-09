Алматинцы с 15 сентября смогут сменить поликлинику

АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане с 15 сентября стартует прикрепительная кампания по свободному выбору организации первичной медико-санитарной помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Традиционно данное мероприятие будет проводиться в течение двух месяцев в период с 15 сентября по 15 ноября, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций. На сегодня алматинцы имеют возможность прикрепиться к 73 медицинским организациям, чтобы обслуживаться в рамках медицинского страхования. Среди них - 40 государственных поликлиник и 33 частные поликлиники.

Несомненным плюсом для граждан является то, что во время прикрепительной кампании пациенты могут прикрепиться, как в государственные, так и в частные медорганизации, которые имеют договор с фондом социального медстрахования", - прокомментировал директор филиала Тлеухан Абилдаев.

Получать медицинскую помощь в новой поликлинике граждане смогут с 1 января 2022 года.

Если гражданин не воспользуется возможностью прикрепиться к другой поликлинике либо не захочет ее менять, никаких действий предпринимать не надо, автоматически он останется в той же поликлинике, в которой обслуживался ранее", - сообщили в ведомстве.

Свободный выбор специалиста осуществляется по месту прикрепления, с учетом количества прикрепленного населения на участке.

В прикреплении могут отказать гражданам, не проживающим в зоне обслуживания поликлиники, если она перегружена. По существующим нормативам, на участке у врача общей практики должно быть не более 1700 пациентов.

В правилах прикрепления появились и другие изменения. Теперь трудовые мигранты, являющиеся гражданами государств-членов Евразийского экономического союза, могут прикрепиться к медорганизации на основании договора добровольного медицинского страхования (ДМС) на услуги ПМСП. Для прикрепления им необходимо лично обратиться в медицинское учреждение с заявлением.

Кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных ФСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте фонда - www.fms.kz в разделе "Выбрать поликлинику".

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