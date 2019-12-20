В Кызылординской области в 2020 году проведут вакцинацию против сибирской язвы

Кызылорда. 19 декабря. Kazakhstan Today - В Кызылординской области в 2020 году пройдет плановая вакцинация против сибирской язвы, передает Kazakhstan Today.

В Кызылординской области сибирская язва в последний раз была зарегистрирована в 2008 году. С тех пор среди людей и сельскохозяйственных животных не было случая с подозрением на эту болезнь. В настоящее время в области зарегистрировано 60 почвенных очагов в 55 стационарных неблагополучных точек по сибирской язве", - сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона.

По информации ведомства, до сегодняшнего дня в регионе вакцинация не проводилась в связи с тем, что не были выделены средства. Однако в связи с усложнением эпидемиологической-эпизоотологической ситуации по сибирской язве в республике за последние 2 года специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Кызылординской области четко обозначили перед местными исполнительными органами данную проблему. В результате на 2020 год закуплено 2250 доз вакцины.

В соответствии с законодательством проведение вакцинации контингента планируется в апреле - мае 2020 года, перед эпидсезоном заболевания.

Плановая вакцинация населения против сибирской язвы проводится организациями здравоохранения следующим контингентам населения:

специалистам органов и организаций, осуществляющим деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области здравоохранения, в области ветеринарии и лабораторий, работающим в очагах сибирской язвы и с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы и проводящим отбор проб, исследования на наличие возбудителя сибирской язвы;

работникам мясоперерабатывающих предприятий, убойных пунктов, убойных площадок и объектов внутренней торговли, осуществляющих заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения;





лицам, занятым убоем животных, сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой продукции и сырья животного происхождения с территории СНП.

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