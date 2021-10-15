Сенатор: Минздрав неэффективно израсходовал 66 млрд тенге при закупе лекарств

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ – Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният приняла участие в Международной научно-практической конференции "Ментальное здоровье и COVID-19", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Минздрав Казахстана совместно с ВОЗ запускают пилотный проект по профилактике эмоционального выгорания медработников. Пока пилот будет работать в двух городах - Нур-Султане и Алматы, сообщает пресс-служба Минздрава.
Пандемия коронавируса скоро отметит свою вторую годовщину, за этот период она полностью изменила уклад жизни людей во всем мире. Многие столкнулись с последствиями психосоциального характера: тревога, депрессия, панические атаки, эмоциональное истощение, проявления посттравматического синдрома, которые выбивают из обычного ритма жизни. Это подтверждается и исследованиями ученых, в том числе казахстанских, принимавших участие в больших коллабарационных исследованиях, объединивших исследователей более чем из ста стран мира. Сложившаяся ситуация стала тяжелым испытанием для многих жителей планеты", - сказала Гиният.
Она отметила, что по данным ученых, длительные астении и когнитивные нарушения наблюдаются в более 50% случаев после перенесенного заболевания в средней и тяжелой формах. У более чем 1,5% переболевших в средней и тяжелой степени была диагностирована деменция, отмечались нарушения сознания и психозы.
Первый удар приняли на себя медицинские работники. Огромные физические и эмоциональные нагрузки не могли не сказаться на их психическом здоровье. Эмоциональное выгорание стало очень распространенным явлением среди медицинских работников. По данным зарубежных исследователей, проявления эмоционального истощения были выявлены почти у 67% респондентов", - заявила вице-министр.
ТАЛДЫКОРГАН. 11 ОКТЯБРЯ - На базе Талдыкорганской городской многопрофильной больницы открыто отделение колопроктологии и хирургических инфекций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новое отделение рассчитано на 20 конечных мест.
Данное отделение очень необходимо. Хочу выразить признательность руководству и управлению здравоохранения области за то, что создают все условия, чтобы население области получало высококвалифицированную медицинскую помощь. Отделение создано, теперь мы с коллегами нацелены на подготовку докторов и готовы обмениваться опытом на постоянной основе", - прокомментировал хирург-проктолог, руководитель центра колопроктологии Алматы профессор Марат Абдуллаев.
В отделении будут работать 3 врача профильного направления. В медучреждении организована полная высокоспециализированная помощь при поддержке Марата Абдуллаева.
В нашей области не прекращается развитие узких специальностей. Ранее пациенты из нашей области обращались за помощью в больницы городов Алматы и Нур-Султана. А теперь всю необходимую медицинскую помощь они могут получать непосредственно на базе нашей многопрофильной больницы", - отметил заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области Арман Джансенгиров.
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - На публичном обсуждении находится приказ "Об утверждении Стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.
Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим восемнадцатилетнего возраста в следующих формах:
1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая ПМСП и консультативно-диагностическую помощь;
2) стационарная помощь;
3) стационарозамещающая помощь;
4) скорая медицинская помощь;
5) санитарная авиация.
Основными направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:
1) оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным;
2) проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;
3) оказание качественной консультативной, диагностической, лечебно-профилактической помощи, соблюдение принципов ИВБДВ (Интегрированное ведение болезней детского возраста);
4) проведение медицинской реабилитации детям;
5) оказание профилактической помощи: патронаж беременных; формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию; проведение информационно-разъяснительной работы с родителями по уходу за ребенком, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям; консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до 6-ти месяцев и продолжения грудного вскармливания до 2 лет; проведение скрининговых обследований для выявления врожденной патологии и нарушений психофизического развития, зрительных и слуховых функций у детей раннего возраста; консультирование по вопросам раннего развития ребенка; медицинские профилактические осмотры; проведение вакцинации; диспансеризация и динамическое наблюдение, патронаж детей, в том числе новорожденных; социально-психологическое консультирование;
6) проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.
Медорганизации обеспечивают выполнение мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, лечение пациентов с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи. При обнаружении фактов насилия и телесных повреждений осуществляется оказание лечебно-профилактической помощи, проведение медицинской реабилитации, извещаются органы внутренних дел о фактах обращения потерпевших и оказания им медицинской помощи", - сказано в документе.
При выявлении хронических заболеваний, нарушений слуха и зрения, аномалий развития органов чувств, а также стеноза гортани и трахеи, участковый врач направляет ребенка к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.
При выявлении детей с риском отставания в психофизическом развитии, со снижением слуха и зрения, неврологической симптоматики медицинский работник направляет их на психолого-медико-педагогическую консультацию.
Пациенты с задержкой нервно-психического развития вследствие соматической патологии, синкопальных состояний, синдрома "вялого ребенка", с фебрильными судорогами после исключения патологии нервной системы врачом по специальности "Неврология (детская)" наблюдаются педиатрами.
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