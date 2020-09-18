Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров, говоря о проводимых мероприятиях в рамках подготовки мегаполиса к возможной второй волне коронавируса, рассказал, что пациенты смогут получать медицинскую консультацию при помощи телемедицины, передает Kazakhstan Today.

Для этого в Алматы создан Центр телемедицины. По словам Надырова, задача центра - консультация и мониторинг пациентов с вероятными и подтвержденными случаями COVID-19.

Это единая служба по вопросам лечения КВИ с возможностью получения видеоконсультации врача. Для этого разрабатывается программное обеспечение, которое будет интегрировано с медицинской информационной системой. Врач центра телемедицины проводит видеоконсультацию, оценивает состояние пациента, назначает лечение и вносит изменения в электронную карту пациента. Это также единая электронная база всех случаев COVID-19", - пояснил Надыров.

Также одной из важных функций данного центра является мониторинг за соблюдением пациентами карантинного режима. Сотрудники центра регулярно проводят видеообзвон пациентов, которые получают лечение на амбулаторном уровне и следят за тем, чтобы данная категория пациентов не покидала свой дом и получала все необходимое лечение на дому.

В случае выявления нарушения домашнего режима передается соответствующий сигнал в территориальный департамент Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, далее нарушителю выписывается штраф, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города. Для злостных нарушителей режима применяются меры по принудительной изоляции в одной из ковидных клиник города. Это очень важный момент, потому что наша задача - минимизировать риски распространения инфекции в городе", - заключил он.

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