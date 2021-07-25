Половина населения Земли к 2050 году будет иметь проблемы со зрением - ООН

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НЬЮ-ЙОРК. 24 ИЮЛЯ - ООН приняла первую резолюцию о зрении, направленную на помощь более чем 1 миллиарду человек, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Организация призвала 193 страны обеспечить доступ к офтальмологической помощи для тех, кто в ней нуждается, и помочь по меньшей мере 1,1 миллиарда людей с нарушениями зрения к 2030 году", - сообщает агентство Assoсiated Press.

По прогнозам, глобальные потребности в офтальмологической помощи существенно возрастут и ожидается, что к 2050 году половина населения планеты будет жить с нарушением зрения", - говорится в резолюции.

В настоящее время, по данным организации, 90% из 1,1 миллиарда людей с потерей зрения живут в странах с низким и средним уровнем дохода. При этом 55% из них - женщины и девочки.

Потеря зрения обходится мировой экономике "в ошеломляющую сумму в 411 миллиардов долларов производительности каждый год", - рассказала посол Бангладеш в ООН Рабаб Фатима.

Она назвала резолюцию "возможностью изменить жизнь миллионов людей, живущих в слепоте или с нарушениями зрения".

В свою очередь, филантроп из Гонконга Джеймс Чен считает, что коррекцию зрения следует рассматривать как важнейшее медицинское обслуживание наряду с другими приоритетами, такими как планирование семьи и иммунизация младенцев.

При таком участии правительств и неправительственных организаций очки будут доступны по цене и их распространение решаемо", - заявил Чен в интервью агентству.

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