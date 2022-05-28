Более тысячи человек прошли нейрореабилитацию в Алматы

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АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Свыше тысячи человек прошли второй этап реабилитации в отделении нейрореабилитации городской клинической больницы № 7 Алматы в рамках медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отделение нейрореабилитации в больнице открылось в 2020 году с запуском системы обязательного социального медицинского страхования. С тех пор более 1000 пациентов получили реабилитационное лечение в условиях отделения нейрореабилитации. Здесь проводится второй этап реабилитации для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и оперативное вмешательство на головной и спинной мозг. Поступают пациенты сразу после выписки из нейроинсультных и нейрохирургических отделений, из поликлиник разных районов города и областей", - сообщили в пресс-службе больницы.

Одна из пациенток - Нуржамал Умарова перенесла острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, получала лечение в инсультном отделении ГКБ № 7. После была направлена на реабилитационно-восстановительное лечение по линии ОСМС в отделение нейрореабилитации.

Очень благодарны за доступность получения медицинских услуг в плане реабилитации. Благодаря лечению в реабилитационном отделении 7-й горбольницы у меня заметны хорошие результаты и положительная динамика восстановления. Мне стало намного лучше, я стала самостоятельно передвигаться по дому, сама себя могу обслуживать. Спасибо всему медицинскому персоналу отделения за профессионализм", - рассказала Нуржамал Умарова.

По словам заведующей отделением Айнур Досыбаевой, при поступлении пациентка передвигалась с поддержкой по палате, в правой руке мышечная сила была 0 баллов, жаловалась на боли в руке. Ей были диагностированы реабилитация второго этапа после цереброваскулярного заболевания; последствия перенесенного ОНМК; правосторонний глубокий гемипарез. После курсов лечения в отделении начала ходить по коридору с помощью трости, походка стала намного увереннее, наросла сила в правой руке, болевой синдром значительно уменьшился, улучшился эмоциональный фон, появилась мотивация к восстановлению после инсульта.

По данным ГКБ № 7, все занятия с пациентами проводятся в специально оборудованном в зале кинезиотерапии, где представлен ряд изделий восстановительного назначения, таких как реабилитационные дорожки с периллами, имитатор ходьбы, оборудования для активно-пассивной механотерапии и для мелкой моторики.

Также используется весь ресурс физиотерапии: магнитотерапия, парафиновые аппликации, электрофорез, СМТ, биоптрон, УВЧ, различные виды массажа, а также такие оздоровительные процедуры, как гипербарическая оксигенотерапия, иглотрефлексотерапия.

В комплексе лечения больные получают также и психотерапию для улучшения социальной и трудовой адаптации к повседневной жизни после курса стационарного лечения, проводится коррекция речевых нарушений специалистом-логопедом. Все это составляет мультидисциплинарный подход в период ранней и поздней реабилитации.

Основными методами лечения пациентов в отделении являются физические методы реабилитации, такие как кинезиотерапия по методикам Бобат, PNF, эрготерапия, которые позволяют улучшать двигательные функции паретичных и парализованных конечностей, восстанавливают утраченную способность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, тем самым обретать вновь смысл жизни.

Направление на прохождение реабилитации осуществляется по порталу бюро госпитализации. Восстановительное лечение и медицинская реабилитация оказываются в рамках системы обязательного социального медицинского страхования в течение первых 9 месяцев со дня перенесенного ОНМК или операции.