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В Казахстане приостановили закупки препарата от коронавируса

23.08.2020, 13:05 27865
Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановлен закуп препарата "Фавипиравир" для лечения коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
В Министерстве здравоохранения объяснили, что объединенная комиссия по качеству медицинских услуг при Минздраве рассмотрела актуальные вопросы применения препарата "Фавипиравир" в практическом здравоохранении в рамках клинического исследования.
 

Принято решение о необходимости внесения изменений в действующее законодательство Республики Казахстан, в части особого порядка проведения клинических исследований для лекарственных средств этиотропной терапии, коронавирусной терапии и правил научного сопровождения медицинскими вузами применения этиотропной терапии. Поэтому единый дистрибьютор приостанавливает закуп данного препарата до окончания клинических исследований", - говорится в сообщении Минздрава.

 
Препарат "Фавипиравир" включен в протокол лечения COVID-19. 
 

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