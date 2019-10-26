Талдыкорган. 25 октября. Kazakhstan Today - Новое современное оборудование появилось в Талгарской больнице, передает корреспондент агентства.

В Талгарской Центральной районной больнице теперь функционируют шесть отделений на 240 коек, оснащенных необходимым оборудованием.

Несколько месяцев назад в Талгарской ЦРБ появился новый рентген-аппарат американского производства. Также имеется томограф, который был куплен за счет бюджета Министерства здравоохранения пять лет назад, детские комнаты, где малыши могут поиграть, и отдельная столовая в каждом отделении с четырехразовым питанием. Одна из крупных больниц Алматинской области была построена по программе "100 школ, 100 больниц" в 2011 году.

Как только пациент попадает в больницу, его осматривает медсестра и уже далее направляет, определяя, какой степени сложности больному необходима помощь. Для этого в медицинском учреждении применяются указатели трех цветов: зеленый - не требует срочной госпитализации; желтый требует срочной медицинской помощи; красный - экстренная медпомощь.

Больница развернута на 240 коек. Есть шесть отделений, раньше было пять, мы отдельно развернули травматологию на 20 мест, там проводятся все виды травматологических операций. Также мы развернули травмпункт. Раньше с травмами отправляли в другие больницы, теперь мы здесь оказываем помощь, лечим, и пациенты тут же проходят реабилитацию. У нас есть прекрасная стоматология, где бесплатно лечат детей и беременных. Также функционирует нейроинсультное отделение. У нас есть хороший компьютерный томограф на 64 среза. Областное управление здравоохранения после нашей прошлогодней заявки купило нам новый рентген-аппарат американского производства. Мы подготовили кабинет, пультовую, сделали баритовую штукатурку. Мы располагаем семью аппаратами УЗИ, два из них используем для выявления пороков у плода на ранних стадиях беременности", - рассказал директор ГКП на ПХВ "Талгарская ЦРБ" Нурлан Кульсеитов.

Пациенты довольны уровнем оказываемых медицинских услуг в больнице. В частности, своей историей поделилась жительница Талгара Гульвану Гатаулина.

Я сюда пришла в таком состоянии, что глаза не могла открыть. У меня был острый цистит. Спасибо большое нашим врачам, меня быстро поставили на ноги. Здесь хорошо кормят, чисто, приходят убирать два раза в день. Утром приходят врачи, интересуются состоянием", - рассказала пациентка.

Также, по словам работников медучреждения, в больнице появились новые теплообменники.

Наша котельная работает на газе: две печи на газе, одна на жидком топливе (резервная). В случае отключения энергии автоматически включается генератор. Запаса жидкого топлива хватает на месяц. Во время строительства поставили для горячей воды теплообменники производительностью 200, ее не хватает. Горячая вода при такой работе выходит 25-30-градусов. По всей системе она практически холодная. Мы за счет собственных средств на портале купили два теплообменника производительностью 1200. Сегодня закончили установку, сейчас проходит испытание, проверяем швы, насосы, чтобы нигде не произошло аварии. Если течи нет, то с завтрашнего утра начнем запускать воду по блокам: сначала прачечная, затем пищеблок. В течение двух недель мы планируем запустить горячую воду по всей территории больницы", - рассказал главный специалист по хозяйственным вопросам Николай Вайзиди.

В свою очередь, директор ГКП на ПХВ "Талгарская ЦРБ" Нурлан Кульсеитов показал представителям СМИ доску с показателями за 2018 и 2019 год.

Ежеквартально мы подводим итоги. То, что помечено красным, - это над чем надо работать. Материнской смертности у нас не было ни разу за девять лет. Младенческая смертность повысилась: по критерию живорожденности мы выхаживаем недоношенных детей 500-граммовых, в основном, смертность представлена этими малышами. Увеличилось количество онкобольных. Чаще всего заболевают женщины - рак молочной железы", - рассказал директор больницы.

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