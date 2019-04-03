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Мамин поручил снизить нагрузку на врачей общей практики

02.04.2019, 11:22 10828
Мамин поручил снизить нагрузку на врачей общей практики
Фото: primeminister.kz
Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил снизить нагрузку на врачей общей практики, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня на заседании правительства рассмотрен вопрос улучшения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Заслушав доклады министра здравоохранения и акимов ряда регионов о принимаемых мерах, премьер-министр отметил, что перед правительством РК стоит общая задача - обеспечить доступность медицинской помощи населению и улучшить ее качество.
 

Это позволит укрепить здоровье казахстанцев, повысить качество жизни и ее продолжительность. В данном контексте особенно важным является вопрос доступа населения к первичной медпомощи", - подчеркнул Мамин, отметив имеющиеся в системе проблемы: перегруженность врачей первичного звена и их дефицит.

 
В связи с этим он поручил Министерству здравоохранения и акиматам обеспечить снижение нагрузки на врачей общей практики посредством открытия новых объектов первичной медико-санитарной помощи, а также проработать вопрос социальной поддержки молодых кадров для их закрепления в сельских населенных пунктах.
 
В частности, приведены примеры выплат молодым специалистам в Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, организации работ по обеспечению жильем в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. Премьер-министр поручил уделять больше внимания подобным инициативам.
 
Кроме этого, в целях реализации поручений Елбасы план мероприятий Министерства здравоохранения по развитию первичной медико-санитарной помощи поручено повысить на уровень правительства. Министерству здравоохранения в месячный срок необходимо проработать с акиматами и внести в Канцелярию премьер-министра РК проект актуализированного плана мероприятий для его утверждения, пишет primemminister.kz.
 

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