Сагинтаев рассказал об оснащении стационаров Алматы медоборудованием

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об оснащении стационаров города необходимым медоборудованием, передает Kazakhstan Today.

Сагинтаев сообщил о реализации городской программы по централизованному обеспечению стационаров медицинскими газами, а это более 1500 коек. Кроме того, во всех ковидных госпиталях планируется построить современные терминалы по утилизации медицинских отходов класса Б и В, а также системы обеззараживания сточных вод.

Вместе с тем ведется работа по оснащению необходимым медоборудованием. С начала года было закуплено более 10,5 тыс. единиц аппаратов, в том числе 252 ИВЛ, 1050 кислородных концентраторов, 5 КТ, 33 рентгеновские установки. До конца августа за счет средств местного бюджета поступит дополнительно 1050 единиц кислородных концентраторов. До середины сентября - 379 аппаратов ИВЛ", - сообщили в горакимате.

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