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Талдыкорган. 5 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области назначен новый руководитель управления здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Алматинской области Ниязбеков Умирзак Абильсеитович назначен руководителем управления здравоохранения", - сообщили в пресс-служба главы региона.

По информации акимата, ранее Бауыржан Ыскак был освобожден от должности руководителя управления здравоохранения Алматинской области по собственному желанию.

Ниязбеков родился в 1966 году. Окончил Алматинский государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начал хирургом в Алакольской центральной районной больнице в городе Ушарале.

В разные годы работал врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением центральной городской больницы Ушарала, генеральным директором ОАО "Санаторий Турксиб", врачом-хирургом ГККП "Городская клиническая больница №7", амбулаторно-поликлинического отделения ГККП "Лечебно-диагностический центр" в Алматы, заместителем директора по организационно-методической работе ГКП на ПХВ "Карасайская ЦРБ" в городе Каскелене Карасайского района, заведующим организационно-методическим отделом, заместителем директора по контролю качества медицинских услуг ГКП на ПХВ "Алматинский региональный онкологический диспансер" в Алматы.

С июля 2018 года - заместитель руководителя по лечебно-профилактической работе управления здравоохранения Алматинской области.

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