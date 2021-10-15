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Сенатор: Минздрав неэффективно израсходовал 66 млрд тенге при закупе лекарств

14.10.2021, 16:17 7966
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Депутат сената парламента Андрей Лукин сегодня в ходе пленарного заседания палаты выступил с депутатским запросом, в котором заявил, что Министерство здравоохранения РК при закупе лекарств неэффективно израсходовало 66 млрд тенге. При этом на складах "СК-Фармация" лежат препараты с истекшим сроком годности на 159 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам депутата, Минздрав планировал расходы на лекарственные средства и медицинские изделия на основании бюджетной заявки, в которой отсутствовали либо завышались количественные показатели по пациентам.
 

В 2020 году на 39 нозологий неэффективно израсходовано почти 66 млрд тенге. Эти нарушения допущены на фоне недофинансирования по 6 нозологиям в размере 26 млрд тенге. На складах хранения ТОО "СК-Фармация" содержатся препараты, закупленные в 2019-2020 годах на 159 млн тенге, которые подлежат уничтожению из-за истечения срока годности. По имеющейся информации, министерством на основании расчетов Национального центра, а также вопреки статье 76 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" завышались предельные цены на препараты. В результате, лекарства были закуплены на 1,5 млрд тенге дороже их стоимости", - заявил Лукин. 

 
По его словам, эта ситуация позволяет участникам рынка поставлять лекарственные средства и медицинские изделия по завышенной стоимости, вступая в сговор.
 

Например, уполномоченным органом при проверке в ТОО "СК-Фармация" законности процедур госзакупок вакцин на 9 млрд тенге установлены признаки запрещенного статьей 169 Предпринимательского кодекса РК картеля. Между участвовавшими в аукционе поставщиками ТОО "Казбелмедфарм" и "Медикс" с нарушениями приобретено 16 препаратов стоимостью 14,4 млрд тенге, не имеющих доказанную клиническую эффективность", - проинформировал Лукин.

 
В своем депутатском запросе сенатор попросил Минздрав РК информировать о возможности разработки совместно с Агентством по защите развития конкуренции изменений и дополнений в правила, направленные на исключение рисков заключения антиконкурентных соглашений между поставщиками лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг.
 
Кроме того, сенатор призвал Минздрав актуализировать и обеспечить достоверность сведений о пациентах в информационных системах для их надлежащего учета. Также, по его мнению, необходимо внести в правила ввоза лекарственных средств и медицинских изделий дополнения, предусмотрев необходимость обоснования ввоза конкретного препарата для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
 
 

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    Проект по профилактике эмоционального выгорания медработников запустят в РК

    14.10.2021, 10:23 13312
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ – Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният приняла участие в Международной научно-практической конференции "Ментальное здоровье и COVID-19", передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Минздрав Казахстана совместно с ВОЗ запускают пилотный проект по профилактике эмоционального выгорания медработников. Пока пилот будет работать в двух городах - Нур-Султане и Алматы, сообщает пресс-служба Минздрава. 
     

    Пандемия коронавируса скоро отметит свою вторую годовщину, за этот период она полностью изменила уклад жизни людей во всем мире. Многие столкнулись с последствиями психосоциального характера: тревога, депрессия, панические атаки, эмоциональное истощение, проявления посттравматического синдрома, которые выбивают из обычного ритма жизни. Это подтверждается и исследованиями ученых, в том числе казахстанских, принимавших участие в больших коллабарационных исследованиях, объединивших исследователей более чем из ста стран мира. Сложившаяся ситуация стала тяжелым испытанием для многих жителей планеты", - сказала Гиният.

     
    Она отметила, что по данным ученых, длительные астении и когнитивные нарушения наблюдаются в более 50% случаев после перенесенного заболевания в средней и тяжелой формах. У более чем 1,5% переболевших в средней и тяжелой степени была диагностирована деменция, отмечались нарушения сознания и психозы.
     

    Первый удар приняли на себя медицинские работники. Огромные физические и эмоциональные нагрузки не могли не сказаться на их психическом здоровье. Эмоциональное выгорание стало очень распространенным явлением среди медицинских работников. По данным зарубежных исследователей, проявления эмоционального истощения были выявлены почти у 67% респондентов", - заявила вице-министр.

     
     

    В многопрофильной больнице Талдыкоргана открыто новое отделение

    11.10.2021, 17:41 32104
    ТАЛДЫКОРГАН. 11 ОКТЯБРЯ - На базе Талдыкорганской городской многопрофильной больницы открыто отделение колопроктологии и хирургических инфекций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Новое отделение рассчитано на 20 конечных мест. 
     

    Данное отделение очень необходимо. Хочу выразить признательность руководству и управлению здравоохранения области за то, что создают все условия, чтобы население области получало высококвалифицированную медицинскую помощь. Отделение создано, теперь мы с коллегами нацелены на подготовку докторов и готовы обмениваться опытом на постоянной основе", - прокомментировал хирург-проктолог, руководитель центра колопроктологии Алматы профессор Марат Абдуллаев.

     
    В отделении будут работать 3 врача профильного направления. В медучреждении организована полная высокоспециализированная помощь при поддержке Марата Абдуллаева. 
     

    В нашей области не прекращается развитие узких специальностей. Ранее пациенты из нашей области обращались за помощью в больницы городов Алматы и Нур-Султана. А теперь всю необходимую медицинскую помощь они могут получать непосредственно на базе нашей многопрофильной больницы", - отметил заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области Арман Джансенгиров.

     

    В Казахстане разработан новый стандарт организации оказания педиатрической помощи

    07.10.2021, 12:07 56215
    НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - На публичном обсуждении находится приказ "Об утверждении Стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.
     
    Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим восемнадцатилетнего возраста в следующих формах:
     
    1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая ПМСП и консультативно-диагностическую помощь;
     
    2) стационарная помощь;
     
    3) стационарозамещающая помощь;
     
    4) скорая медицинская помощь;
     
    5) санитарная авиация. 
     
    Основными направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:
     
    1) оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным;
     
    2) проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;
     
    3) оказание качественной консультативной, диагностической, лечебно-профилактической помощи, соблюдение принципов ИВБДВ (Интегрированное ведение болезней детского возраста);
     
    4) проведение медицинской реабилитации детям;
     
    5) оказание профилактической помощи: патронаж беременных; формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию; проведение информационно-разъяснительной работы с родителями по уходу за ребенком, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям; консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до 6-ти месяцев и продолжения грудного вскармливания до 2 лет; проведение скрининговых обследований для выявления врожденной патологии и нарушений психофизического развития, зрительных и слуховых функций у детей раннего возраста; консультирование по вопросам раннего развития ребенка; медицинские профилактические осмотры; проведение вакцинации; диспансеризация и динамическое наблюдение, патронаж детей, в том числе новорожденных; социально-психологическое консультирование;
     
    6) проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.
     

    Медорганизации обеспечивают выполнение мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, лечение пациентов с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи. При обнаружении фактов насилия и телесных повреждений осуществляется оказание лечебно-профилактической помощи, проведение медицинской реабилитации, извещаются органы внутренних дел о фактах обращения потерпевших и оказания им медицинской помощи", - сказано в документе.

     
    При выявлении хронических заболеваний, нарушений слуха и зрения, аномалий развития органов чувств, а также стеноза гортани и трахеи, участковый врач направляет ребенка к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.
     
    При выявлении детей с риском отставания в психофизическом развитии, со снижением слуха и зрения, неврологической симптоматики медицинский работник направляет их на психолого-медико-педагогическую консультацию. 
     
    Пациенты с задержкой нервно-психического развития вследствие соматической патологии, синкопальных состояний, синдрома "вялого ребенка", с фебрильными судорогами после исключения патологии нервной системы врачом по специальности "Неврология (детская)" наблюдаются педиатрами.
     
    С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
     

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