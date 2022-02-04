Депутат попросила не передавать диагностику ВИЧ в конкурентную среду

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Новая инициатива Агентства по защите и развитию конкуренции должна учитывать все риски и исходить из реальных возможностей и условий отрасли. Сегодня в системе здравоохранения все еще нет единой информационной платформы, объединяющей результаты обследования пациентов, передачу данных, статистические данные медицинских организаций, в том числе и частных лабораторий. Децентрализация ВИЧ-исследования существенно затруднит осуществление мониторинга и принятие оперативных мер реагирования", - сказала Акмарал Альназарова.
Она отметила, что при этом предлагается передача только первичного исследования, комплексной диагностики ВИЧ.
В случае положительного результата анализа меры по проведению эпидемиологического расследования, установления путей и факторов передачи, поиска и обследования контактных останутся вне комплексной диагностики. Такое положение дел приведет к разрыву компонентов алгоритма, удлинению сроков исследования, как следствие к позднему началу лечения и неконтролируемому росту распространения ВИЧ-инфекции", - сообщила она.
По словам депутата, предложение не предполагает улучшения качества или сокращения сроков диагностики.
Напротив ожидаемо произойдет нарушение технологического процесса тестирования и удорожания первого этапа. В связи с чем считаем передачу диагностики ВИЧ-инфекции в конкурентную среду без соответствующей системной подготовки преждевременной", - сказала Акмарал Альназарова.
Она отметила, что в Казахстане на сегодня проживает более 28,7 тыс. человек, живущих с ВИЧ. Также по словам депутата, изменились пути передачи инфекции.
Если в 90-х годах в стане доминировал инъекционный способ передачи среди лиц, употребляющих наркотики, то сегодня в 70% случаев ВИЧ передается половым путем", - заявила депутат.
По ее словам, за последние 10 лет в стране охват антиретровирусной терапии людей, живущих с ВИЧ, увеличился в 6 раз.
Смертность от СПИДа снизилась в 2 раза. В итоге, как следствие централизованного контроля со стороны государства, распространенность ВИЧ-инфекции в Казахстане удерживается на концентрированной стадии 0,2%", - заявила она.
Ранее сообщалось, лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ-инфекции без дополнительной лицензии.