В Алматы провели сложнейшую операцию на глаза

АЛМАТЫ. 24 МАЯ - Офтальмологи центральной городской клинической больницы провели высокотехнологичную операцию женщине с диагнозом "регматогенная отслойка сетчатки с разрывом", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отслойка сетчатой оболочки глаза является тяжелейшим заболеванием органа зрения, при котором происходит отделение сетчатки глаза от сосудистой оболочки", - рассказала заведующая отделением офтальмологии Гульзат Абраимова.
По словам медиков, операция усложнялась тем, что разрыв сетчатки протекал в комплексе с острой задней отслойкой сетчатки. Отслойку сетчатки невозможно вылечить никакими каплями, таблетками или уколами. Единственный способ восстановить зрение и сохранить глаз - срочное проведение операции.
Как сообщает пресс-служба ЦГКБ Алматы, операция стоимостью 700 тысяч тенге проведена в рамках обязательного социального медицинского страхования.
Отслойка сетчатки нередко приводит к значительному снижению зрения и слепоте. Чаще всего она возникает при травмах и близорукости, а также при диабете, внутриглазных опухолях, дистрофиях сетчатой оболочки и так далее. В нашем случае пациентка страдала миопией высокой степени, т.е. дефектом зрения, при котором пациент не может хорошо сфокусироваться на отдаленных объектах. Пациентке была выполнена операция - витрэктомия, иными словами, микрохирургическое удаление стекловидного тела глаза. Суть ее заключается в том, что через точечные проколы длинными и тонкими инструментами хирург входит внутрь глаза и удаляет тяжи, освобождая сетчатку и расправляя ее", - рассказала специалист.
Такая операция считается высокотехнологичной, так как является тонким и очень сложным хирургическим вмешательством. Сетчатка глаза очень хрупкая нервная ткань, и почти каждая ее часть отвечает за какой-либо участок зрения.
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В Алматы прошла акция, посвященная профилактике ВИЧ-инфекции
АЛМАТЫ. 24 МАЯ - 19 мая в Алматы состоялось мероприятие, призванное повысить осведомленность молодежи по профилактике инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИД. Всемирный день памяти людей, умерших от СПИД, проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИД, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, информировать о необходимости тестирования, задуматься о том, что эпидемия ВИЧ-инфекции может коснуться каждого из нас", - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.
Акция проходила в Алматинском медицинском колледже и Евразийском технологическом университете. В мероприятии приняли участие около 100 студентов.
Проблема была актуальной и таковой остается. Одна из главных целей подобных мероприятий - привлечение внимания общественности к этому вопросу. Каждому человеку стоит об этом задуматься, оценить риски для себя и своих близких. Это не только становится отправной точкой для прохождения тестирования и пересмотра своего полового поведения, но и улучшения ситуации с ВИЧ в нашем обществе. Инфекция не имеет очевидных проявлений, поэтому тестирование - единственный способ наверняка узнать, болен человек или нет. Каждый человек может узнать свой ВИЧ-статус либо в медицинской организации, либо путем самотестрования. Во втором случае, если результат положительный или есть какие-то сомнения, необходимо обратиться в центр СПИД для подтверждения результатов и получения консультирования", - отметила заместитель главврача по эпидемиологическим и организационным вопросам центра СПИД Алматы Альфия Денебаева.
В ходе акции молодые люди и девушки получили важную информацию о способах диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции.
В центре СПИД Алматы подчеркнули, что тестирование на ВИЧ можно пройти бесплатно и анонимно в любой медицинской организации. В самом центре СПИД есть все условия для получения достоверных результатов по тестированию и лечению ВИЧ - современное оборудование, аккредитованная лаборатория, подготовленные специалисты. Вместе с этим там проводится квалифицированное дотестовое и посттестовое консультирование, работает психолог.
Экспресс-тест - это набор для самотестирования Oraquick HIV Selftest на выявление антител к ВИЧ производства США. Он одобрен управлением по санитарному надзору FDA и Европейским союзом медицинских специалистов и прошел преквалификацию ВОЗ. Данный тест предназначен именно для самодиагностики и его можно купить в ближайшей аптеке. Преимущество теста в том, что материалом для анализа служит околодесневая жидкость, забор производится из ротовой полости. После забора материала аппликатор помещается во флакон с буферной жидкостью, который имеется в комплекте, и через 20 минут результат готов. Если результат положительный - тест покажет две полоски, если отрицательный - одну. В случае если выйдет положительный результат, это не повод отчаиваться, а повод пройти тестирование еще раз. Необходимости тестироваться на месте нет: этот тест можно сделать в домашних условиях. Процедура довольно специфичная, поэтому некоторые предпочитают провести ее в более спокойной обстановке", - рассказала менеджер по продукту компании Rogers Pharma Динара Наратауова.
Медицинские поезда запустили в Казахстане
24.05.2022, 09:12 5981
Фото: medpoezd.kz
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В Казахстане дан старт реализации проекта по запуску медицинских поездов, которые на протяжении 5 месяцев будут оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям отдаленных районов, сообщили в Минздраве РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Медицинские поезда являются уникальным в своем роде проектом с правильным подходом и видением. Вот уже на протяжении нескольких лет жители удаленных станций и небольших поселков и районов имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию", - сказал руководитель управления амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи департамента организации медицинской помощи МЗ РК Батырхан Сарымсаков, выступая на мероприятии по запуску проекта.
При этом Сарымсаков подчеркнул, что эффективность работы медпоездов обеспечивают квалифицированность врачебных бригад и качество медоборудования.
Стоит отметить, что состав медицинского персонала расширен квалифицированными специалистами различного профиля: терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог и стоматолог.
В каждой бригаде будет около 36 врачей. На время работы в проекте врачи не срываются с основной работы. Труд врачей оплачивается в рамках проекта в зависимости от категории по тарификатору. Контроль и мониторинг работы врачей ведется на постоянной основе", - подчеркнул глава управления.
В свою очередь все медицинское оборудование в поездах японского и немецкого производства. Оно позволяет провести развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие виды диагностических исследований. Установлены кварцевые лампы для дезинфекции и кварцевания медкабинетов.
Медпоезда оснащены компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, видеогастрофиброскопом, кардиологической мониторной системой для проведения диагностических нагрузочных тестов, имеющей в комплекте велоэргометр, кардиограф и компьютерную систему обработки данных, а также рентген-, стоматологическим, ЛОР- и офтальмологическим оборудованием.
Таким образом, поезда оказывают первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование пациентов с использованием лабораторных методов, при необходимости - мини-операции, выдают направление на плановую госпитализацию.
Высокое качество и сложившаяся система работы медицинских поездов позволяет обеспечить своевременную выявляемость заболеваний, о которых человек может даже не предполагать. По данным статистики, впервые выявляются заболевания более чем у 30% обследованных, в том числе каждый четвертый диагноз является очень серьезным, и врачи медицинского поезда незамедлительно сообщают органам местного здравоохранения и передают пациента для дальнейшего обследования и лечения. В числе самых опасных заболеваний, выявленных в ходе реализации проекта, - туберкулез, диабет, онкология и венерические заболевания. Таким образом, благодаря деятельности поездов увеличивается возможность выявить патологию на ранней стадии, когда человеку можно эффективно помочь", - заключил Сарымсаков.
В 2022 году запланированы маршруты двух медицинских поездов - "Жардем" и "Саламатты Казакстан". Они охватят 147 станций отдаленных районов.
Медпоезд "Жардем" с 23 мая по 6 ноября посетит 79 станций, а "Саламатты Казакстан" с 20 июня по 2 ноября - 68 станций.
В целом ожидается, что медпоезда охватят 60 000 человек, число врачебных посещений к специалистам составит 100 000, диагностических процедур - 18 000, малых хирургических операций - 1200, а стоматологическая помощь будет оказана 8000 пациентам.
Медицинские поезда посетят весь Казахстан: "Жардем" - Кызылординскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Атыраускую, Мангистаускую, Туркестанскую, Жамбылскую области; "Саламатты Казакстан" - Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую, Костанайскую, Карагандинскую области.
Согласно графику проекта на каждой станции медпоезд проработает 2 дня, при этом непрерывно следуя из одной области в другую.
Напомним, проект впервые был запущен в 2010 году. Ежегодно его реализовывали до 2019 года. За весь этот период три консультативно-диагностических поезда "Денсаулык", "Жардем" и "Саламатты Казакстан" посетили более 1700 отдаленных регионов Казахстана, обследовав около 488 881 жителя, в том числе 101 614 детей, проведено 1 647 138 диагностических процедур, 11 981 малая амбулаторная операция, специалисты маммологи приняли 67 148 женщин, а общее количество врачебных посещений составило 2 873 542.
Алматинские врачи рассказали о симптомах и причинах аутизма у детей
23.05.2022, 19:19 7711
Фото: РСК Алматы
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - На брифинге региональной службы коммуникаций Алматы врачи поделились важной информацией о том, как распознать признаки аутизма у детей и как проводить обследования в таких случаях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранний детский аутизм встречается в 2-4 случаях на 10 000 населения, а сочетание аутизма с умственной отсталостью - до 20 на 10 000 население. У мальчиков преобладает в соотношении 3-4:1", - проинформировала заведующая отделением педиатрии городской клинической больницы № 5 врач высшей категории Хадиша Султанкулова.
По ее словам, признаки аутизма проявляются в возрасте до трех лет. Схожие состояния, при которых отмечаются более мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра (РАС).
Причинами аутизма могут стать:
влияние резидуально-органического фактора, то есть последствия патологии беременности, родов, черепно-мозговых травм и инфекций;
врожденная дисфункция мозга;
следствие недоразвития нейронных структур, необходимых для переработки информации.
Для определения аутизма требуется триада симптомов (Лоры Винг):
недостаток социальных взаимодействий;
нарушенная взаимная коммуникация;
ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения;
значительные нарушения зрительного контакта, мимической экспрессии, поз, жестов, служащих для установления социального взаимодействия.
У детей с аутизмом есть ограничения и повторяющиеся действия и интересы, такие как бесцельные движения, потребность в однообразии, сопротивление переменам, ритуальное выполнение повседневных занятий в одном порядке и в то же время соблюдение неизменной диеты или ритуала облачения в одежду. Кроме того, важно отметить и такую особенность, как аутоагрессия, приводящая или способная привести к ранениям самого человека, например укусы себя. Около 30% детей с РАС в течение жизни причиняли себе повреждения", - подчеркнула Хадиша Султанкулова.
Специалисты отметили новый вид аутизма - виртуальный. Он появился не ранее чем 10 лет назад, и начало его совпадает с развитием мультимедийных плазм, планшетов и телефонов. Иными словами, это такие случаи, когда дети, имея нормальное развитие, получают неврологический откат.
Для профилактики виртуального аутизма рекомендуется во время приема пищи не давать гаджеты ребенку, много разговаривать с ним, все ему объяснять, постоянно называть по имени. Малышам обязательно нужен зрительный контакт, то есть живой человек вместо непонятных мультяшных персонажей.
Врачи также уделили внимание необходимости разработки программы психолого-педагогического обследования детей с аутизмом.
Согласно государственной программе развития образования на 2020-2025 годы "психолого-медико-педагогические консультации перейдут от "медицинской" к "педагогической" модели". Социально-педагогическая модель в деятельности ПМПК реализуется через следующие механизмы: введение новых направлений, таких как оценка особых образовательных потребностей и определение специальных условий обучения для ребенка; увеличение психолого-педагогического вклада в оценке проблем развития ребенка, трудностей обучения, воспитания и социальной адаптации; внедрение социально-педагогической классификации детей, исключающей применение медицинских диагнозов в заключении ПМПК и определяющей объем и характер образовательной и психолого-педагогической помощи; расширение объема консультативной помощи родителям по развитию и воспитанию детей", - рассказала исполняющая обязанности директора КГУ "Психолого-медико-педагогическая консультация" Эльмира Акчулакова.
Применение программ обследования детей с аутизмом в ПМПК позволит:
установить объем и требования к проведению психолого-педагогического обследования детей с аутизмом и РАС;
стандартизировать порядок проведения обследования и консультирования;
оптимизировать применение различных методов, методик, тестов в ходе обследования;
обеспечить условия для объективного и точного анализа результатов обследования и точности оценки развития ребенка;
повысить качество обследования детей и консультирования родителей.
Акчулакова рассказала и о порядке проведения комплексного обследования в ПМПК.
Во-первых, уточнение жалоб и запроса родителей осуществляет регистратор ПМПК, который спрашивает: какова причина обращения в консультацию; по своей инициативе или направлению врачей, педагогов, психологов, воспитателей; что беспокоит в развитии ребенка (жалобы родителей); что ожидают получить от консультации.
Во-вторых, сбор медицинского и социально-психологического анамнеза и выяснение социальной ситуации развития ребенка осуществляется любым специалистом консультации согласно установленной форме типовых правил деятельности ПМПК; врачом-психиатром, если характер запроса родителей (проверить, подтвердить или исключить аутизм у ребенка) и/или жалоб на развитие и поведение ребенка позволяет подозревать риск аутистического расстройства.
К этим жалобам относятся:
трудности общения и взаимодействия с ребенком, то есть не откликается на имя, словесные обращения, не стремится и слабо общается с близкими, не привлекается к совместным действиям и игре;
предпочитает быть сам по себе;
задержка речевого развития: ребенок не обращает внимания на речь (как будто не слышит или не понимает);
отсутствие речи;
необычность игры - не играет с детскими игрушками и в типичные детские игры;
характерны необычные игры, занятия, действия, от которых ребенка трудно отвлечь;
отсутствие интереса к игре с детьми, не вовлекается в совместные игры, предпочитает играть в одиночку;
стойкая приверженность к постоянству в привычках - может есть только одну и ту же еду, носить одну и ту же одежду, смотреть один и тот же мультфильм и т.д.;
непереносимость каких-либо изменений в окружении.
Далее при подозрении на аутистическое расстройство проводится анкетирование родителей и психолого-медико-педагогическое обследование.
Только после этого осуществляется коллегиальное обсуждение результатов обследования и определение особых образовательных потребностей и соответствующих рекомендаций по созданию специальных условий обучения и воспитания в семье, в организациях образования.
После составляется общее заключение ПМПК или решение о необходимости проведения дополнительного обследования (первичное обследование может проводиться в течение одного - четырех приемов), а также проводится консультирование родителей по проблемам развития ребенка, предоставление рекомендаций о путях и условиях их преодоления.
Врач Султанкулова рассказала о перспективах людей, имеющих ранний детский аутизм. Она считает, что постепенно ребенок может развить иногда достаточно глубокие и прочные связи с родителями, родными; улучшить свою социальную адаптацию. Может лучше воспринимать обращенную речь, но отсутствие взаимности в отношениях сохраняется.
Кроме того, небольшое количество детей делают значительный шаг вперед в течение подросткового периода. Но у 40% людей именно в подростковый период наблюдается ухудшение состояния.
Известно, что при отсутствии лечебно-коррекционной помощи до 70% детей с аутизмом становятся глубокими инвалидами и нуждаются в постоянной помощи посторонних лиц", - сообщила заведующая отделением педиатрии городской клинической больницы № 5.
Что касается профилактики врожденного аутизма, то спикер отметила, что женщина перед планированием беременности и во время беременности должна консультироваться у гинеколога. Если женщина до и во время беременности принимала фолиевую кислоту, то вероятность развития аутизма у ребенка снижалась почти в четыре раза.
Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце двум сестрам
20.05.2022, 09:16 12476
Фото: Almaty.tv
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце двум сестрам из Кызылорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум девочкам из одной семьи. У сестер одинаковый диагноз - открытый артериальный проток. Медики городского Центра перинатологии и детской хирургии выполнили инновационную мини-инвазивную операцию и вылечили малышек от врожденного порока, сообщает телеканал "Алматы".
Девочкам 3 и 2 года. Их мама даже не подозревала, что у девочек врожденный порок сердца. Ранее болезнь не давала о себе знать, но после малышки начали вдруг часто болеть пневмонией.
Мы в шоке были, конечно. И не захотели делать операцию, искали другой метод. Но все говорили один и тот же диагноз. В итоге мы приехали в Алматы, чтобы подтвердить все. Доктора тоже подтвердили диагноз", - рассказала жительница Кызылорды Айнур Нурымова.
Как проинформировали врачи, артериальный проток - это сосуд в сердце, который должен зарасти вскоре после рождения ребенка. В случае если это не происходит, у новорожденного диагностируется порок сердца. Подобную операцию проводят только в Центре перинатологии и детской хирургии в Алматы и в столице. Здесь врачи выполняют мини-инвазивную процедуру без единого разреза на теле.
Открытый артериальный проток - это Боталлов проток. Внутриутробно он должен существовать, когда плод развивается, он должен закрываться. В данном случае проток не закрылся и остался. Это у нас, получается, как порок", - сообщил врач-кардиохирург Центра перинатологии и детской кардиохирургии Ерлан Бейсенбаев.
В центре ежегодно проводится более 150 сложнейших операций на сердце. Сюда приезжают маленькие пациенты со всех уголков страны. Нередки случаи, когда оперируют новорожденных, которым всего несколько дней от роду.
Сейчас сестры чувствуют себя хорошо, и скоро их выпишут из больницы. По словам врачей, причиной врожденного порока сердца может послужить как наследственность, так и неправильное течение беременности. Будущей маме следует избегать проведения флюорографии и приема тяжелых лекарств.
Долю отечественных медпрепаратов на рынке планируется довести до 50% к 2026 году
18.05.2022, 13:48 15406
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Долю отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий на казахстанском рынке планируется довести до 50% к 2026 году, сообщила на брифинге в службе центральных коммуникаций глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для обеспечения увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий к 2026 году планируется открытие не менее 30 новых производств, к которым будет привлечена Big Pharma. В 2021 году доля отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий составила 37%. Глава государства поставил задачу довести этот показатель до 50%", - сказала министр.
Также, по ее словам, планируется строительство 5 университетских больниц, 3 многопрофильных больниц - в Туркестане, Петропавловске и Кокшетау. Объекты планируется возводить с учетом международных стандартов.
В настоящее время определяется предельная стоимость 1 квадратного метра строительства больницы, норматив предельной площади на 1 койко-место, перечень медицинского оборудования и оптимальная финансовая модель", - сказала глава ведомства.
Для обеспечения лекарственной безопасности страны определен перечень базовых препаратов, выпускаемых в Казахстане: заключены долгосрочные договоры с отечественными фармацевтическими производителями на поставку лекарств по 182 позициям из базового перечня; прорабатывается возможность производства в стране еще по 500+ позициям, рассказала Гиният.
В Алматы родилась девочка весом более 6 кг
18.05.2022, 09:06 12536
Фото: сайт УОЗ Алматы
АЛМАТЫ. 17 МАЯ - В Городском родильном доме N2 на свет появилась девочка с рекордным весом 6020 грамм. Малышка стала вторым ребенком в семье, сообщили в управлении общественного здоровья Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщила заведующая отделением неонатологии роддома Диляра Сыртанова, в данной беременности они не ожидали рождения чрезмерно крупного ребенка.
Персонал роддома готовился к рождению крупного малыша. Однако вес новорожденной более 6 кг удивил врачей.
Мы сами не ожидали, что вес ребенка составит более 6 кг. УЗИ показывало: плод больше четырех килограммов, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу - 4290. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребёнка тоже был не маленький - 4050 граммов", - сообщила специалист.
После рождения, девочка находилась в отделении интенсивной терапии в течение 10 дней под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер. После, еще 9 дней она была под наблюдением в отделении новорождённых вместе с мамой.
Такие случаи - большая редкость не то что в нашем роддоме, но и в городе. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой", - отметила в завершении Диляра Сыртанова.
Я бы хотела поблагодарить весь коллектив роддома, от врачей до санитарок, за их профессионализм, внимательность и человечность", - сказала она.
У жительницы Туркестанской области подозревают конго-крымскую геморрагическую лихорадку
17.05.2022, 19:26 17296
ТУРКЕСТАН, 17 МАЯ - 16 мая в Шымкенте зарегистрирован один "вероятный случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой", передает KAZAKHSTAN TODAY.
46-летняя жительница Байдибекского района Туркестанской области обратилась в областную клиническую больницу с диагнозом "желудочно-кишечное кровотечение острой тяжелой степени". В этот же день пациентка переведена в Шымкентскую городскую инфекционную больницу с диагнозом "вероятный случай ККГЛ", сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
На сегодняшний день общее состояние пациентки тяжелое, обусловлено интоксикацией и геморрагическим синдромом. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении Шымкентской городской инфекционной больницы.
Выявлено 15 контактных человек, из них 9 - медицинские работники. Все они взяты под медицинское наблюдение. В целях профилактики эпидемии комплекс эпидемиологических, зоопаразитологических и ветеринарных профилактических мероприятий продолжается соответствующими специалистами.
Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой. За прошлый год зарегистрировано два случая заражения ККГЛ.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки крым-конго, при несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.
В Казахстане построят еще один фармацевтический завод
11.05.2022, 14:11 24891
Фото: telegram/DenMinPR
АНКАРА. 11 МАЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику обсудила с главой фармацевтической компании Nobel Ilac Хасаном Улусой вопросы совместной реализации проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны подписали соглашение о строительстве в Казахстане фармацевтического завода, сообщает Минздрав.
Это уже второе совместное фармпредприятие, которое планируют построить в Казахстане. Первое - АО "Нобел АФФ" было создано 20 лет назад.
Компания Nobel Ilac дополнительно вложила 55 млн долларов в модернизацию и расширение действующего производства, а также строительство второго фармацевтического завода в Алматы, на котором будет налажено производство препаратов в форме саше и высокотехнологичных биосимиляров", - отметили в ведомстве.
В настоящее время осуществляется разработка ПСД и ТЭО проекта, которые планируется завершить до конца первого полугодия 2022 года и приступить к поэтапной реализации проекта с полным завершением в декабре 2025 года.
Данное предприятие будет способствовать развитию отечественного производства оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, повышению экспортного потенциала отечественной фармацевтической продукции, а также повышению научного и кадрового потенциала", - подчеркнула Гиният.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?