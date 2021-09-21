Казахстанские ученые работают над созданием лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона

КЫЗЫЛОРДА. 20 СЕНТЯБРЯ - Ученые из Кызылординского университета имени Коркыта ата работают над созданием лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для изготовления лекарственного препарата используется верблюжья колючка, которая произрастает в южных регионах Казахстана", - рассказали в пресс-службе Минобразования РК.

Отечественные исследователи извлекли из растения биологически активные вещества, которые эффективны при лечении начальных форм атеросклероза.

Мы получили грант Комитета науки Министерства образования и науки на проведение исследования лекарственного растения - верблюжьей колючки. Тогда мы и выявили ее ценные свойства. Свое открытие мы презентовали в Португалии, где заинтересовались нашими научными разработками и предложили сотрудничество. При выполнении проекта мы будем получать водорастворимые формы флавоноидов, модифицируя их с углеродными наноматериалами. Зарубежные ученые провели экспресс-тест и подтвердили, что выявленные нами наноматериалы тормозят развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона и помогут при лечении пациентов на ранних стадиях заболевания. К тому же модифицированные биологически активные вещества из верблюжьей колючки не имеют побочных эффектов и являются наиболее безопасными для здоровья человека", - рассказал профессор-исследователь Нурбол Аппазов.

Кызылординские ученые совместно с зарубежными коллегами подали заявку на участие в конкурсе и выиграли грант Европейского союза по программе Horizon-2020. Теперь группа планирует провести доклинические и клинические исследования.

В ведомстве также отметили, что у ученых Кызылординского университета имени Коркыта Ата немало и других инновационных проектов, часть из которых уже коммерциализирована. К примеру, ученый-химик, профессор Нурбол Аппазов разработал эффективный способ переработки черного золота из нефтяного шлама. Проект уже внедрен на одном из крупнейших нефтегазовых месторождений "Кумколь". Разработка казахстанского ученого была выбрана среди многих зарубежных проектов и признана одной из самых экономичных.

Проект ученых по получению целлюлозы из рисовой соломы также нашел практическое применение в производстве бумаги. Раньше после сбора урожая и обработки зерна тысячи тонн рисовой соломы и шелухи оставались неиспользованными и просто сжигались. Но теперь благодаря работе ученых найдено экологичное решение, и сейчас из зерен и шелухи рисовой соломы изготавливают бумагу, активированный уголь и удобрение - биочар.

Всего за последние три года кызылординские ученые запатентовали 60 уникальных научных разработок. В планах - коммерциализация более 10 инновационных проектов", - добавили в МОН.

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