В Акмолинской области 33 молодых медработника получат подъемные в размере 1 млн тенге

Кокшетау. 2 декабря. Kazakhstan Today - В рамках государственной поддержки в текущем году в Акмолинской области 33 молодых специалиста в сфере здравоохранения получат подъемные в размере 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

По программе "С дипломом в село" специалисты уже получают по 100 МРП, или 252 тыс. тенге. Также решаются вопросы с обеспечением жилья для медработников, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

По информации УВП, в честь празднования Дня Первого Президента в селе Егиндыколь Егиндыкольского района после ремонта торжественно открыли общежитие для медработников.

Ремонтные работы провели собственными силами больницы. Здесь выполнен широкий фронт работ, в том числе ремонт крыши, замена окон, дверей, кафеля, линолеума, проведен косметический ремонт жилых комнат, кухни, санитарных комнат. Также закуплены новые кровати и шкафы, произведенные в селе Егиндыколь.

Торжественную ленту разрезали аким Егиндыкольского района Ерлан Исабеков и секретарь районного маслихата Бегендик Абилов.

В УВП отметили, что политика по привлечению и поддержке молодых специалистов уже дает плоды. В частности, в текущем году в районную больницу прибыло 3 врача и 3 средних медработника. Это один из первых домов для медработников для улучшения социальной инициативы в регионе.

Делать подарки к праздникам стало уже доброй традицией. Уютное общежитие - подарок в этом году медработникам, приложенное общими силами как горожан, так и самой больницы. Один из факторов, влияющих на дефицит кадров, - это отсутствие жилья. Общежитие является очень важным временным решением, первой ступенькой к решению жилищной проблемы. Этот вид жилья долгое время спасал многие семьи. Конечно, счастливы, что нашим молодым специалистам предоставлены такие условия для жизни. Это еще раз подтверждает, что укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения района успешно реализуется. Будем надеяться, что ребятам тут понравится, и они будут долго работать в нашей больнице", - отметила врач-хирург Жулдыз Абдуназарова.

Открывшееся общежитие для медицинских работников в селе составило 80 квадратных метров. К слову, в селе Егиндыколь уже имеется 2 общежития, а всего в Егиндыкольском районе 8 общежитий как для медработников, так и для студентов и местных работников.

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