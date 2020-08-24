В Казахстане приостановили закупки препарата от коронавируса

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановлен закуп препарата "Фавипиравир" для лечения коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что объединенная комиссия по качеству медицинских услуг при Минздраве рассмотрела актуальные вопросы применения препарата "Фавипиравир" в практическом здравоохранении в рамках клинического исследования.

Принято решение о необходимости внесения изменений в действующее законодательство Республики Казахстан, в части особого порядка проведения клинических исследований для лекарственных средств этиотропной терапии, коронавирусной терапии и правил научного сопровождения медицинскими вузами применения этиотропной терапии. Поэтому единый дистрибьютор приостанавливает закуп данного препарата до окончания клинических исследований", - говорится в сообщении Минздрава.

Препарат "Фавипиравир" включен в протокол лечения COVID-19.

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