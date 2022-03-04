Система Orphus

Спутник Лайт начали производить в Казахстане

03.03.2022, 11:39 2331
Спутник Лайт начали производить в Казахстане
Фото: instagram/almaty_zdrav
КАРАГАНДА. 3 МАРТА - Казахстанский фармацевтический комплекс сообщил о начале производства однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В КФК напомнили, что препарат разработанный для ревакцинации в российском НИИ имени Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане еще в середине прошлого года. Ее доказанная эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после применения.
 
Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию, проинформировали в пресс-службе.
 

На КФК были выпущены первые партии препарата "Спутник V" для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в гражданский оборот отправлено 7 млн доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период пандемии. Следующий шаг - налаживание производства однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации населения", - рассказали в компании.

 

новости по теме

Казахстанский ученый разработал уникальные клетки для лечения диабета

02.03.2022, 12:52 4956
Казахстанский ученый разработал уникальные клетки для лечения диабета
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Казахстанский ученый института молекулярной биологии и биохимии МОН РК Бахытжан Алжанулы разработал уникальные клетки для лечения диабета I типа при помощи редактирования генома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пересадка данных клеток позволит поджелудочной железе не только вырабатывать инсулин, но и самостоятельно регулировать его уровень в организме. В дальнейшем конструкцию будут трансплантировать в железу больных пациентов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.
 

Наш подход уникален. Мы с помощью технологии CRISPR, которая используется для редактирования генома клеток, разработали новую линию клеток поджелудочной железы, которая отвечает за синтез инсулина", - рассказал Алжанулы.

 
По его словам, в данном случае полученные клетки имеют уникальный характер - под воздействием света они могут либо повышать уровень инсулина, либо его снижать.
 

Наша работа заключалась в том, чтобы найти современные подходы к лечению диабета первого типа, а именно для клеточной терапии, которая будет вырабатывать собственный естественный инсулин", - отметил ученый.

 
В МОН отметили, что на сегодняшний день в мире не существует технологии лечения диабета I типа, больных поддерживают с помощью инсулинотерапии. В настоящее время ученые во всем мире работают над созданием клеток для потенциальной трансплантации. 
 
Казахстанский биотехнолог в своей работе использовал ранее не применявшийся в науке метод получения бета-клеток и получил уникальные результаты.
 

Уникальность результата и преимущество над другими методами в том, что я соединил два метода - дифференциацию и редактирование генома. Дифференциация - это использование человеческих стволовых клеток как материала-источника для получения новых клеток любого органа в организме. В нашем случае из стволовых клеток мы получили клетки поджелудочной железы с редактированным геномом. Редактирование ДНК - это генная инженерия, изменение отдельных структурных элементов ДНК. В данном случае мы говорим о том, что от полученных клеток поджелудочной железы были достигнуты уникальные результаты - клетки самостоятельно регулируют уровень инсулина. Такого в мире еще не было", - рассказал он.

 

Минздрав разрешит использовать пенсионные накопления на лечение детей

28.02.2022, 13:21 9501
Минздрав разрешит использовать пенсионные накопления на лечение детей
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Министерство здравоохранения РК разработало изменения в приказ "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение", согласно которым теперь пенсионные накопление можно использовать на лечение детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка", - говорится в тексте приказа, опубликованном на портале "Открытые НПА"

 
Как и в случае снятия пенсионных накоплений на собственное лечение, документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения ребенка, являются:
 
  1. Медицинское заключение, выданное профильным специалистом;
  2. Договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, и (или) договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.
 

В договоре об оказании медицинских услуг, заключенном между медицинской организацией и получателем, указываются: вид медицинских услуг, фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения пациента (получателя) и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии", - говорится в тексте документа.

 
При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для осуществления оплаты, с указанием реквизитов (счет на оплату) и (или) договора об оказании медицинских услуг, заключенного между медицинской организацией и получателем (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда документы составлены на иностранном языке).
 
Если собственных средств на счете недостаточно, можно использовать единовременные пенсионные выплаты супруга (-и) и (или) близких родственников. 
 

Для этого стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения", - говорится в приказе.

 
Если все предоставленные документы соответствуют целевому назначению, уполномоченный оператор в течение 10 рабочих дней перечисляет деньги на лечение.  
 
Если необходимые документы не предоставлены, средства подлежат возврату в ЕНПФ в течение 45 рабочих дней с даты поступления на специальный счет. 
 

Минздрав установил предельные цены на лекарства

18.02.2022, 15:31 27081
Минздрав установил предельные цены на лекарства
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ – Минздравом установлены предельные цены на лекарства, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день для недопущения роста цен лекарственных средств Министерством здравоохранения определены предельные цены. Данный вопрос регламентируется приказом министерства здравоохранения", - сообщил Буркитбаев.

 
По его словам, предельные цены определены по 770 наименованиям лекарственных средств. 
 

Если исходить из анализа, на 90% лекарственных средств цены не повысились. По 10% цены повысились, но мы исходили из того, что, по данным позициям, исходя из анализа мирового рынка, было повышение цен и для того, чтобы их в дальнейшем не потерять на рынке РК, мы были вынуждены согласиться с повышение цен на эти 10%", - пояснил вице-министр.

 
На брифинге Буркитбаев также сообщил, что половина медоборудования в Казахстане находится в изношенном состоянии. 


 

Почти половина медтехники в Казахстане изношена - Буркитбаев

18.02.2022, 14:43 27531
Почти половина медтехники в Казахстане изношена - Буркитбаев
Фото: telegram/СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на сегодняшнем брифинге в СЦК рассказал о том, какие меры будут приняты Министерством здравоохранения в области оснащения медучреждений новой медицинской техникой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2021 году главой государства было поручено провести инвентаризацию имеющегося медицинского оборудования в стране. Министерством здравоохранения впервые была проведена масштабная инвентаризация, по ее итогам уровень оснащенности организаций здравоохранения составляет 83%, износ медицинской техники составляет 49%", - заявил вице-министр. 



По его словам, создана интерактивная карта по оснащению медорганизаций медицинским оборудованием, на которой видно оборудование всех медучреждений, включая районные. 
 
Основными проблемами системы обеспечения медицинской техникой являются:
 
  • Недостаточная оснащенность и высокий уровень износа имеющегося парка оборудования;
  • Разброс цен при закупе медтехники на местах;
  • Отсутствие доступных механизмов лизинга;
  • Недостаточность развития отечественного медицинского приборостроения.
 

Для решения указанных проблем планируется осуществить централизованный закуп медтехники на базе "СК-Фармация" в два этапа. Планируется внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию проведения закупа медтехники. Унификация технической спецификации медтехники. Для обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра Министерства финансов", - сообщил Буркитбаев. 

 
На втором этапе, по информации вице-министра, планируется совместно с отечественными и зарубежными производителями медтехники проработать вопросы локализации производства, разработать механизмы долгосрочных договоров, внедрить практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закупа медтехники для комплексного оснащения по приоритетным направлениям под "ключ". 
 
Буркитбаев сообщил, что электронный закуп медтехники планируют провести уже в первом полугодии 2022 года. 
 

Система Минздрава РК не готова к чрезвычайным ситуациям – мажилисмен

16.02.2022, 17:45 32156
Система Минздрава РК не готова к чрезвычайным ситуациям – мажилисмен
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Мажилисмен Ерлан Смайлов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова заявил о необходимости реформирования системы медицины катастроф, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, депутат фракции "Народная партия Казахстана" отметил, что данная проблема затрагивает обширный пласт организационных и законодательных аспектов, относящихся к зоне ответственности целого ряда государственных органов республиканского и местного уровней, включая МЧС, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, МВД, МИО и другие.
 

Как показывает практика участившихся в последние годы чрезвычайных происшествий и ситуаций, система медицины катастроф, как и система Министерства здравоохранения, не готовы к вызовам. В условиях нестандартной ситуации им не хватает оперативности, а также практики кризис-менеджмента и полномочий. Ответственные органы и службы местного уровня неспособны к самостоятельной эффективной организации, чаще пребывая в ожидании приказов и согласований вышестоящих структур", - сказал мажилисмен в ходе заседания нижней палаты.

 
Взяв за основу январские события, депутат актуализировал вопросы, связанные с организацией оказания медицинской помощи населению, снизившейся до критического уровня в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 
По данным Смайлова, машины скорой помощи без охраны подвергались нападениям, снизив шансы оказать медпомощь при инсультах, инфарктах, травмах и т.д. Больницы также подвергались нападениям, не обеспечивая безопасность пациентов. Госпитализация в круглосуточные стационары города снизилась до критического минимума. Учреждения здравоохранения и пациенты стационаров во время ЧС испытали на себе дефицит запасов продовольствия и питьевой воды в связи с прекращением подвоза. 
 
Кроме того, на амбулаторном уровне хронические больные остались без консультативной поддержки. При поступлении в приемный покой родильного дома у женщин продолжали требовать предоставления справки ПЦР, несмотря на жизненную опасность перемещения по городу. В следственных изоляторах города одновременно оказались сотни и тысячи человек, в том числе те, которым требовалась медицинская помощь.
 
Как считает депутат, необходимо преобразовать систему медицины в части расширения функционала и пересмотра оперативных задач с позиций межведомственного и межсекторального взаимодействия. 
 
Для этого необходимо создать межведомственную рабочую группу по изучению проблем в организации реагирования на ЧС с привлечением международных экспертов, считает мажилисмен.
 

Далее следует выработать предложения и меры, включая необходимые поправки в законодательство и разработку стандартов, а также сформировать службу дистанционного медицинского консультирования пациентов в случае введения режима ЧС", - отметил он.

 

Износ медицинской техники в организациях здравоохранения РК составляет порядка 50%

15.02.2022, 13:41 37591
Износ медицинской техники в организациях здравоохранения РК составляет порядка 50%
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Износ медицинской техники в организациях здравоохранения РК составляет порядка 50%. Для решения вопросов обеспечения медицинской техникой будет утверждена программа оснащения с определением источников финансирования. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как напомнила министр здравоохранения РК, главой государства поручено перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе "СК-Фармации". Министерством здравоохранения проведена инвентаризация в 2021 году, по итогам которой уровень оснащенности организаций здравоохранения составил 83%, износ медицинской техники находится на уровне 49,6%. 
 
По ее словам, в настоящее время основными проблемными вопросами системы обеспечения медицинской техникой являются: недостаточная оснащенность и высокий уровень износа, имеющегося парка медицинской техники; высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах; отсутствие доступных для организаций здравоохранения механизмов лизинга медицинской техники; низкий уровень развития отечественного медицинского приборостроения. 
 
В этой связи, как отметила министр, для решения данных проблем планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники на базе ТОО "СК-Фармация" в два этапа. 
 
При этом, на 1 этапе планируется реализация следующих мероприятий: сбор заявок от местных исполнительных органов до 1 марта 2022 года; внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и проведение закупа медицинской техники; унификация технических спецификаций на закуп до конца апреля 2022 года; с целью обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра электронных финансов Министерства финансов и автоматизация сбора заявок; проведение электронных закупок с мая 2022 года; завершение анализа потребности в медицинской технике до 2025 года. 
 
В дальнейшем будет утверждена Программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования. 
 

На 2 этапе планируется реализация мер по проработке с отечественными и зарубежными производителями медицинской техники вопросов локализации производства, разработка механизмов долгосрочных договоров, внедрение в практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закуп медицинской техники для комплексного оснащения по приоритетным направления "под ключ", - сказала Гиният. 

 
В целом, реализация данных мер позволит достичь следующих результатов: обеспечение прозрачности планирования и закупа; повышение уровня оснащенности необходимым медицинским оборудованием; снижение стоимости закупаемой медицинской техники за счет консолидации закупа и унификации технических заданий; повышение качества сервисного обслуживания и обучения кадров; увеличение доли ОТП на рынке медицинской техники РК. 
 
Кроме того, по ее словам, в целях оптимизации перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства по строительству многопрофильных больниц Министерством здравоохранения планируется на первом этапе в период реализации действующего Национального проекта "Здоровая нация" осуществить до 2025 года строительство 5 университетских больниц и 3 многопрофильных. При этом, остальные 12 проектов будут поэтапно внедряться с 2026 года. 
 
Вместе с тем, на сегодняшний день ведется совместная работа с Министерствами индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики и финансов, в части определения предельной стоимости 1 квадратного метра строительства больницы без медицинских изделий и норматива предельной площади на 1 койко-место, а также в части отработки оптимальной финансовой модели и оптимизации расходов по озвученным 8 проектам. 
 

Вышеуказанные поручения позволят выработать предложения по единому подходу и оптимальному варианту реализации программы по строительству больниц. Приоритетность строительства, в первую очередь, университетских больниц обусловлена необходимостью обеспечения кадрами всех остальных проектов и применения на практике принципа триединства образования, науки и практики", - резюмировала Гиният. 

 

Казахстанский ученый разработал средство для ускорения восстановления сложных переломов

15.02.2022, 12:30 38251
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Ученый Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай разработал уникальную технологию восстановления сложных переломов путем применения стволовых клеток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ученый изобрел гидрогель, который ускоряет заживление переломов и поврежденных коленных суставов. Благодаря особой технологии костная и хрящевая ткани восстанавливаются в течение 3-6 месяцев после операции. Результаты доклинических испытаний подтвердили высокую эффективность препарата, рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 
 

Восстановление массивных костных дефектов остается одной из сложных и до конца не решенных вопросов в травматологии и ортопедии. Для лечения обычно используются различные методы остеопластики с использованием костных заменителей. Но эта операция не всегда приводит к полному восстановлению. Мы разработали технологию, которая способствует регенерации массивных костных дефектов. Стволовые клетки и природные биополимеры ускоряют процесс восстановления поврежденной костной или хрящевой ткани", - рассказал автор разработки.

 
По словам ученого, гидрогели используются в качестве каркаса в инженерии костной ткани. По структуре они схожи с основой соединительной ткани, поэтому наиболее подходят для трансплантации клеток среди всех биоматериалов.
 
Сейчас планируется проведение первых операций посредством гидрогеля на основе стволовых клеток. Ожидается, что уникальная технология восстановления сложных переломов и поврежденных суставов существенно повысит уровень оказываемых медицинских услуг в травматологии и ортопедии. Препарат будут использовать в специализированных больницах и научных медицинских центрах.
 

Порядок обращения к узким специалистам упростят в Казахстане

12.02.2022, 14:13 46461
Порядок обращения к узким специалистам упростят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Министерством здравоохранения Республики Казахстан разработан проект приказа "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях", в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время консультативно-диагностическая помощь на уровне поликлиники осуществляется через участкового терапевта. Запись к профильным специалистам осуществляется после осмотра участкового врача, при наличии показаний, пациент направляется к профильному специалисту, рассказали в Министерстве здравоохранения РК.
 
Вместе с тем, учитывая многочисленные обращения граждан, в настоящее время разработан проект приказа "Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях", в котором предусмотрено оказание консультативно-диагностических услуг без направления врача общей практики (ВОП) в определенных случаях:
 
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы; 
 
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
 
- заболевания дерматовенерологического профиля;
 
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
 
- при подозрении на заболевания онкологического и гематологического профиля;
 
- по профилю заболевания динамического наблюдения;
 
- в молодежные центры здоровья;
 
- при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая; 
 
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и другие.
 
Как отметила заместитель директора департамента оказания медицинской помощи Гулнар Сарсенбаева, врач общей практики должен быть широко ориентирован в основных медицинских специальностях для оказания многопрофильной помощи всей семье независимо от возраста и вида заболевания. Он осуществляет прием и посещение на дому, проведение комплекса профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. Подходы его работы направлены с учетом особенностей семьи.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов