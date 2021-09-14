28 тыс. казахстанцев вылечили от пневмонии с помощью нового метода

ТАЛДЫКОРГАН. 13 СЕНТЯБРЯ - О ситуации по коронавирусной инфекции на территории Алматинской области рассказали сегодня чиновники на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе брифинга заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов сообщил, что кислородными станциями обеспечены 17 больниц области, количество кислородных концентратов доведено до 1350 штук.

Внедрен метод высокопоточной кислородной терапии, имеется 100 аппаратов Хай Флу (76 млн тенге), пролечены более 28 тыс. человек. В целом в регионе оснащенность медицинским оборудованием повысилась с 79% до 89%".

Кроме того, закуплено 180 машин скорой помощи, также 12 передвижных медицинских комплексов (всего имеется 17 ПМК). Количество бригад увеличено до 205. Введена в эксплуатацию новая инфекционная больница на 200 коек, создано 4 ситуационных центра на базе многопрофильных больниц для тяжелых больных и детей.

Была также решена ключевая проблема нехватки медицинского персонала.

На амбулаторном и стационарном уровнях были привлечены 3455 медицинских работников 45 выпускников вузов, 281 выпускник медколледжа. Врачи-пенсионеры также оказывают консультативную помощь больным.

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