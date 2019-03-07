За неделю в Казахстане зарегистрировано 438 случаев кори

Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - С 27 февраля по 6 марта 2019 года в Казахстане зарегистрировано 438 случаев кори, сообщил сегодня председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

По его информации, из числа заболевших 282 (65%) - дети до 14 лет. Регистрация кори отмечается во всех регионах республики. В Астане за последнюю неделю зарегистрировано 99 случаев кори. На сегодняшний день на лечении находится 186 больных по республике, из них в Астане – 15 больных.

По словам Бекшина, генотирование вирусов кори, циркулирующих в Казахстане, показало циркуляцию штаммов D8 и В3, аналогичных европейским. При этом в генотипе В3 установлены генетические линии Dublin, а также линии Kabul, характеризующиеся высокой агрессивностью, патогенностью и заразностью. В Астане преимущественно циркулируют генетическая линия Dublin. Данные возбудители на территории Казахстана ранее не циркулировали. Этот штамм только на Украине явился причиной 47 тысяч случаев кори.

По данным Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК эпидемиологическая ситуация находится на контроле ведомства и все необходимые меры продолжают усиливаться. Комитетом охраны общественного здоровья проводится ежедневный мониторинг ситуации по заболеваемости корью.

Жандарбек Бекшин отметил, что в Республике Казахстан заболеваемость корью преимущественно регистрируется среди непривитых детей, которые составляют более 60%, также высок удельный вес заболеваемости среди людей, у которых неизвестен прививочный статус, то есть это лица старше 20 лет - 28%. Дети не привиты по причине: недостижения прививочного возраста (младше 1 года) - 56%, медицинских отводов (острые и обострение хронических заболеваний, онкологические заболевания, тяжелые прогрессирующие болезни центральной нервной системы) - 31%, отказов от вакцинации - 13%.

Министерством здравоохранения выделены финансовые средства в объеме 580,9 млн тенге на закуп дополнительного объема вакцины против кори (ККП) - 478 тысяч доз. После поступления вакцины против кори ориентировочно с 1 апреля текущего года запланирована вакцинация детей с 9-месячного возраста, то есть раньше календарного срока (12 месяцев жизни), а также медицинских работников", - сказал Жандарбек Бекшин.

Продолжается вакцинация против кори в плановом порядке согласно календарю прививок (дети в возрасте 1 год и 6 лет), в том числе и в очагах инфекции (непривитые до 30 лет). Для иммунизации данных групп населения имеется достаточный объем вакцины.

Вирус кори очень легко передается воздушно-капельным путем, причем жизнеспособные частицы способны задерживаться в воздухе до двух часов после того, как их носитель покинул помещение. Корь способна передаваться другим людям за четыре дня до появления высыпаний и до четырех дней после. Из-за этого зараженный человек продолжает распространять вирус, не имея никаких симптомов кори и не зная о своем состоянии. Люди продолжают вести обычный образ жизни. Они ходят на работу, в школу, в магазины, ездят в маршрутках и метро, контактируя с новыми жертвами. Не вакцинированные люди после вдыхания вируса заболевают с вероятностью 90%.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию по вирусным инфекциям, в том числе по кори, рекомендуем мамам с маленькими детьми, а также всем лицам, которые не получили профилактическую прививку по различным причинам (состоянию здоровья ребенка, недостижению прививочного возраста, отказу от вакцинации и прочее), лучше отказаться от посещения мест массового скопления людей до стабилизации эпидситуации по кори", - сказал главный государственный санитарный врач страны.

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