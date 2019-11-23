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В Таразе пациента при пересадке печени заразили ВИЧ

22.11.2019, 16:09 10018
Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Таразе пациента при пересадке печени заразили ВИЧ, передает Kazakhstan Today.
 

Во время проведения операции по трансплантации печени реципиент был заражен ВИЧ-инфекцией. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении врачей Центра трансплантологии в Таразе. Сейчас ведется досудебное расследование", - сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

 
Отмечается, что факт был выявлен в ходе прокурорской проверки в 2018 году. После этого случая началась одномоментная проверка в шести центрах трансплантологии страны: в Нур-Султане, Шымкенте, Актобе, Таразе, Алматы и Усть-Каменогорске.
 
В ходе проверок в 15 медорганизациях выявили 19 нарушений законодательства о трансплантации, в том числе не проводилось обследование на ВИЧ-инфекцию. Было наложено 33 штрафа на сумму более 1,2 млн тенге. В Таразе материалы были переданы в суд с просьбой лишить два центра по трансплантологии лицензии.
 
Напомним, что в 2005-2006 годах в Южно-Казахстанской области произошла вспышка внутрибольничной ВИЧ-инфекции, в ходе которой были инфицированы 133 ребенка и 17 матерей. По заявлениям ответственных лиц, очаг был ликвидирован в первом полугодии 2006 года. По делу о массовом заражении детей ВИЧ-инфекцией осудили 25 человек. 16 из них сели в тюрьму, но вскоре многих отпустили. Врачей из Казыгуртского района суд освободил. Руководители департамента здравоохранения, в частности бывший директор областного департамента здравоохранения Нурсулу Тасмагамбетова, не понесли ответственности за трагедию. В то же время были освобождены от занимаемых должностей министр здравоохранения РК Ерболат Досаев, аким ЮКО Болат Жылкышиев и председатель Комитета по контролю за качеством медицинских услуг Минздрава РК Уалихан Ахметов.
 

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