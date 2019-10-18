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Минздрав предлагает предоставлять гражданам оплачиваемый отпуск для прохождения скринингов

17.10.2019, 15:40 12988
Минздрав предлагает предоставлять гражданам оплачиваемый отпуск для прохождения скринингов
Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Минздрав предлагает предоставлять гражданам оплачиваемый отпуск для прохождения скринингов. Об этом сообщил глава ведомства Елжан Биртанов, представляя сегодня в мажилисе проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает корреспондент агентства.
 
Как Елжан Биртанов, для прохождения обязательного медицинского обследования казахстанцам будет предоставляться социальный отпуск. "Это будет оплачиваемый отпуск", - уточнил при этом министр. 
 
Кроме того, по его словам, в Кодексе предусмотрена ответственность работодателей за допуск работников, не прошедших все скрининги, к исполнению своих обязанностей.
 
Как проинформировали в пресс-службе Минздрава, в предлагаемых законодательных поправках предусматриваются новые положения, ориентированные на профилактику заболеваний. В частности, по обязательной заботе граждан о своем здоровье, в том числе обязательному прохождению скрининга и получению профилактических прививок. Кроме того, предусмотрено ограничение допуска непривитых детей в дошкольные организации.
 
Вместе с тем усилена солидарная ответственность граждан, работодателей и государства на охрану общественного здоровья, профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний. В этой части конкретизировано межведомственное взаимодействие; установлено обязательное предоставление социальных отпусков для прохождения скринингов; регламентирована обязательность обучения навыкам первой помощи при получении водительских прав.
 

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