Научные организации Казахстана выпустили 68 вакцин против особо опасных заболеваний

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Сегодня заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание Совета по биологической безопасности, созданного по поручению главы государства, с участием ведущих отечественных ученых и экспертов, передает Kazakhstan Today.

На совещании были обсуждены насущные вопросы биобезопасности страны, в том числе необходимость разработки отдельного закона, вакцинации населения против COVID-19, подготовки кадров, а также развитие научных исследований, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В ходе дискуссии ученые и эксперты высоко оценили значимость созданного совета, который выступит диалоговой площадкой для выработки системных мер по дальнейшему развитию биобезопасности страны.

Министерством образования и науки было доложено, что научный потенциал страны в сфере биобезопасности и биотехнологии представляют 12 научных организаций, ими на сегодня выпущено 68 вакцин против особо опасных заболеваний, разработано 52 вида биологических препаратов.

Советом будет налажено сотрудничество с авторитетными международными организациями, исследовательскими институтами по биобезопасности для внедрения в Казахстане лучших мировых практик, а также проанализирован отечественный рынок производства продукции в сфере биобезопасности с выработкой рекомендаций по развитию приоритетных направлений.

Заместитель премьер-министра подчеркнул особую значимость развития сферы биологической безопасности в условиях пандемии.

Совет должен вырабатывать системные предложения по развитию биобезопасности с учетом внедрения новых технологий, цифровизации, научных открытий, а также прогнозных данных на будущее. Требуется в кратчайшие сроки определить потребность кадров в сфере биобезопасности, актуализировать учебные программы с учетом нынешних требований, а также пересмотреть направления и тематику научных исследований с усилением их практической значимости. Более того, для законодательного регулирования вопросов биобезопасности нужно разработать соответствующий проект закона", - отметил Тугжанов.





Как сообщалось ранее, 9 мая 2020 года в РК была завершена работа по разработке кандидатной инактивированной вакцины против COVID-19, протокол ее разработки направлен в ВОЗ. 15 мая 2020 года ВОЗ включила ее в список кандидатных вакцин, допущенных до доклинических испытаний, и разместила на своем сайте (www.who.int) информацию о вакцине и разработчике. Испытания вакцины от COVID-19 планируют начать с сентября в Алматы на 44 добровольцах без антител

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