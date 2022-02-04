Депутат попросила не передавать диагностику ВИЧ в конкурентную среду

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НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - На склад управления общественного здравоохранения акимата столицы прибыла первая партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 10 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что вакцина предназначена только для ревакцинации населения, то есть для получения повторной прививки после истечения сроков полной иммунизации.

Ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт" можно тем, кто в первый раз получил вакцины QazVac, Sinoр?arm, Hayat-Vac, Sinovac.

Ревакцинироваться препаратом можно будет в пунктах вакцинации медицинских организаций ПМСП и при торговых центрах (ТРЦ "Керуен", "Абу даби плаза", "Азия парк", ТД "Евразия").

Вакцину доставили в специальной морозильной камере и разместили в морозильном оборудовании от -18 градусов и ниже. Между поликлиниками данная вакцина распределяется с учетом численности прикрепленного населения.