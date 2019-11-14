В России продавали препараты, которые Казахстан закупал для бесплатного обеспечения онкобольных

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - В России продавали онкопрепараты, которые в Казахстане закупал единый дистрибьютор для бесплатного обеспечения онкобольных, передает Kazakhstan Today.

"К нам поступили данные, что за рубежом, в частности в Российской Федерации, продаются наши онкопрепараты, которые закупаются единым дистрибьютором и имеют очень высокую стоимость. Сейчас мы будем внепланово проверять онкоцентры, которые получали данные препараты. По итогам проверки все материалы будут направлены в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки", - сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова.

По ее словам, это препараты для лечения меланомы - "Пембролизумаб" - торговое наименование "Кейтруда" и "Дабрафениб". Каждый из них стоит более миллиона тенге за упаковку.

Нас проинформировали пациенты, которые создали ассоциацию в защиту своих интересов о том, что на рынке России выявлены наши препараты. Причем с печатями наших медорганизаций, так как у нас предусмотрено в правилах наличие штампа "бесплатно", - пояснила Бюрабекова.

Минздрав совместно с правоохранительными органами проведет проверку.

Если мы выявим, что действительно произошла утечка этих препаратов, то сразу же передадим материалы в Генпрокуратуру. Эти лекарства выдаются бесплатно. Это стационарные препараты, не амбулаторные, они в стационарах применяются, поэтому будет легче посмотреть. Всего 11 стационаров страны, которые получали этот препарат от единого дистрибьютора", - сказала Бюрабекова.

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