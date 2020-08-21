Деятельность ФСМС находится на особом контроле Минздрава

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что деятельность Фонда социального медицинского страхования находится на особом контроле, передает Kazakhstan Today.

Алексей Цой прокомментировал ситуацию на своей странице в социальной сети Facebook.

Мы проанализировали работу контакт-центра 1406 по вопросам ОСМС и COVID-19, с функцией записи голосовых сообщений "24 часа в сутки", и выявили ряд недостатков, которые будут устранены с учетом ожиданий населения", - рассказал глава ведомства.

По мнению министра, пандемия коронавирусной инфекции показала, что в настоящее время довольно низкий уровень цифровизации остается в санитарно-эпидемиологической службе. Еще одна проблема в том, что отсутствует мониторинг наличия лекарственных средств в розничных сетях аптек.

Нам крайне важно продолжать работу по цифровизации всех отраслей здравоохранения. На данный момент в сфере здравоохранения оказываются 43 госуслуги, из которых 35, или 82%, переведены в электронный формат. До конца года мы планируем довести их количество до 90%, что значительно сократит коррупционные риски и административные барьеры", - сообщил Алексей Цой.

Активно ведется работа по дальнейшему выявлению приписок неподтвержденных объемов медицинских услуг со стороны медорганизаций, рассказал глава Минздрава. Благодаря внедренным цифровым инструментам за первое полугодие только по неподтвержденным случаям выявлено 12 тыс. дефектов. Всего за 6 месяцев текущего года по организациям здравоохранения, финансируемым из Фонда, выявлено свыше 461 тыс. дефектов на сумму 4,6 млрд тенге.

Министерство здравоохранения и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности усилят информационную безопасность персональных медицинских данных граждан. Министерство здравоохранения также усиливает работу общественного совета. Будет повышена роль и эффективность работы службы внутреннего аудита и специального департамента собственной безопасности.

Будет продолжена всесторонняя поддержка движения народных активистов по контролю лекарственного обеспечения и качества оказания медпомощи "Общественный контроль COVID-19 Казахстан". Также с привлечением общественности продолжится контроль процесса распределения зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19. Деятельность созданной рабочей группы, в составе депутатов, общественных деятелей, экспертов отрасли, представителей пациентских организаций и отраслевых ассоциаций будет охватывать мониторинг запасов лекарственных средств и медицинских изделий на складах.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства.

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