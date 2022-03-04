Спутник Лайт начали производить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Износ медицинской техники в организациях здравоохранения РК составляет порядка 50%. Для решения вопросов обеспечения медицинской техникой будет утверждена программа оснащения с определением источников финансирования. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как напомнила министр здравоохранения РК, главой государства поручено перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе "СК-Фармации". Министерством здравоохранения проведена инвентаризация в 2021 году, по итогам которой уровень оснащенности организаций здравоохранения составил 83%, износ медицинской техники находится на уровне 49,6%.

По ее словам, в настоящее время основными проблемными вопросами системы обеспечения медицинской техникой являются: недостаточная оснащенность и высокий уровень износа, имеющегося парка медицинской техники; высокий разброс цен при закупе медицинской техники на местах; отсутствие доступных для организаций здравоохранения механизмов лизинга медицинской техники; низкий уровень развития отечественного медицинского приборостроения.

В этой связи, как отметила министр, для решения данных проблем планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники на базе ТОО "СК-Фармация" в два этапа.

При этом, на 1 этапе планируется реализация следующих мероприятий: сбор заявок от местных исполнительных органов до 1 марта 2022 года; внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и проведение закупа медицинской техники; унификация технических спецификаций на закуп до конца апреля 2022 года; с целью обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра электронных финансов Министерства финансов и автоматизация сбора заявок; проведение электронных закупок с мая 2022 года; завершение анализа потребности в медицинской технике до 2025 года.

В дальнейшем будет утверждена Программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования.

На 2 этапе планируется реализация мер по проработке с отечественными и зарубежными производителями медицинской техники вопросов локализации производства, разработка механизмов долгосрочных договоров, внедрение в практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закуп медицинской техники для комплексного оснащения по приоритетным направления "под ключ", - сказала Гиният.

В целом, реализация данных мер позволит достичь следующих результатов: обеспечение прозрачности планирования и закупа; повышение уровня оснащенности необходимым медицинским оборудованием; снижение стоимости закупаемой медицинской техники за счет консолидации закупа и унификации технических заданий; повышение качества сервисного обслуживания и обучения кадров; увеличение доли ОТП на рынке медицинской техники РК.

Кроме того, по ее словам, в целях оптимизации перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства по строительству многопрофильных больниц Министерством здравоохранения планируется на первом этапе в период реализации действующего Национального проекта "Здоровая нация" осуществить до 2025 года строительство 5 университетских больниц и 3 многопрофильных. При этом, остальные 12 проектов будут поэтапно внедряться с 2026 года.

Вместе с тем, на сегодняшний день ведется совместная работа с Министерствами индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики и финансов, в части определения предельной стоимости 1 квадратного метра строительства больницы без медицинских изделий и норматива предельной площади на 1 койко-место, а также в части отработки оптимальной финансовой модели и оптимизации расходов по озвученным 8 проектам.

Вышеуказанные поручения позволят выработать предложения по единому подходу и оптимальному варианту реализации программы по строительству больниц. Приоритетность строительства, в первую очередь, университетских больниц обусловлена необходимостью обеспечения кадрами всех остальных проектов и применения на практике принципа триединства образования, науки и практики", - резюмировала Гиният.